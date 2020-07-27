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Закон о госслужбе Зеленский вернул в Раду с предложениями

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" со своими предложениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский поддерживает возобновление конкурсов на занятие должностей государственной службы. В то же время президент подчеркивает необходимость соблюдения одного из принципов госслужбы, определенного Законом Украины "О государственной службе", - принципа стабильности, в том числе в работе государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А", и считает необходимым обеспечить для них гарантированную законом независимость от изменений политического руководства государства и государственных органов.

В связи с этим Зеленский предлагает отменить положения, которыми установлено, что субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности государственной службы категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра либо руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения премьер-министра Украины или соответствующего министра либо руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа).

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"Зеленский считает крайне важным и актуальным компетентное усиление состава Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Соответственно, предлагает включить в состав Комиссии представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку лицу, претендующему на занятие должности государственной службы категории "А", относительно его профессиональной компетентности, а именно: стратегического видения, глубокого понимания стратегических национальных интересов, способности определять направления развития и осуществлять анализ и оценку проблем и перспектив устойчивого развития Украины, понимать актуальность проблем и вызовов в соответствующей сфере общественной и государственной жизни, а также способности к реализации амбициозных реформ", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

Президент Украины предлагает народным депутатам поддержать положения, согласно которым по решению субъекта назначения или руководителя государственной службы в соответствующем органе лица, назначенные на должности государственной службы путем отбора и заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, в случае их соответствия занимаемым должностям и выполнения задач по ключевым показателям эффективности и качества такого контракта могут быть назначены на соответствующие должности или переведены на равнозначные или более низкие вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса с учетом срочности назначения на соответствующие должности государственной службы, определенные частями первой и второй статьи 34 Закона Украины "О государственной службе".

В случае, если субъект назначения или руководитель государственной службы считают, что упомянутые лица не соответствуют занимаемой должности либо принято решение о переводе их на другие вакантные должности, на такие должности государственной службы объявляется конкурс в течение двух недель после отмены карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

"Президент Украины отмечает необходимость реализации указанных предложений и рассчитывает на полную поддержку со стороны парламента", - подытожили в Офисе Президента.

Напомним, соответствующий закон Рада приняла 6 декабря 2019 года.

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Автор: 

ВР (29273) закон (3177) Зеленский Владимир (20826) госслужащие (340)


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Топ комментарии
+3
А де це клоунеса зелена поділася?
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27.07.2020 13:13 Ответить
+2
Зеленского нет на работе с четверга. Вовочка, штанишки куда прислать?
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27.07.2020 13:15 Ответить
+1
пенсию - повысить, пенсионный возраст - понизить!)
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27.07.2020 13:11 Ответить
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пенсию - повысить, пенсионный возраст - понизить!)
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27.07.2020 13:11 Ответить
Закон о госслужбе Зеленский вернул в Раду с предложениями - Цензор.НЕТ 2825
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27.07.2020 13:15 Ответить
А де це клоунеса зелена поділася?
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27.07.2020 13:13 Ответить
и в своем ФБ она не появляется давно, и фото ее нет, и не отсвечивает нигде...
Может пора уже полиции выяснить что случилось с нашей ополченочкой?
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27.07.2020 13:15 Ответить
может, уже где-то в Швеции с детьми или еще где? сидит и не отсвечивает
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27.07.2020 14:00 Ответить
Потрібно запровадити смертну кару за корупцію.
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27.07.2020 13:13 Ответить
А нгде ты ЛИЧНО сталкивался с коррупцией в жизни. напиши подробно если можешь.
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27.07.2020 13:15 Ответить
Скрізь.
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27.07.2020 14:26 Ответить
Зеленского нет на работе с четверга. Вовочка, штанишки куда прислать?
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27.07.2020 13:15 Ответить
может, его и в стране уже нет?
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27.07.2020 14:01 Ответить
Чому мовчиш про обстріли? Потвора зелена.
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27.07.2020 13:16 Ответить
Воно мовчить, бо не збирається нічого змінювати. Його влаштовує.
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27.07.2020 13:24 Ответить
Зеленського під зад.
Імпічмент зраднику !
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27.07.2020 13:18 Ответить
Закон о госслужбе Зеленский вернул в Раду с предложениями - Цензор.НЕТ 6745
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27.07.2020 13:21 Ответить
А как насчёт второго гражданства госслужащего, в частности граждан государства-агрессора?
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27.07.2020 13:18 Ответить
зеленский охметовская перхоть
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27.07.2020 13:26 Ответить
 
 