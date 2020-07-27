Закон о госслужбе Зеленский вернул в Раду с предложениями

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" со своими предложениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский поддерживает возобновление конкурсов на занятие должностей государственной службы. В то же время президент подчеркивает необходимость соблюдения одного из принципов госслужбы, определенного Законом Украины "О государственной службе", - принципа стабильности, в том числе в работе государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А", и считает необходимым обеспечить для них гарантированную законом независимость от изменений политического руководства государства и государственных органов.

В связи с этим Зеленский предлагает отменить положения, которыми установлено, что субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности государственной службы категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра либо руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения премьер-министра Украины или соответствующего министра либо руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа).

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"Зеленский считает крайне важным и актуальным компетентное усиление состава Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Соответственно, предлагает включить в состав Комиссии представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку лицу, претендующему на занятие должности государственной службы категории "А", относительно его профессиональной компетентности, а именно: стратегического видения, глубокого понимания стратегических национальных интересов, способности определять направления развития и осуществлять анализ и оценку проблем и перспектив устойчивого развития Украины, понимать актуальность проблем и вызовов в соответствующей сфере общественной и государственной жизни, а также способности к реализации амбициозных реформ", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

Президент Украины предлагает народным депутатам поддержать положения, согласно которым по решению субъекта назначения или руководителя государственной службы в соответствующем органе лица, назначенные на должности государственной службы путем отбора и заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, в случае их соответствия занимаемым должностям и выполнения задач по ключевым показателям эффективности и качества такого контракта могут быть назначены на соответствующие должности или переведены на равнозначные или более низкие вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса с учетом срочности назначения на соответствующие должности государственной службы, определенные частями первой и второй статьи 34 Закона Украины "О государственной службе".

В случае, если субъект назначения или руководитель государственной службы считают, что упомянутые лица не соответствуют занимаемой должности либо принято решение о переводе их на другие вакантные должности, на такие должности государственной службы объявляется конкурс в течение двух недель после отмены карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

"Президент Украины отмечает необходимость реализации указанных предложений и рассчитывает на полную поддержку со стороны парламента", - подытожили в Офисе Президента.

Напомним, соответствующий закон Рада приняла 6 декабря 2019 года.

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