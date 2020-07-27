Девять областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА(обновлено)
По состоянию на 27 июля 9 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Так, согласно данным Минздрава, к ослаблению карантинных мер не готовы: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Харьковская области.
Позже Минздрав дополнил список регионов не готовых к ослаблению карантинных мер Житомирской, Ривненской и Черновицкой областями.
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