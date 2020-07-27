Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

На Донбассе создана еще одна военно-гражданская администрация.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №293/2020 от 27 июля опубликован на официальном сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

В тексте указа также отмечается: "Командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданские администрации" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого Указа."

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