Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію в Лисичанську

На Донбасі створена ще одна військово-цивільна адміністрація.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №293/2020 від 27 липня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський постановив утворити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.

У тексті указу також зазначається: "Командувачеві об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу".

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