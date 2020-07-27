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60% українців вважають за необхідне вкладати в промисловість, - соцопитування

60% українців вважають за необхідне вкладати в промисловість, - соцопитування

Більшість українців вважають, що необхідно акцентувати на розвитку промисловості. Такі дані отримано в результаті опитування, проведеного 5-6 червня компанією Gradus спільно з Центром економічного відновлення.

Відповідаючи на запитання, на яких сферах варто, у першу чергу, закцентувати увагу для розвитку економіки, 59% респондентів назвали промисловість, повідомляє Обозреватель.

Також українці вважають відновлення промисловості ключовим драйвером розвитку економіки. Таку думку висловили 39% опитаних.

Дослідження було проведено 5-6 червня 2020 року шляхом онлайн опитування. Обсяг вибірки – 1000 респондентів віком 18-60 років, що проживають в містах з населенням понад 50 000 жителів.

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Обсяги промислового виробництва у червні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,6%. За даними Державної служби статистики, за січень-червень 2020 року порівняно з січнем-червнем минулого року промвиробництво скоротилося на 8,3%. У добувній промисловості і розробленні кар'єрів падіння склало 6,3%, у переробній промисловості – падіння на 9,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – падіння на 6,5%.

Автор: 

опитування (1965) промисловість (600)


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Топ коментарі
+17
Вы когда-нибудь пытались собрать деньги в своём подъезде на ремонт лифта ? Какие вложения в промышленность ?
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27.07.2020 16:16 Відповісти
+10
опитування показало , що 60% не мають уявлення про *******
економіку,
не мають мінімальних економічних знань,
живуть по зразкам 19-го сторіччя і
творам Маркса і Енгельса
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27.07.2020 16:27 Відповісти
+8
после того как украинцы выбрали президентом идиота - похер что они там считают..
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27.07.2020 16:17 Відповісти
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О да 60% считают. А десять семей делают наоборот - каков будет результат не тяжело догадаться.
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27.07.2020 18:19 Відповісти
Какая там промышленность - здесь заводы в Запорожье пытаются разрушить - уже деиндустриализировали запорожский алюминиевый комбинат, кремнийполимер, автозаз не производит уже свои авто, титано-магнивый сейчас таже группа пытается обанкротить, что и ЗАЛК. Вот так вот. Проснитесь люди - надо спасать Украину от рейдеров, которые уничтожают нашу промышленность!
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27.07.2020 20:02 Відповісти
Нужна цивилизованная (а не грабительская) банковская система и адекватная кредитная политика (давать под разумные % и возвращать кредиты), а экономику поднимают люди (ответственные и неглупые), а не мифическое "государство" (чинуш-коррупционеров, олигархов-вороб и бантитов-палканов)!
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28.07.2020 00:13 Відповісти
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