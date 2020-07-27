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Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію в Лисичанську

Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію в Лисичанську

На Донбасі створена ще одна військово-цивільна адміністрація.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №293/2020 від 27 липня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський постановив утворити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.

У тексті указу також зазначається: "Командувачеві об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу".

Читайте також: Порошенко створив військово-цивільну адміністрацію в місті Щастя

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Лисичанськ (315) військово-цивільна адміністрація (90)


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Топ коментарі
+17
Фуйло сказало, що в нас внутрішній конфлікт, а оце ненависне мені чмо, навіть не заперечило.
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27.07.2020 18:32 Відповісти
+17
Шмаркля мог бы сохранить лицо, если бы вернулось в 95й переулок 😆😆😆
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27.07.2020 18:34 Відповісти
+15
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске - Цензор.НЕТ 6196
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27.07.2020 18:36 Відповісти
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Фуйло сказало, що в нас внутрішній конфлікт, а оце ненависне мені чмо, навіть не заперечило.
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27.07.2020 18:32 Відповісти
Вова, заявление по собственному желанию, это же так просто...чтобы избежать позора...
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27.07.2020 18:32 Відповісти
воздушно-подводная флотилия на чэрзи...
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27.07.2020 18:32 Відповісти
В Ростові створена віп-камера.
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27.07.2020 18:58 Відповісти
Шмаркля мог бы сохранить лицо, если бы вернулось в 95й переулок 😆😆😆
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27.07.2020 18:34 Відповісти
... переулок красных фонарей ПРорашистской ПРоституции
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27.07.2020 18:39 Відповісти
95-й тупик.
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27.07.2020 19:29 Відповісти
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске - Цензор.НЕТ 6196
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27.07.2020 18:36 Відповісти
На Троне со сцарем Зеленским Украина отказала авиационному эксперту из России обеспечить издание двухтомной энциклопедии трагедии МН-17 - всеохватывающая и подробнейшая документация трагедии с предысторией о начале войны России против Украины . При Порошенко он достиг договоренностей - сейчас ему отказали ссылаясь на новую власть... Смотрите интервью Лукашевича Роману Цимбалюку в Москве.
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27.07.2020 18:37 Відповісти
Навіть приказка є - про військо під командуванням віслюка.
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27.07.2020 18:37 Відповісти
28 ОКТЯБРЯ 2019 17:19

Мэр Лисичанска и комитет Верховной рады хотят ввести в городе военно-гражданскую администрацию
Лисичанский городской голова Сергей Шилин предлагает ввести в Лисичанске (Луганская область) военно-гражданскую администрацию. Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске стало известно во время пресс-конференции участников расширенного выездного заседания Комитета Верховной рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
"После заседания подошел мэр и говорит - у нас там большинство, оно голосует против, оно блокирует мою деятельность. И возможно, как вариант, ввести туда (в Лисичанск - ред.) военно-гражданскую администрацию. Я говорю, Боже, а вы не могли это сказать в микрофон. Мы это от вас и ожидали, конкретно, в чем посодействовать, чтобы ввести туда ВГА. Обращение от нас будет, очень быстрое", - заявил председатель комитета, народный депутат Украины Дмитрий Лубинец.
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27.07.2020 18:37 Відповісти
передайте бубочке,шо у ёжиков с колобками не бывает детей...
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27.07.2020 18:40 Відповісти
На каком этапе народ перестанет верить в НЕлоха - "патриота" ? Не даже националиста а просто патриота своего народа, своей страны... Эта ЗЕособь выращена на бабки Кремлевских паханов на кремлевских подмостках,на кремлем дозволенных шатаниях по Ршистской империи с концертами... Сколь можно закрывать глаза на его предательство?
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27.07.2020 18:43 Відповісти
патрийопта...
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27.07.2020 18:46 Відповісти
достаточно его роли в деле шеремета
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28.07.2020 08:25 Відповісти
По итогам Первой Мировой войны Британия и Франия пооставила Германию на колени с выплатами миллиардных репараций до 1966 года.Знаете кто спас этих крыс?.Йосиф Джугашвили пришел Гитлеру на помощь....братской Германии...
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27.07.2020 18:52 Відповісти
Еще Зеленский даже не выдвигался,я вас предупреждал что такое можеть быть,тогда Украине капздец....не верили.Теперь не до смеха....
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27.07.2020 18:56 Відповісти
Если ты жалкий и ублюдочный,исполняешь желания кадырки,но мокши все равно прилюдно о тебя вытерают ноги -создавай очередную администрацию...
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27.07.2020 19:21 Відповісти
Зеленский создал...???? ... как якутский скульптор?
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27.07.2020 19:33 Відповісти
Эта мразь малоросская дупой выхиляло перед безлером, со своими квартальными, когда Рыбаку живот вспарывали! Пшол нах, ублюдок зельоный!
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27.07.2020 19:36 Відповісти
Прямо сейчас на Банковой выступал отец погибшего морпеха. Он проклял питора зеленского!
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27.07.2020 19:37 Відповісти
Создал он. Козёл! От этого идиота одни проблемы стране.
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27.07.2020 20:35 Відповісти
 
 