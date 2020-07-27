Колишній менеджмент ОГХК звинувачує нинішній у зриві контракту з американською DuPont

"За новими контрактами ціни на відвантаження титанової сировини нижчі", - стверджують колишні керівники компанії.

Об'єднана гірничо-хімічна компанія в липні припинила постачати ільменіт на адресу компанії Chemours - підрозділу одного з найбільших світових хімічних виробників американської корпорації DuPont. Про це, як передає УНІАН, йдеться на сайті ОГХК, підконтрольному колишньому менеджменту, пише видання Дело.

"Із середини липня - жодної тонни. Прямий покупець очікував 15 тисяч тонн. А це - $3,5 млн на зарплати гірникам". Нагадаємо, в липні в компанії утворилися касові розриви, і виплата частини заробітної плати гірникам була затримана. Це підтвердило нове керівництво ОГХК. Chemours купує продукцію у ОГХК за прямим контрактом як переробник. На 2020 рік були заплановані обсяги на рівні 60 тисяч тонн за ціною $230 за т. Компанія переробляє ільменіт за хлоридною технологією у двоокис титану і є найбільшим гравцем на титановому ринку. Водночас, як повідомляє колишній менеджмент ОГХК, нове керівництво 22 липня уклало черговий договір з трейдинговою компанією IMMCO, яка підконтрольна дніпропетровському бізнесменові Віталію Кучуку. Раніше компанія схвалила кілька інших договорів з іншими компаніями цього підприємця.

Колишній менеджмент Об'єднаної гірничо-хімічної компанії стверджує, що в липні-серпні IMMCO викупить у ОГХК близько 2 тисяч т високотитанового ільменіту. За своїми характеристиками він аналогічний тому, який купувала у ОГХК компанія Chemours - 62-63% TIO2. Але ціна реалізації компанії IMMCO поступається ціновій політиці з Chemours - продукт дешевший - $165 за тонну на складі Іршанського ГЗК (філія ОГХК). Попередній же менеджмент вказує, що вони продавали таку продукцію по $185 за тонну. "У результаті ОГХК може недоотримати на відвантаженнях високотитанового ільменіту близько 130 тисяч доларів", - стверджують колишні керівники ОГХК.