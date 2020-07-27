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60% украинцев считают необходимым вкладывать в промышленность, - соцопрос

60% украинцев считают необходимым вкладывать в промышленность, - соцопрос

Большинство украинцев считают, что необходимо акцентировать внимание на развитии промышленности. Такие данные получены в результате опроса, проведенного 5-6 июня компанией Gradus совместно с Центром экономического восстановления.

Отвечая на вопрос, на каких сферах стоит, в первую очередь, акцентировать внимание для развития экономики, 59% респондентов назвали промышленность, сообщает Обозреватель.

Также украинцы считают восстановление промышленности ключевым драйвером развития экономики. Такое мнение высказали 39% опрошенных.

Исследование было проведено 5-6 июня 2020 года путем онлайн-опроса. Объем выборки – 1000 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением свыше 50 000 жителей.

Объемы промышленного производства в июне 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,6%. По данным Государственной службы статистики, за январь-июнь 2020 года по сравнению с январем-июнем прошлого года промпроизводство сократилось на 8,3%. В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 6,3%, в перерабатывающей промышленности - падение на 9,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 6,5%.

Автор: 

опрос (2853) промышленность (297)


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Топ комментарии
+17
Вы когда-нибудь пытались собрать деньги в своём подъезде на ремонт лифта ? Какие вложения в промышленность ?
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27.07.2020 16:16 Ответить
+10
опитування показало , що 60% не мають уявлення про *******
економіку,
не мають мінімальних економічних знань,
живуть по зразкам 19-го сторіччя і
творам Маркса і Енгельса
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27.07.2020 16:27 Ответить
+8
после того как украинцы выбрали президентом идиота - похер что они там считают..
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27.07.2020 16:17 Ответить
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О да 60% считают. А десять семей делают наоборот - каков будет результат не тяжело догадаться.
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27.07.2020 18:19 Ответить
Какая там промышленность - здесь заводы в Запорожье пытаются разрушить - уже деиндустриализировали запорожский алюминиевый комбинат, кремнийполимер, автозаз не производит уже свои авто, титано-магнивый сейчас таже группа пытается обанкротить, что и ЗАЛК. Вот так вот. Проснитесь люди - надо спасать Украину от рейдеров, которые уничтожают нашу промышленность!
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27.07.2020 20:02 Ответить
Нужна цивилизованная (а не грабительская) банковская система и адекватная кредитная политика (давать под разумные % и возвращать кредиты), а экономику поднимают люди (ответственные и неглупые), а не мифическое "государство" (чинуш-коррупционеров, олигархов-вороб и бантитов-палканов)!
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28.07.2020 00:13 Ответить
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