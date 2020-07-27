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Новини
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У межах "Великого будівництва" триває цілодобове будівництво траси "Дніпро - Решитилівка"

У рамках Національної програми "Велике будівництво", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, у Дніпропетровській області ведеться цілодобове будівництво траси Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка. Також дорожники активно ремонтують інші траси в області.

У межах Великого будівництва триває цілодобове будівництво траси Дніпро - Решитилівка 01

Про хід робіт на Дніпропетровщині повідомляє у себе у Facebook Юрій Голик. Планується, що дорога Н-31 після завершення її будівництва "зшиє" Україну, з'єднавши між собою Маріуполь, Дніпро, Київ і Львів. На якому етапі зараз перебуває будівництво траси, можна подивитися на фото і відео.

У межах Великого будівництва триває цілодобове будівництво траси Дніпро - Решитилівка 02

Крім того, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в межах "Великого будівництва" ремонтується ділянка траси Н-11 Дніпро-Миколаїв (фото і відео). Загалом буде відремонтовано 14,5 км траси від Кривого Рогу до Миколаївської області.

У межах Великого будівництва триває цілодобове будівництво траси Дніпро - Решитилівка 03

Біля Кривого Рогу також ремонтується ділянка на в'їзді в місто по трасі Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя.

У межах Великого будівництва триває цілодобове будівництво траси Дніпро - Решитилівка 04

Завершилися ремонтні роботи на трасі Р-73 Дніпро - Нікополь (кілометри 0-7), найближчим часом там нанесуть розмітку і ця ділянка буде готова.

У межах Великого будівництва триває цілодобове будівництво траси Дніпро - Решитилівка 05

Нещодавно Юрій Голик писав про те, як "Велике будівництво" змінює обличчя Донецької області.

Автор: 

дороги (3072) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+14
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Hellis

@13Hellis_13
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эээ.... вообще-то строительство началось масштабно в 2017 году.

Турецкая компания «Onur».
Это у нас теперь модно: закончить строительство и все приписать себе?

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27.07.2020 14:06 Відповісти
+10
Сколько можно приписывать себе достижения предыдущей власти? Трассу когда начали строить и сколько были уже построили к началу "большой стройки"?
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27.07.2020 14:06 Відповісти
+8
В рамках " Великого будівництва" продолжается круглосуточная стройка трассы "Днепр - Решитиловка" - Цензор.НЕТ 4922
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27.07.2020 14:07 Відповісти
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Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко взяв участь у відкритті першої черги автомобільного обходу міста Полтави на трасі М-03 Київ - Харків - Довжанський, який зводять у межах програми Глави держави «Велике будівництво».
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27.07.2020 14:05 Відповісти
https://twitter.com/APUkraine
https://twitter.com/APUkraine
Hellis

@13Hellis_13
https://twitter.com/APUkraine
эээ.... вообще-то строительство началось масштабно в 2017 году.

Турецкая компания «Onur».
Это у нас теперь модно: закончить строительство и все приписать себе?

https://twitter.com/APUkraine
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27.07.2020 14:06 Відповісти
Це стиль ригіаналів, кияни це чудово знають по столичному метро... Три станції синьої гілки (Деміївська, Голосіївська, Васильківська) були на 80-90% готові на момент уходу Омелі і приходу Космоса. На Деміївці взагалі лишалося кафелем стіни оббити і ескалатори поставити, але Космос розікрав гроші на добудову метро.
Потім прийшов ригіанал Жопов, вибив гроші з бюджету, добудував метро і пропіарився на цьому!
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27.07.2020 14:14 Відповісти
Потрібно не просто новий асфальт накатувати а повністю міняти всю дорожну інфраструктуру! На тих дорогах які ремонтуються відбійники лишаються старі, мости лишаються старі, ливневі короба та труби лишаються старі і навіть не розчищуються! Таке говнобудівництво Україні не потрібно! ГОСТ на капітальний ремонт дороги передбачає заміну всієї інфраструктури під дорогою, всіх труб, всіх коробів, всіх мостів, збільшення вантажопідйомності переходів та мостів, збільшення пропускної здатності ливневих споруд, збільшення кількості дренажних та ливневих труб та лотків! Де це все? Тупо накатати асфальт на стару криву подушку це не ремонт дороги і не будівництво - це фальсифікація!
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27.07.2020 15:06 Відповісти
Та не тільки. На цьому перша повномасштабно пропіарилась Жуля, коли стала прем'єркою. Добудувала 10 км ще совйецької бетонки Харків-Дніпро з боку Харкова. А через Новомосковськ до речі - ні. Та гучно трубила про вселенські особисті успіхи у галузі "********* будівництва шляхів" та "велику роль партії Батьківщина" і свою видатну у цьому роль.
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27.07.2020 18:13 Відповісти
Там ещё очень и очень далеко до закончить. Я там ехал вчера. От Днепра до Кобеляк никакого строительства не проводится и не планируется, просто залатаны ямы на старой трассе. А бетонка от Кобеляк до Решетиловки, которую турки строят, если процентов на 25 готова- то уже хорошо.
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27.07.2020 15:00 Відповісти
Это было в июле 2019
https://www.youtube.com/watch?v=bW5hZBVvwoc 12 км бетонної дороги Н-31 #Дніпро Решетилівка

