У межах "Великого будівництва" триває цілодобове будівництво траси "Дніпро - Решитилівка"

У рамках Національної програми "Велике будівництво", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, у Дніпропетровській області ведеться цілодобове будівництво траси Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка. Також дорожники активно ремонтують інші траси в області.

Про хід робіт на Дніпропетровщині повідомляє у себе у Facebook Юрій Голик. Планується, що дорога Н-31 після завершення її будівництва "зшиє" Україну, з'єднавши між собою Маріуполь, Дніпро, Київ і Львів. На якому етапі зараз перебуває будівництво траси, можна подивитися на фото і відео.

Крім того, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в межах "Великого будівництва" ремонтується ділянка траси Н-11 Дніпро-Миколаїв (фото і відео). Загалом буде відремонтовано 14,5 км траси від Кривого Рогу до Миколаївської області.

Біля Кривого Рогу також ремонтується ділянка на в'їзді в місто по трасі Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя.

Завершилися ремонтні роботи на трасі Р-73 Дніпро - Нікополь (кілометри 0-7), найближчим часом там нанесуть розмітку і ця ділянка буде готова.

Нещодавно Юрій Голик писав про те, як "Велике будівництво" змінює обличчя Донецької області.