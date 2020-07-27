60% украинцев считают необходимым вкладывать в промышленность, - соцопрос

Большинство украинцев считают, что необходимо акцентировать внимание на развитии промышленности. Такие данные получены в результате опроса, проведенного 5-6 июня компанией Gradus совместно с Центром экономического восстановления.

Отвечая на вопрос, на каких сферах стоит, в первую очередь, акцентировать внимание для развития экономики, 59% респондентов назвали промышленность, сообщает Обозреватель.

Также украинцы считают восстановление промышленности ключевым драйвером развития экономики. Такое мнение высказали 39% опрошенных.

Исследование было проведено 5-6 июня 2020 года путем онлайн-опроса. Объем выборки – 1000 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением свыше 50 000 жителей.

Объемы промышленного производства в июне 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,6%. По данным Государственной службы статистики, за январь-июнь 2020 года по сравнению с январем-июнем прошлого года промпроизводство сократилось на 8,3%. В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 6,3%, в перерабатывающей промышленности - падение на 9,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 6,5%.