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Новини
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Профспілкові організації та працівники хімпідприємств готуються до акцій протесту

Профспілкові організації та працівники хімпідприємств готуються до акцій протесту

Профспілкові організації вітчизняних хімічних підприємств заявляють про підготовку масових акцій протесту в містах розташування підприємств хімічної промисловості та в Києві у разі, якщо не будуть переглянуті рішення щодо імпорту мінеральних добрив в Україну з урахуванням позицій і потреб трудових колективів і профспілок.

Про це йдеться у відкритому зверненні Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, Федерації профспілок України і Союзу хіміків України за підсумками зустрічі, яка відбулася в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства 22 липня, повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію "Українських Новин".

"Ми вимагаємо, щоб на тлі економічної кризи, різкого підвищення закупівельних цін на аграрну продукцію, стрімкого падіння промвиробництва в країні були забезпечені нормальні умови для стабільної роботи вітчизняних хімпідприємств у перспективі не менше 2-3 років, для збереження робочих місць і гідного рівня зарплати", - йдеться у зверненні.

У повідомленні вказується, що на зустрічі в Міністерстві розвитку економіки 22 липня Союз хіміків України і галузевої профспілки представляли трудові колективи підприємств "Дніпроазот", "Рівнеазот", Сєверодонецьке об'єднання "Азот", Одеський припортовий завод, Дніпровський завод мінеральних добрив "Сумихімпром", "Азот" (Черкаси), "Гросдорф".

Таким чином, наголошується в повідомленні, в переговорах на базі Мінекономіки взяли участь усі підприємства України з виробництва мінеральних добрив, незалежно від форми власності.

"Зустрічі передували звернення до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації, що склалася в хімічній промисловості України після нещодавніх рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) з імпорту мінеральних добрив", - йдеться у зверненні.

22 червня МКМТ вирішила відмовити у запровадженні обмежувальних заходів щодо імпорту мінеральних добрив, залишивши без розгляду та уваги висновки спеціальних розслідувань Мінекономіки щодо зростаючого імпорту мінеральних добрив в Україну. У зверненні йдеться, що рішення МКМТ посилили проблему масованого імпорту мінеральних добрив в Україну, викликавши численні звільнення на українських підприємствах.

"Фактично комісія ухвалила рішення проти національних виробників азотних і комплексних добрив, чим спровокувала зниження показників внутрішнього виробництва і дала старт процесу скорочення працівників на українських заводах. Центральна Рада профспілок та представники профспілкових організацій всіх без винятку провідних підприємств-виробників мінеральних добрив звернулися до Президента України Володимира Зеленського з вимогою невідкладно втрутитися в ситуацію і вжити заходів, які б зупинили знищення вітчизняної хімічної промисловості руками українських чиновників", - йдеться у зверненні

При цьому Союз хіміків і профспілки закликають Зеленського та Шмигаля всебічно і об'єктивно розглянути проблему "не лише з точки зору інтересів імпортерів, іноземних виробників, агротрейдер, але і врахувати інтереси працівників вітчизняних виробництв".

Також Союз хіміків і профспілки вимагають від Мінекономіки та посадових осіб, які входять до складу МКМТ, повернутися до розгляду питання, ґрунтуючись на об'єктивних висновках спеціальних розслідувань.

"Цей процес має бути прозорим, об'єктивним та виваженим, а не кулуарним і таємним. Переглянете свої рішення, які завдали шкоди вітчизняним виробникам і тисячам робітників, які втрачають свої робочі місця через вашу позицію", - йдеться у зверненні.

Підписанти також вимагають від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюднити висновки своїх спецрозслідувань. За інформацією авторів звернення, зазначені розслідування зафіксували стрімке зростання імпорту міндобрив у попередні роки.

"Вважаємо, що це зростання насамперед викликане тим, що російські виробники через різні форми кооперації з третіми країнами продовжують експансію на український ринок, попри санкції та інші обмежувальні заходи", - заявляють організації.

