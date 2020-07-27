Сеть АЗС "Мотто" обратилась к Зеленскому и Авакову из-за рейдерского захвата

На сегодняшний день продолжаются рейдерские атаки на группу предприятий, которые работают под брендом АЗС "МОТТО", а при странной молчаливой позиции антирейдерской комиссии Минюста и правоохранителей сохраняются угрозы незаконной смены собственников и перерегистрации активов на подставных лиц-рейдеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат Денис Мацкевич, представляющий интересы компании "МОТТО ТРЕЙДИНГ".

Также, по словам директора и учредителя компании ООО "Фриз Оил Групп" (владелец части объектов АЗК, которые работают под брендом "МОТТО") Кирилла Белошицкого, начиная с 2018 года, на сеть бренда "МОТТО" осуществляется давление, а также есть подтвержденные факты неправомерных мероприятий - рейдерского захвата и бандитизма.

"По поддельным паспортам в 2018 г. была совершена первая фиктивная сделка. Были подписаны так называемые "учредительные документы", некие "протоколы", акты с поддельными подписями по поддельному паспорту, и этот факт установлен досудебным следствием. В том числе уже есть экспертизы, которые подтверждают, что я как учредитель и как директор данных подписей на документах не ставил", - рассказал он.

По его словам, компания "Фриз Оил Групп" в правовом поле уже два года защищает свои права, "в том числе права инвесторов и других соучредителей-акционеров Группы "МОТТО", которые работают под этим брендом".

"Мы подали все соответствующие заявления в правоохранительные органы, обращались в Минюст, но результат пока налицо – мы подозреваем, что наши оппоненты, используя свой админресурс и финансы, продвигают эту ситуацию, возможно, благодаря коррумпированности чиновников", - пожаловался он.

"Я и мои коллеги – другие акционеры-участники, которые работают под брендом "МОТТО", обращаемся к президенту, к министру юстиции, главам МВД и СБУ, с просьбой разобраться в этой ситуации, что бы дали нам возможность работать и не допустили эти факты бандитизма, рейдерства и неправомерного захвата чужого имущества", - заявил директор "Фриз Оил Групп".

Ряд установленных лиц причастен к этому продолжительному террору компаний и рейдерскому захвату активов, которые сейчас не разглашаются в силу следственной тайны. Среди них бывшие высокопоставленные чиновники, сотрудники правоохранительных органов, нотариусы, адвокат, государственные регистраторы.

Как добавил адвокат Денис Мацкевич, рейдерские атаки происходят от "подставной индийской компании "Аруди Венчурс Прайвит Лимитед", а лица, которые используют ее, подделывают документы, которые затем подаются в различные органы государственной власти, суды, правоохранительные органы и на основании этой поддельной документации происходят незаконные регистрационные действия, меняются собственники и руководители предприятий, отчуждаются корпоративные права".

Он также пояснил, что логика рейдеров сейчас понятна: из-за того, что в судах при публичных и состязательных процессах фиктивные документы теряют юридическую силу, а регистрационные действия отменяются, оппоненты пытаются добиться своего посредством комиссии Минюста, которая единолично и непрозрачно принимает решения по рейдерским кейсам. А кулуарные манипуляции вокруг дела "МОТТО" стали очевидными еще из-за того, что комиссия по заявлению оппонентов, по поддельным документам в нарушение сроков на обжалование (2 месяца) все-таки странным образом приняла жалобу правонарушителей.

"Несмотря на то, что следствие, а также экспертизы, которые проводятся в рамках уголовного производства, установлено, что "Аруди" является подставной компанией, что директора и ее участники не имеют понятия о том, что здесь происходит от ее имени, Минюст принимает жалобу… и завтра по действиям, которые проходили 2 года назад в Госреестре, будет рассматриваться эта жалоба", - сообщил Денис Мацкевич.

Кирилл Белошицкий в свою очередь добавил, что в результате такого террора, под ударом рейдеров сегодня оказались не только более 150 заправок сети и активы компаний, а более 2,5 тыс. работников предприятий, которые рискуют потерять свои рабочие места, а также члены их семей могут остаться без кормильцев.

Так же государство недополучит многомилионные платежи и сборы в бюджет Украины, которые оплачивают предприятия, работающие под брендом "МОТТО".