Это и как минимум, все что построено до конца 2019 не является заслугой Зе. Это деньги выделенные еще в 2018 году на бюджет 2019....
Да и то что будет достраиваться вообще, тоже вряд ли можно назвать его заслугой - ему приходится выполнять уже подписанные контракты выделяя на это деньги
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27.07.2020 15:12 Відповісти
Пархатые перерезают ленточки. Ничего нового не строят, покрывают последним слоем только то, что начали строить еще 3 года назад. Снимай Гундосики, все будет ОК.
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27.07.2020 14:08 Відповісти
Сколько можно приписывать себе достижения предыдущей власти? Трассу когда начали строить и сколько были уже построили к началу "большой стройки"?
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27.07.2020 14:06 Відповісти
Цікаво скільки простоїть без ям оце покриття
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27.07.2020 14:06 Відповісти
У меня в селе Онур в 13 году дорогу делал - до сих пор на 13 км ни одной ямы. А бетонка намного долговечнее асфальта.
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27.07.2020 15:04 Відповісти
можуть, якщо потрібно.
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27.07.2020 15:21 Відповісти
В рамках " Великого будівництва" продолжается круглосуточная стройка трассы "Днепр - Решитиловка" - Цензор.НЕТ 4922
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27.07.2020 14:07 Відповісти
Да это уже строят ещё с того момента, когда была уже не помню кем первым произнесена сакральная фраза: через пять лет у нас будут нормальные дороги. Опять начнут повторять эту фразу?
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27.07.2020 14:10 Відповісти
Кіно про будівельника-спортсмена Бубу в Чернівцях монтували аж 3 тижні.

https://twitter.com/Bykvu
https://twitter.com/Bykvu Букви
https://twitter.com/Bykvu @Bykvu

8 липня Зеленський вперше з робочим візитом відвідав Буковину, а сьогодні на Фейсбучці Чернівецької ОДА виклали відосик, як президент бігає із тамошнім міським головою
На монтаж знадобилося майже 3 тижні.




Відео. Буба спортсмен в Чернівцях:
https://twitter.com/i/status/1287472618891878401


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27.07.2020 14:10 Відповісти
У межах "Великого будівництва" триває цілодобове будівництво траси "Дніпро - Решитилівка" - Цензор.НЕТ 3417

У межах "Великого будівництва" триває цілодобове будівництво траси "Дніпро - Решитилівка" - Цензор.НЕТ 3889

У межах "Великого будівництва" триває цілодобове будівництво траси "Дніпро - Решитилівка" - Цензор.НЕТ 3084

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, рассчитанный на десятилетия. Он строится в стратегически уникальном месте - географическом http://www.belarus.by/ru/about-belarus/map центре Европы , и является ключевым элементом Экономического пояса http://www.belarus.by/ru/business/business-news/industrialnyj-park-velikij-kamen-mozhet-stat-chastju-kitajskogo-proekta-shelkovyj-put_i_0000014697.html нового Шелковом пути .

