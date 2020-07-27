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Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

На Донбассе создана еще одна военно-гражданская администрация.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №293/2020 от 27 июля опубликован на официальном сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

В тексте указа также отмечается: "Командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданские администрации" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого Указа."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава военно-гражданской администрации Счастья Скворцов задержан при получении 12 тыс. грн взятки, - и. о. главы Луганской ОВГА Филь

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) Северодонецк (333) военно-гражданская администрация (89)


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Топ комментарии
+17
Фуйло сказало, що в нас внутрішній конфлікт, а оце ненависне мені чмо, навіть не заперечило.
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27.07.2020 18:32 Ответить
+17
Шмаркля мог бы сохранить лицо, если бы вернулось в 95й переулок 😆😆😆
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27.07.2020 18:34 Ответить
+15
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске - Цензор.НЕТ 6196
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27.07.2020 18:36 Ответить
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Фуйло сказало, що в нас внутрішній конфлікт, а оце ненависне мені чмо, навіть не заперечило.
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27.07.2020 18:32 Ответить
Вова, заявление по собственному желанию, это же так просто...чтобы избежать позора...
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27.07.2020 18:32 Ответить
воздушно-подводная флотилия на чэрзи...
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27.07.2020 18:32 Ответить
В Ростові створена віп-камера.
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27.07.2020 18:58 Ответить
Шмаркля мог бы сохранить лицо, если бы вернулось в 95й переулок 😆😆😆
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27.07.2020 18:34 Ответить
... переулок красных фонарей ПРорашистской ПРоституции
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27.07.2020 18:39 Ответить
95-й тупик.
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27.07.2020 19:29 Ответить
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске - Цензор.НЕТ 6196
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27.07.2020 18:36 Ответить
На Троне со сцарем Зеленским Украина отказала авиационному эксперту из России обеспечить издание двухтомной энциклопедии трагедии МН-17 - всеохватывающая и подробнейшая документация трагедии с предысторией о начале войны России против Украины . При Порошенко он достиг договоренностей - сейчас ему отказали ссылаясь на новую власть... Смотрите интервью Лукашевича Роману Цимбалюку в Москве.
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27.07.2020 18:37 Ответить
Навіть приказка є - про військо під командуванням віслюка.
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27.07.2020 18:37 Ответить
28 ОКТЯБРЯ 2019 17:19

Мэр Лисичанска и комитет Верховной рады хотят ввести в городе военно-гражданскую администрацию
Лисичанский городской голова Сергей Шилин предлагает ввести в Лисичанске (Луганская область) военно-гражданскую администрацию. Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске стало известно во время пресс-конференции участников расширенного выездного заседания Комитета Верховной рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
"После заседания подошел мэр и говорит - у нас там большинство, оно голосует против, оно блокирует мою деятельность. И возможно, как вариант, ввести туда (в Лисичанск - ред.) военно-гражданскую администрацию. Я говорю, Боже, а вы не могли это сказать в микрофон. Мы это от вас и ожидали, конкретно, в чем посодействовать, чтобы ввести туда ВГА. Обращение от нас будет, очень быстрое", - заявил председатель комитета, народный депутат Украины Дмитрий Лубинец.
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27.07.2020 18:37 Ответить
передайте бубочке,шо у ёжиков с колобками не бывает детей...
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27.07.2020 18:40 Ответить
На каком этапе народ перестанет верить в НЕлоха - "патриота" ? Не даже националиста а просто патриота своего народа, своей страны... Эта ЗЕособь выращена на бабки Кремлевских паханов на кремлевских подмостках,на кремлем дозволенных шатаниях по Ршистской империи с концертами... Сколь можно закрывать глаза на его предательство?
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27.07.2020 18:43 Ответить
патрийопта...
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27.07.2020 18:46 Ответить
достаточно его роли в деле шеремета
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28.07.2020 08:25 Ответить
По итогам Первой Мировой войны Британия и Франия пооставила Германию на колени с выплатами миллиардных репараций до 1966 года.Знаете кто спас этих крыс?.Йосиф Джугашвили пришел Гитлеру на помощь....братской Германии...
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27.07.2020 18:52 Ответить
Еще Зеленский даже не выдвигался,я вас предупреждал что такое можеть быть,тогда Украине капздец....не верили.Теперь не до смеха....
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27.07.2020 18:56 Ответить
Если ты жалкий и ублюдочный,исполняешь желания кадырки,но мокши все равно прилюдно о тебя вытерают ноги -создавай очередную администрацию...
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27.07.2020 19:21 Ответить
Зеленский создал...???? ... как якутский скульптор?
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27.07.2020 19:33 Ответить
Эта мразь малоросская дупой выхиляло перед безлером, со своими квартальными, когда Рыбаку живот вспарывали! Пшол нах, ублюдок зельоный!
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27.07.2020 19:36 Ответить
Прямо сейчас на Банковой выступал отец погибшего морпеха. Он проклял питора зеленского!
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27.07.2020 19:37 Ответить
Создал он. Козёл! От этого идиота одни проблемы стране.
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27.07.2020 20:35 Ответить
 
 