В рамках "Великого будівництва" продолжается круглосуточная стройка трассы "Днепр - Решитиловка"
В рамках Национальной программы "Велике будівництво", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским, в Днепропетровской области ведется круглосуточное строительство трассы Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки – Решетиловка. Также дорожники активно ремонтируют другие трассы в области.
О ходе работ на Днепропетровщине сообщает у себя в Facebook Юрий Голик. Планируется, что дорога Н-31 после завершения ее строительства "сошьет" Украину, соединив между собой Мариуполь, Днепр, Киев и Львов. На каком этапе сейчас строительство трассы, можно посмотреть на фото и видео.
Кроме того, в городе Кривой Рог Днепропетровской области в рамках "Великого будівництва" ремонтируется участок трассы Н-11 Днепр-Николаев (фото и видео). В общей сложности будет отремонтировано 14,5 км трассы от Кривого Рога до Николаевской области.
Возле Кривого Рога также ремонтируется участок на въезде в город по трассе Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.
Завершились ремонтные работы на трассе Р-73 Днепр – Никополь (километры 0-7), в ближайшее время там нанесут разметку и этот участок будет готов.
Недавно Юрий Голик писал о том, как "Велике будівництво" меняет лицо Донецкой области.
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Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко взяв участь у відкритті першої черги автомобільного обходу міста Полтави на трасі М-03 Київ - Харків - Довжанський, який зводять у межах програми Глави держави «Велике будівництво».
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Hellis
@13Hellis_13
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эээ.... вообще-то строительство началось масштабно в 2017 году.
Турецкая компания «Onur».
Это у нас теперь модно: закончить строительство и все приписать себе?
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Потім прийшов ригіанал Жопов, вибив гроші з бюджету, добудував метро і пропіарився на цьому!
https://www.youtube.com/watch?v=bW5hZBVvwoc 12 км бетонної дороги Н-31 #Дніпро Решетилівка
Это и как минимум, все что построено до конца 2019 не является заслугой Зе. Это деньги выделенные еще в 2018 году на бюджет 2019....
Да и то что будет достраиваться вообще, тоже вряд ли можно назвать его заслугой - ему приходится выполнять уже подписанные контракты выделяя на это деньги
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8 липня Зеленський вперше з робочим візитом відвідав Буковину, а сьогодні на Фейсбучці Чернівецької ОДА виклали відосик, як президент бігає із тамошнім міським головою
На монтаж знадобилося майже 3 тижні.
Відео. Буба спортсмен в Чернівцях:
https://twitter.com/i/status/1287472618891878401
Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, рассчитанный на десятилетия. Он строится в стратегически уникальном месте - географическом http://www.belarus.by/ru/about-belarus/map центре Европы , и является ключевым элементом Экономического пояса http://www.belarus.by/ru/business/business-news/industrialnyj-park-velikij-kamen-mozhet-stat-chastju-kitajskogo-proekta-shelkovyj-put_i_0000014697.html нового Шелковом пути .
Беларусь-2 ?
она уже четвертый год идет...)))))) с лета 2017 года (тогда первые 11 км проложили)
Засранцы услышали преЗедента?
но асфальт вечером продолжали укладывать , дошли почти до Сорочино ( не там где Гоголь горилку пыв )