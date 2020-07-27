УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6538 відвідувачів онлайн
Новини
4 861 27

Колишній менеджмент ОГХК звинувачує нинішній у зриві контракту з американською DuPont

Колишній менеджмент ОГХК звинувачує нинішній у зриві контракту з американською DuPont

"За новими контрактами ціни на відвантаження титанової сировини нижчі", - стверджують колишні керівники компанії.

Об'єднана гірничо-хімічна компанія в липні припинила постачати ільменіт на адресу компанії Chemours - підрозділу одного з найбільших світових хімічних виробників американської корпорації DuPont. Про це, як передає УНІАН, йдеться на сайті ОГХК, підконтрольному колишньому менеджменту, пише видання Дело.

"Із середини липня - жодної тонни. Прямий покупець очікував 15 тисяч тонн. А це - $3,5 млн на зарплати гірникам". Нагадаємо, в липні в компанії утворилися касові розриви, і виплата частини заробітної плати гірникам була затримана. Це підтвердило нове керівництво ОГХК. Chemours купує продукцію у ОГХК за прямим контрактом як переробник. На 2020 рік були заплановані обсяги на рівні 60 тисяч тонн за ціною $230 за т. Компанія переробляє ільменіт за хлоридною технологією у двоокис титану і є найбільшим гравцем на титановому ринку. Водночас, як повідомляє колишній менеджмент ОГХК, нове керівництво 22 липня уклало черговий договір з трейдинговою компанією IMMCO, яка підконтрольна дніпропетровському бізнесменові Віталію Кучуку. Раніше компанія схвалила кілька інших договорів з іншими компаніями цього підприємця.

Колишній менеджмент Об'єднаної гірничо-хімічної компанії стверджує, що в липні-серпні IMMCO викупить у ОГХК близько 2 тисяч т високотитанового ільменіту. За своїми характеристиками він аналогічний тому, який купувала у ОГХК компанія Chemours - 62-63% TIO2. Але ціна реалізації компанії IMMCO поступається ціновій політиці з Chemours - продукт дешевший - $165 за тонну на складі Іршанського ГЗК (філія ОГХК). Попередній же менеджмент вказує, що вони продавали таку продукцію по $185 за тонну. "У результаті ОГХК може недоотримати на відвантаженнях високотитанового ільменіту близько 130 тисяч доларів", - стверджують колишні керівники ОГХК.

Автор: 

