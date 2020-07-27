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Бывший менеджмент ОГХК обвиняет нынешний в срыве контракта с американской DuPont

Бывший менеджмент ОГХК обвиняет нынешний в срыве контракта с американской DuPont

"По новым контрактам цены на отгрузку титанового сырья ниже", - утверждают бывшие управляющие компании.

Объединенная горно-химическая компания в июле прекратила поставлять ильменит в адрес компании Chemours - подразделения одного из крупнейших мировых химических производителей американской корпорации DuPont. Об этом, как передает УНИАН, говорится на сайте ОГХК, подконтрольном прежнему менеджменту, пишет издание Дело.

"С середины июля - ни тонны. Прямой покупатель ожидал 15 тысяч тонн. А это - $3,5 млн на зарплаты горнякам". Напомним, в июле в компании образовались кассовые разрывы, и выплата части заработной платы горнякам была задержана. Это подтвердило новое руководство ОГХК. Chemours приобретает продукцию у ОГХК по прямому контракту как переработчик. На 2020 год были запланированы объемы на уровне 60 тысяч тонн по цене $230 за т. Компания перерабатывает ильменит по хлоридной технологии в двуокись титана и является крупнейшим игроком на титановом рынке. В тоже время, как сообщает бывший менеджмент ОГХК, новое руководство 22 июля заключило очередной договор с трейдинговой компанией IMMCO, которая подконтрольна днепропетровскому бизнесмену Виталию Кучуку. Ранее компания одобрила несколько других договоров с другими компаниями этого предпринимателя.

Бывший менеджмент Объединенной горно-химической компании утверждает, что в июле-августе IMMCO выкупит у ОГХК около 2 тысяч т высокотитанистого ильменита. По своим характеристикам он аналогичен тому, который приобретала у ОГХК компания Chemours - 62-63% TIO2. Но цена реализации компании IMMCO уступает ценовой политике с Chemours - продукт дешевле - $165 за тонну на складе Иршанского ГОКа (филиал ОГХК). Предыдущий же менеджмент указывает, что они продавали такую продукцию по $185 за тонну. " В итоге ОГХК может недополучить на отгрузках высокотитанистого ильменита около 130 тысяч долларов", - утверждают бывшие управляющие ОГХК.


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контракт (431) ОГХК (50)


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Топ комментарии
+2
Ну ясно, ты вообще не в теме. Иди, смотри Землян.
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27.07.2020 16:17 Ответить
+2
В защиту чего, дурашка?ПТТФ (выпускаемый для бытового потребления под маркой "тефлон") это химически весьма стойкое соединение, мало в чём растворимое даже. Ты мне, химику, будешь рассказывать про то, как им травятся, шпрота бешеная?)))))Ну, давай, я с тебя хоть поржу)))
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27.07.2020 16:22 Ответить
+2
павлик, вы жертва дюпона ?
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27.07.2020 16:22 Ответить
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Дюпонт сперва всех тефлоном травила, а теперь с нами? Правильно, в шею нужно их гнать.
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27.07.2020 15:51 Ответить
И многих она натравила тем самым тефлоном?Сколько умерших, пострадавших?
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27.07.2020 16:04 Ответить
Ты настолько туп и глуп, что я тебе даже не отвечу на этот вопрос. Иди гугли ватный.
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27.07.2020 16:16 Ответить
Ну ясно, ты вообще не в теме. Иди, смотри Землян.
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27.07.2020 16:17 Ответить
Что ботва, сказать в защиту нечего? Так ты надорвись, посмотри сколько людей от тефлона полегло, что дюпонт скрывал много лет. А потом открывай рот.
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27.07.2020 16:19 Ответить
а солнце сжигает всё живое, что теперь ?
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27.07.2020 16:21 Ответить
Для тебя скудоумного ничего в мире не изменится, слабоумие наказуемо.
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27.07.2020 16:23 Ответить
вам писали о продаже сырья по блату, по сниженой цене,
какое отношение имеет тетрафторэтилен к звонким долларам в карманах Кучука?
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27.07.2020 16:28 Ответить
я не политике писал, а о вреде сотрудничества с дюпон.
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27.07.2020 16:40 Ответить
Та дай с этого чудика посмеяться, хоть какая развлекуха))
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27.07.2020 16:23 Ответить
В защиту чего, дурашка?ПТТФ (выпускаемый для бытового потребления под маркой "тефлон") это химически весьма стойкое соединение, мало в чём растворимое даже. Ты мне, химику, будешь рассказывать про то, как им травятся, шпрота бешеная?)))))Ну, давай, я с тебя хоть поржу)))
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27.07.2020 16:22 Ответить
Про химию? так ты ее даже не знаешь) А фильтроваться попрошу, не дорос еще.
И так, тефлон он же Перфтороктановая кислота (канцероген) или ПФОК С8. Именно это соединение является загрязнителем окружающей среды и возбудителем раковых заболеваний. Из него делают то самое тефлоновое антипригарное покрытие.
По официальной информации, с января 2012 года DuPont не использует ПФОК в производстве посуды и форм для выпечки
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27.07.2020 16:33 Ответить
Дурила, ты хоть формулу этой кислоты посмотри что ли C8HF15O2 и задумайся: каким образом полимер тетрафторэтилена (C2F4)n в своём составе заимел кислород?)))Трындец, даже гуглить нынешние зоошизики не умеют)))
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27.07.2020 16:56 Ответить
Я тебе еще раз сказал, дурилкать будешь к своим предкам, а комне еще молоко на губах не обсохло вякать! Мировой скандал из дюпона бы, а ты настолько тупой даун, что говорит на черное белое. Иди купи себе тефлоновую сковороду и кушай не обляпайся.
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27.07.2020 19:53 Ответить
То есть по сути сказать нечего?И где вас, школоту только берут такую....
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27.07.2020 19:55 Ответить
Оказалось что тебе нечего сказать, сдулся?
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27.07.2020 22:36 Ответить
тефлон производили и в ссср, при чём тут дюпонт ?
а солнце выжигает всё живое, что теперь, ******** гундяева
наполоумливать ?
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27.07.2020 16:07 Ответить
Давай молчи ватный, раз не знаешь ничего рот не открывай. Политетрафторэтилен очень опасен, а его производство начато было так давно, что в твоем союзе и не слышали о нем, покуда не развалились, и только сейчас в раше находятся предприятия дюпонта по изготовлению тефлона в военных целях.
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27.07.2020 16:15 Ответить
к чему этот поток словесного поноса ?
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27.07.2020 16:20 Ответить
Иди гуляй ок?
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27.07.2020 16:22 Ответить
павлик, вы жертва дюпона ?
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27.07.2020 16:22 Ответить
Ты вообще то был страпон, он просто слова спутал))
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27.07.2020 16:29 Ответить
Если ты любитель сидеть на бутылке, это твое право.
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27.07.2020 16:36 Ответить
Тебе делать нечерт? Иди кошмарь кого другого неучи чертовы.
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27.07.2020 16:34 Ответить
Если продают за бугор дешевле - значит уходят от налогов.
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27.07.2020 16:40 Ответить
ой ні- це означає, що різниця йде по кишеням зацікавлених.
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27.07.2020 16:53 Ответить
 
 