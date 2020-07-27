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Профсоюзные организации и работники химпредприятий готовятся к акциям протеста

Профсоюзные организации и работники химпредприятий готовятся к акциям протеста

Профсоюзные организации отечественных химических предприятий заявляют о подготовке массовых акций протеста в городах расположения химических предприятий и в Киеве в случае, если не будут пересмотрены решения по импорту минеральных удобрений в Украину с учетом позиций и потребностей трудовых коллективов и профсоюзов.

Об этом говорится в открытом обращении Профсоюза работников химических и нефтехимических отраслей промышленности Украины, Федерации профсоюзов Украины и Союза химиков Украины по итогам встречи, которая прошла в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства 22 июля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию "Українських Новин".

"Мы требуем, чтобы на фоне экономического кризиса, резкого повышения закупочных цен на аграрную продукцию, стремительного падения промпроизводства в стране, были обеспечены нормальные условия для стабильной работы отечественных химпредприятий в перспективе не менее 2-3 лет, для сохранения рабочих мест и достойного уровня зарплаты", - говорится в обращении.

В сообщении указывается, что на встрече в Министерстве развития экономики 22 июля Союз химиков Украины и отраслевой профсоюз представляли трудовые коллективы предприятий "ДнепрАзот", "Ривнеазот", Северодонецкое объединение "Азот", Одесский припортовый завод, Днепровский завод минеральных удобрений, "Сумыхимпром", "Азот" (Черкассы), "Гросдорф".

Таким образом, отмечается в сообщении, в переговорах на базе Минэкономики приняли участие все предприятия Украины по производству минеральных удобрений, независимо от формы собственности.

"Встрече предшествовали обращения к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю по ситуации, сложившейся в химической промышленности Украины после недавних решений Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) по импорту минеральных удобрений", - говорится в обращении.

22 июня МКМТ решила отказать во введении ограничительных мер в отношении импорта минеральных удобрений, оставив без рассмотрения и внимания выводы специальных расследований Минэкономики относительно растущего импорта минеральных удобрений в Украину. В обращении говорится, что решения МКМТ усугубили проблему массированного импорта минеральных удобрений в Украину, вызвав многочисленные увольнения на украинских предприятиях.

"Фактически комиссия приняла решение против национальных производителей азотных и сложных удобрений, чем спровоцировала снижение показателей внутреннего производства и дала старт процессу сокращения работников на украинских заводах. Центральный Совет профсоюзов и представители профсоюзных организаций всех без исключения ведущих предприятий-производителей минеральных удобрений, обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием безотлагательно вмешаться в ситуацию и принять меры, которые бы остановили уничтожение отечественной химической промышленности руками украинских чиновников", - говорится в обращении.

При этом Союз химиков и профсоюзы призывают Зеленского и Шмыгаля всесторонне и объективно рассмотреть проблему "не только с точки зрения интересов импортеров, иностранных производителей, агротрейдеров, но и учесть интересы работников отечественных производств".

Также Союз химиков и профсоюзы требуют от Минэкономики и должностных лиц, входящих в состав МКМТ, вернуться к рассмотрению вопроса, основываясь на объективных выводах специальных расследований.

"Этот процесс должен быть прозрачным, объективным и взвешенным, а не кулуарным и тайным. Пересмотрите свои решения, которые нанесли ущерб отечественным производителям и тысячам рабочих, которые теряют свои рабочие места из-за вашей позиции", - говорится в обращении.

Подписанты также требуют от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовать выводы своих спецрасследований. По информации авторов обращения, данные расследования зафиксировали стремительный рост импорта минудобрений в предыдущие годы.

"Считаем, что этот рост в первую очередь вызван тем, что российские производители через различные формы кооперации с третьими странами продолжают экспансию на украинский рынок, несмотря на санкции и другие ограничительные меры", - заявляют организации.

Напомним, 24 июня МКМТ завершила специальное расследование по импорту в Украину азотных и фосфорных минеральных удобрений, решив не ограничивать объемы импорта.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных и сложных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта.

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из Российской Федерации, включив в него азотные и калийные удобрения. Данное решение вступило в силу с 1 июля 2019.

Автор: 

протест (5862) профсоюз (238)


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Топ комментарии
+7
"... обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому..."

Зачем ? Проще в Спортлото. Дешевле, и результат тот же самый.
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27.07.2020 16:04 Ответить
+6
За кого голосовали, работники?
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27.07.2020 16:03 Ответить
+4
Теперь рабочие места будут у братушек. А зебили пусть Сватов смотрят)
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27.07.2020 16:06 Ответить
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Зеленский мстит, что над ним смеялись. Поэтому фигу он даст, а не рабочие места.
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27.07.2020 16:02 Ответить
Теперь рабочие места будут у братушек. А зебили пусть Сватов смотрят)
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27.07.2020 16:06 Ответить
Пусть готовятся да не долго, так как Зеля скоро снова объявит ложнокоронавирус, закроет всех по домам и наденет намордники, которые еще и не снимал и бедные люди парятся в этом грязном лайне все лето, несмотря на то,что маски не защищают от вирусов абсолютно. И скажет соблюдать социальную дистанцию. Эта рептилия уже готова к повторному одурачиванию украинцев.
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27.07.2020 16:08 Ответить
За кого голосовали, работники?
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27.07.2020 16:03 Ответить
Профсоюзные организации и работники химпредприятий готовятся к акциям протеста - Цензор.НЕТ 3763
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27.07.2020 16:09 Ответить
Чому ти не згадуєш про відповідальність 54% "вадінтур"?
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27.07.2020 16:41 Ответить
Фірташу хочеться більшого!
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27.07.2020 16:04 Ответить
"... обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому..."

Зачем ? Проще в Спортлото. Дешевле, и результат тот же самый.
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27.07.2020 16:04 Ответить
Да,эта тупая скотина и не читает их обращений, а ответы-отписки пишут его зеленые дебильные помощники.
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27.07.2020 16:10 Ответить
Протєстантов разогнать! Нєчєго тут бунтовать, когда епоха бєдності в прошлом, а слугі наріда продолжают получать своі нищєнскіє 35000 гривєнь. Работать надо, слугі кушать хотят.
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27.07.2020 16:06 Ответить
Профсоюзные организации и работники химпредприятий готовятся к акциям протеста - Цензор.НЕТ 525
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27.07.2020 16:09 Ответить
Покажи приклад.
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27.07.2020 16:42 Ответить
Я удовлетворен, что закон бумеранга действует на все 100%. Хуже не будет? Ну, так получите!
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27.07.2020 16:21 Ответить
Сняли ограничительные меры для импорта рос. удобрений по приколу. Потом Шмыгаль и прочие фотографы-министры расскажут, что без того, чтобы стрелять себе по ногам было никак.
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27.07.2020 17:15 Ответить
Труден и тернист путь в Европу. Придётся потерпеть пару десятилетий.
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27.07.2020 17:21 Ответить
Факт - якщо встановити такі правила на продукцію з ЕС - нас зразу почнуть копати - і ви українці порушуєте підписані угоди Або не треба було так все запропоноване підписувати за обічянку колись ... можливо... при виконанні ряду умов ... стати реальним членом ЕС , а якщо вже підписали - виконуйте !

Але , якщо мова про продукцію з РФ - я обома руками - ЗА
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27.07.2020 21:21 Ответить
 
 