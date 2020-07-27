Бывший менеджмент ОГХК обвиняет нынешний в срыве контракта с американской DuPont

"По новым контрактам цены на отгрузку титанового сырья ниже", - утверждают бывшие управляющие компании.

Объединенная горно-химическая компания в июле прекратила поставлять ильменит в адрес компании Chemours - подразделения одного из крупнейших мировых химических производителей американской корпорации DuPont. Об этом, как передает УНИАН, говорится на сайте ОГХК, подконтрольном прежнему менеджменту, пишет издание Дело.

"С середины июля - ни тонны. Прямой покупатель ожидал 15 тысяч тонн. А это - $3,5 млн на зарплаты горнякам". Напомним, в июле в компании образовались кассовые разрывы, и выплата части заработной платы горнякам была задержана. Это подтвердило новое руководство ОГХК. Chemours приобретает продукцию у ОГХК по прямому контракту как переработчик. На 2020 год были запланированы объемы на уровне 60 тысяч тонн по цене $230 за т. Компания перерабатывает ильменит по хлоридной технологии в двуокись титана и является крупнейшим игроком на титановом рынке. В тоже время, как сообщает бывший менеджмент ОГХК, новое руководство 22 июля заключило очередной договор с трейдинговой компанией IMMCO, которая подконтрольна днепропетровскому бизнесмену Виталию Кучуку. Ранее компания одобрила несколько других договоров с другими компаниями этого предпринимателя.

Бывший менеджмент Объединенной горно-химической компании утверждает, что в июле-августе IMMCO выкупит у ОГХК около 2 тысяч т высокотитанистого ильменита. По своим характеристикам он аналогичен тому, который приобретала у ОГХК компания Chemours - 62-63% TIO2. Но цена реализации компании IMMCO уступает ценовой политике с Chemours - продукт дешевле - $165 за тонну на складе Иршанского ГОКа (филиал ОГХК). Предыдущий же менеджмент указывает, что они продавали такую продукцию по $185 за тонну. " В итоге ОГХК может недополучить на отгрузках высокотитанистого ильменита около 130 тысяч долларов", - утверждают бывшие управляющие ОГХК.





