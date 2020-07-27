Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію в Лисичанську
На Донбасі створена ще одна військово-цивільна адміністрація.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №293/2020 від 27 липня опубліковано на офіційному сайті глави держави.
Президент України Володимир Зеленський постановив утворити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.
У тексті указу також зазначається: "Командувачеві об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу".
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Мэр Лисичанска и комитет Верховной рады хотят ввести в городе военно-гражданскую администрацию
Лисичанский городской голова Сергей Шилин предлагает ввести в Лисичанске (Луганская область) военно-гражданскую администрацию. Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске стало известно во время пресс-конференции участников расширенного выездного заседания Комитета Верховной рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
"После заседания подошел мэр и говорит - у нас там большинство, оно голосует против, оно блокирует мою деятельность. И возможно, как вариант, ввести туда (в Лисичанск - ред.) военно-гражданскую администрацию. Я говорю, Боже, а вы не могли это сказать в микрофон. Мы это от вас и ожидали, конкретно, в чем посодействовать, чтобы ввести туда ВГА. Обращение от нас будет, очень быстрое", - заявил председатель комитета, народный депутат Украины Дмитрий Лубинец.