Нагадаємо, 24 червня МКМТ завершила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну азотних і фосфорних мінеральних добрив, вирішивши не обмежувати обсяги імпорту.

21 серпня 2019 року ММКТ почала два спеціальні розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних і комплексних добрив незалежно від країни походження та експорту.

У травні 2019 року Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку заборонених до ввезення товарів з Російської Федерації, включивши в нього азотні і калійні добрива. Це рішення набуло чинності з 1 липня 2019 року.

Автор: 

протест (2402) профспілка (87)


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Топ коментарі
+7
"... обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому..."

Зачем ? Проще в Спортлото. Дешевле, и результат тот же самый.
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27.07.2020 16:04 Відповісти
+6
За кого голосовали, работники?
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27.07.2020 16:03 Відповісти
+4
Теперь рабочие места будут у братушек. А зебили пусть Сватов смотрят)
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27.07.2020 16:06 Відповісти
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Зеленский мстит, что над ним смеялись. Поэтому фигу он даст, а не рабочие места.
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27.07.2020 16:02 Відповісти
Теперь рабочие места будут у братушек. А зебили пусть Сватов смотрят)
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27.07.2020 16:06 Відповісти
Пусть готовятся да не долго, так как Зеля скоро снова объявит ложнокоронавирус, закроет всех по домам и наденет намордники, которые еще и не снимал и бедные люди парятся в этом грязном лайне все лето, несмотря на то,что маски не защищают от вирусов абсолютно. И скажет соблюдать социальную дистанцию. Эта рептилия уже готова к повторному одурачиванию украинцев.
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27.07.2020 16:08 Відповісти
За кого голосовали, работники?
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27.07.2020 16:03 Відповісти
Профсоюзные организации и работники химпредприятий готовятся к акциям протеста - Цензор.НЕТ 3763
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27.07.2020 16:09 Відповісти
Чому ти не згадуєш про відповідальність 54% "вадінтур"?
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27.07.2020 16:41 Відповісти
Фірташу хочеться більшого!
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27.07.2020 16:04 Відповісти
"... обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому..."

Зачем ? Проще в Спортлото. Дешевле, и результат тот же самый.
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27.07.2020 16:04 Відповісти
Да,эта тупая скотина и не читает их обращений, а ответы-отписки пишут его зеленые дебильные помощники.
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27.07.2020 16:10 Відповісти
Протєстантов разогнать! Нєчєго тут бунтовать, когда епоха бєдності в прошлом, а слугі наріда продолжают получать своі нищєнскіє 35000 гривєнь. Работать надо, слугі кушать хотят.
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27.07.2020 16:06 Відповісти
Профсоюзные организации и работники химпредприятий готовятся к акциям протеста - Цензор.НЕТ 525
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27.07.2020 16:09 Відповісти
Покажи приклад.
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27.07.2020 16:42 Відповісти
Я удовлетворен, что закон бумеранга действует на все 100%. Хуже не будет? Ну, так получите!
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27.07.2020 16:21 Відповісти
Сняли ограничительные меры для импорта рос. удобрений по приколу. Потом Шмыгаль и прочие фотографы-министры расскажут, что без того, чтобы стрелять себе по ногам было никак.
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27.07.2020 17:15 Відповісти
Труден и тернист путь в Европу. Придётся потерпеть пару десятилетий.
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27.07.2020 17:21 Відповісти
Факт - якщо встановити такі правила на продукцію з ЕС - нас зразу почнуть копати - і ви українці порушуєте підписані угоди Або не треба було так все запропоноване підписувати за обічянку колись ... можливо... при виконанні ряду умов ... стати реальним членом ЕС , а якщо вже підписали - виконуйте !

Але , якщо мова про продукцію з РФ - я обома руками - ЗА
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27.07.2020 21:21 Відповісти
 
 