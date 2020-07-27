У межах "Великого будівництва" триває цілодобове будівництво траси "Дніпро - Решитилівка"
У рамках Національної програми "Велике будівництво", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, у Дніпропетровській області ведеться цілодобове будівництво траси Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка. Також дорожники активно ремонтують інші траси в області.
Про хід робіт на Дніпропетровщині повідомляє у себе у Facebook Юрій Голик. Планується, що дорога Н-31 після завершення її будівництва "зшиє" Україну, з'єднавши між собою Маріуполь, Дніпро, Київ і Львів. На якому етапі зараз перебуває будівництво траси, можна подивитися на фото і відео.
Крім того, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в межах "Великого будівництва" ремонтується ділянка траси Н-11 Дніпро-Миколаїв (фото і відео). Загалом буде відремонтовано 14,5 км траси від Кривого Рогу до Миколаївської області.
Біля Кривого Рогу також ремонтується ділянка на в'їзді в місто по трасі Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя.
Завершилися ремонтні роботи на трасі Р-73 Дніпро - Нікополь (кілометри 0-7), найближчим часом там нанесуть розмітку і ця ділянка буде готова.
Нещодавно Юрій Голик писав про те, як "Велике будівництво" змінює обличчя Донецької області.
Будь ласка, зачекайте...
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Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко взяв участь у відкритті першої черги автомобільного обходу міста Полтави на трасі М-03 Київ - Харків - Довжанський, який зводять у межах програми Глави держави «Велике будівництво».
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Hellis
@13Hellis_13
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эээ.... вообще-то строительство началось масштабно в 2017 году.
Турецкая компания «Onur».
Это у нас теперь модно: закончить строительство и все приписать себе?
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Потім прийшов ригіанал Жопов, вибив гроші з бюджету, добудував метро і пропіарився на цьому!
https://www.youtube.com/watch?v=bW5hZBVvwoc 12 км бетонної дороги Н-31 #Дніпро Решетилівка
Это и как минимум, все что построено до конца 2019 не является заслугой Зе. Это деньги выделенные еще в 2018 году на бюджет 2019....
Да и то что будет достраиваться вообще, тоже вряд ли можно назвать его заслугой - ему приходится выполнять уже подписанные контракты выделяя на это деньги
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8 липня Зеленський вперше з робочим візитом відвідав Буковину, а сьогодні на Фейсбучці Чернівецької ОДА виклали відосик, як президент бігає із тамошнім міським головою
На монтаж знадобилося майже 3 тижні.
Відео. Буба спортсмен в Чернівцях:
https://twitter.com/i/status/1287472618891878401
Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, рассчитанный на десятилетия. Он строится в стратегически уникальном месте - географическом http://www.belarus.by/ru/about-belarus/map центре Европы , и является ключевым элементом Экономического пояса http://www.belarus.by/ru/business/business-news/industrialnyj-park-velikij-kamen-mozhet-stat-chastju-kitajskogo-proekta-shelkovyj-put_i_0000014697.html нового Шелковом пути .
Беларусь-2 ?
она уже четвертый год идет...)))))) с лета 2017 года (тогда первые 11 км проложили)
Засранцы услышали преЗедента?
но асфальт вечером продолжали укладывать , дошли почти до Сорочино ( не там где Гоголь горилку пыв )