У межах "Великого будівництва" триває цілодобове будівництво траси "Дніпро - Решитилівка" - Цензор.НЕТ 8397

Беларусь-2 ?
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27.07.2020 14:39 Відповісти
Даже по фото видно, что асфальт блестит, то есть гудрон уже плавится. Это значит, что цемента там с гулькин х...
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27.07.2020 14:10 Відповісти
Все равно обещанного финиша к концу года не будет,они просто не успевают.Зато старую дорогу под моими окнами разбили вдрызг,пока не подняли скандал ее вообще никто не латал.
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27.07.2020 14:11 Відповісти
До киевской трассы еще тянуть дорогу надо 25 км.
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27.07.2020 14:13 Відповісти
канешна-канешна... ))))
она уже четвертый год идет...)))))) с лета 2017 года (тогда первые 11 км проложили)
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27.07.2020 14:15 Відповісти
Так і по Київ-Харків я їздив в кінці 2018 востаннє, так уже тоді ремонт траси повним ходом йшов...
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27.07.2020 14:27 Відповісти
Велике будівництво великого піарщика всєя Галактики і єйо окрєсностєй.
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27.07.2020 14:30 Відповісти
У межах "Великого будівництва" триває цілодобове будівництво траси "Дніпро - Решитилівка" - Цензор.НЕТ 6919
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27.07.2020 14:42 Відповісти
Весовой контроль уже наладили ?
Засранцы услышали преЗедента?
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27.07.2020 14:42 Відповісти
где на трассах ВЕСОВЫЕ комплексы со 100% контролем грузового транспорта. Сегодня ехал и видел в Винницкой области зерновозы - монстры с бортами по 2 метра. Сколько протянут эти дороги с такими грузовиками и с таким перегрузом???
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27.07.2020 15:03 Відповісти
Хорошая дорога . Жаль , что есть ограничение скорости ; жаль что отпуск под вопросом . Из Днепра в Борисполь теперь очень быстро , только никуда не улетишь .
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27.07.2020 15:26 Відповісти
Молодці!!! порохоботи на г.....но сходять, 5 років крали суки,а тут люди всього рік,а скільки зроблено доріг!!! Респект!!!
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27.07.2020 15:29 Відповісти
Молодці!!! порохоботи на г.....но сходять, 5 років крали суки,а тут люди всього рік,а скільки зроблено доріг!!! Респект!!!
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27.07.2020 15:30 Відповісти
В шопу себе засуньте такую "стройку"!. Реально строиться только трасса Днепр-Решетиловка. И то, с кол-вом техники и людей в 3 раза меньше чем в любой цивилизованной стране. На остальных дорогах - полная фикция! Эти дороги были спроектированы и построены в 60-70 годах прошлого века. При среднем потоке 10 авто/час и средней нагрузке 8-10 т/на ось. Под это и делались все дорожные подушки. Сейчас нагрузки выросли в разы, но подушку никто не меняет, т.к. это уже не "кап.ремонт", а полноценное строительство новой дороги, а это не предусмотрено пиар-акцией под названием "большая стройка". Результат: ваша "большая стройка" продержится 2-3 года и покрытие умрет. Не верите? Посмотрите на отремонтированные в прошлом/позапрошлом году, участки дороги Казанка-Новый Буг-Баштанка. Уже колея, волны и пр.
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27.07.2020 15:34 Відповісти
До автобанов ехать еще долго...
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27.07.2020 15:38 Відповісти
Апофеоз вранья и обмана: из фото и текста большая стройка ... не шутка - 14 км !!! 🤣 Жесть!!! Из них 7 км до Никополя по одной стороне !!! Так за 100 000 лет дороги не отремонтируем !!! Пик цинизма !!! 🤮🤮🤮
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27.07.2020 16:50 Відповісти
со стороны Днепра ген подрядчик Автомагистраль , работают по 12 часов , а не круглые сутки , в окресностях Галушкивки транспорт ( грузовики ) ставят на стоянку в 19 - 20 часов ,
но асфальт вечером продолжали укладывать , дошли почти до Сорочино ( не там где Гоголь горилку пыв )
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27.07.2020 18:27 Відповісти
 
 