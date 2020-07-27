В рамках "Великого будівництва" продолжается круглосуточная стройка трассы "Днепр - Решитиловка"

В рамках Национальной программы "Велике будівництво", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским, в Днепропетровской области ведется круглосуточное строительство трассы Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки – Решетиловка. Также дорожники активно ремонтируют другие трассы в области.

О ходе работ на Днепропетровщине сообщает у себя в Facebook Юрий Голик. Планируется, что дорога Н-31 после завершения ее строительства "сошьет" Украину, соединив между собой Мариуполь, Днепр, Киев и Львов. На каком этапе сейчас строительство трассы, можно посмотреть на фото и видео.

Кроме того, в городе Кривой Рог Днепропетровской области в рамках "Великого будівництва" ремонтируется участок трассы Н-11 Днепр-Николаев (фото и видео). В общей сложности будет отремонтировано 14,5 км трассы от Кривого Рога до Николаевской области.

Возле Кривого Рога также ремонтируется участок на въезде в город по трассе Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

Завершились ремонтные работы на трассе Р-73 Днепр – Никополь (километры 0-7), в ближайшее время там нанесут разметку и этот участок будет готов.

Недавно Юрий Голик писал о том, как "Велике будівництво" меняет лицо Донецкой области.