контракт (408) ОГХК (182)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Ну ясно, ты вообще не в теме. Иди, смотри Землян.
показати весь коментар
27.07.2020 16:17 Відповісти
+2
В защиту чего, дурашка?ПТТФ (выпускаемый для бытового потребления под маркой "тефлон") это химически весьма стойкое соединение, мало в чём растворимое даже. Ты мне, химику, будешь рассказывать про то, как им травятся, шпрота бешеная?)))))Ну, давай, я с тебя хоть поржу)))
показати весь коментар
27.07.2020 16:22 Відповісти
+2
павлик, вы жертва дюпона ?
показати весь коментар
27.07.2020 16:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дюпонт сперва всех тефлоном травила, а теперь с нами? Правильно, в шею нужно их гнать.
показати весь коментар
27.07.2020 15:51 Відповісти
И многих она натравила тем самым тефлоном?Сколько умерших, пострадавших?
показати весь коментар
27.07.2020 16:04 Відповісти
Ты настолько туп и глуп, что я тебе даже не отвечу на этот вопрос. Иди гугли ватный.
показати весь коментар
27.07.2020 16:16 Відповісти
Ну ясно, ты вообще не в теме. Иди, смотри Землян.
показати весь коментар
27.07.2020 16:17 Відповісти
Что ботва, сказать в защиту нечего? Так ты надорвись, посмотри сколько людей от тефлона полегло, что дюпонт скрывал много лет. А потом открывай рот.
показати весь коментар
27.07.2020 16:19 Відповісти
а солнце сжигает всё живое, что теперь ?
показати весь коментар
27.07.2020 16:21 Відповісти
Для тебя скудоумного ничего в мире не изменится, слабоумие наказуемо.
показати весь коментар
27.07.2020 16:23 Відповісти
вам писали о продаже сырья по блату, по сниженой цене,
какое отношение имеет тетрафторэтилен к звонким долларам в карманах Кучука?
показати весь коментар
27.07.2020 16:28 Відповісти
я не политике писал, а о вреде сотрудничества с дюпон.
показати весь коментар
27.07.2020 16:40 Відповісти
Та дай с этого чудика посмеяться, хоть какая развлекуха))
показати весь коментар
27.07.2020 16:23 Відповісти
В защиту чего, дурашка?ПТТФ (выпускаемый для бытового потребления под маркой "тефлон") это химически весьма стойкое соединение, мало в чём растворимое даже. Ты мне, химику, будешь рассказывать про то, как им травятся, шпрота бешеная?)))))Ну, давай, я с тебя хоть поржу)))
показати весь коментар
27.07.2020 16:22 Відповісти
Про химию? так ты ее даже не знаешь) А фильтроваться попрошу, не дорос еще.
И так, тефлон он же Перфтороктановая кислота (канцероген) или ПФОК С8. Именно это соединение является загрязнителем окружающей среды и возбудителем раковых заболеваний. Из него делают то самое тефлоновое антипригарное покрытие.
По официальной информации, с января 2012 года DuPont не использует ПФОК в производстве посуды и форм для выпечки
показати весь коментар
27.07.2020 16:33 Відповісти
Дурила, ты хоть формулу этой кислоты посмотри что ли C8HF15O2 и задумайся: каким образом полимер тетрафторэтилена (C2F4)n в своём составе заимел кислород?)))Трындец, даже гуглить нынешние зоошизики не умеют)))
показати весь коментар
27.07.2020 16:56 Відповісти
Я тебе еще раз сказал, дурилкать будешь к своим предкам, а комне еще молоко на губах не обсохло вякать! Мировой скандал из дюпона бы, а ты настолько тупой даун, что говорит на черное белое. Иди купи себе тефлоновую сковороду и кушай не обляпайся.
показати весь коментар
27.07.2020 19:53 Відповісти
То есть по сути сказать нечего?И где вас, школоту только берут такую....
показати весь коментар
27.07.2020 19:55 Відповісти
Оказалось что тебе нечего сказать, сдулся?
показати весь коментар
27.07.2020 22:36 Відповісти
тефлон производили и в ссср, при чём тут дюпонт ?
а солнце выжигает всё живое, что теперь, ******** гундяева
наполоумливать ?
показати весь коментар
27.07.2020 16:07 Відповісти
Давай молчи ватный, раз не знаешь ничего рот не открывай. Политетрафторэтилен очень опасен, а его производство начато было так давно, что в твоем союзе и не слышали о нем, покуда не развалились, и только сейчас в раше находятся предприятия дюпонта по изготовлению тефлона в военных целях.
показати весь коментар
27.07.2020 16:15 Відповісти
к чему этот поток словесного поноса ?
показати весь коментар
27.07.2020 16:20 Відповісти
Иди гуляй ок?
показати весь коментар
27.07.2020 16:22 Відповісти
павлик, вы жертва дюпона ?
показати весь коментар
27.07.2020 16:22 Відповісти
Ты вообще то был страпон, он просто слова спутал))
показати весь коментар
27.07.2020 16:29 Відповісти
Если ты любитель сидеть на бутылке, это твое право.
показати весь коментар
27.07.2020 16:36 Відповісти
Тебе делать нечерт? Иди кошмарь кого другого неучи чертовы.
показати весь коментар
27.07.2020 16:34 Відповісти
Если продают за бугор дешевле - значит уходят от налогов.
показати весь коментар
27.07.2020 16:40 Відповісти
ой ні- це означає, що різниця йде по кишеням зацікавлених.
показати весь коментар
27.07.2020 16:53 Відповісти
 
 