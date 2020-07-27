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Новости
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Сеть АЗС "Мотто" обратилась к Зеленскому и Авакову из-за рейдерского захвата

На сегодняшний день продолжаются рейдерские атаки на группу предприятий, которые работают под брендом АЗС "МОТТО", а при странной молчаливой позиции антирейдерской комиссии Минюста и правоохранителей сохраняются угрозы незаконной смены собственников и перерегистрации активов на подставных лиц-рейдеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат Денис Мацкевич, представляющий интересы компании "МОТТО ТРЕЙДИНГ".

Также, по словам директора и учредителя компании ООО "Фриз Оил Групп" (владелец части объектов АЗК, которые работают под брендом "МОТТО") Кирилла Белошицкого, начиная с 2018 года, на сеть бренда "МОТТО" осуществляется давление, а также есть подтвержденные факты неправомерных мероприятий - рейдерского захвата и бандитизма.

"По поддельным паспортам в 2018 г. была совершена первая фиктивная сделка. Были подписаны так называемые "учредительные документы", некие "протоколы", акты с поддельными подписями по поддельному паспорту, и этот факт установлен досудебным следствием. В том числе уже есть экспертизы, которые подтверждают, что я как учредитель и как директор данных подписей на документах не ставил", - рассказал он.

Сеть АЗС Мотто обратилась к Зеленскому и Авакову из-за рейдерского захвата 01

По его словам, компания "Фриз Оил Групп" в правовом поле уже два года защищает свои права, "в том числе права инвесторов и других соучредителей-акционеров Группы "МОТТО", которые работают под этим брендом".

"Мы подали все соответствующие заявления в правоохранительные органы, обращались в Минюст, но результат пока налицо – мы подозреваем, что наши оппоненты, используя свой админресурс и финансы, продвигают эту ситуацию, возможно, благодаря коррумпированности чиновников", - пожаловался он.

"Я и мои коллеги – другие акционеры-участники, которые работают под брендом "МОТТО", обращаемся к президенту, к министру юстиции, главам МВД и СБУ, с просьбой разобраться в этой ситуации, что бы дали нам возможность работать и не допустили эти факты бандитизма, рейдерства и неправомерного захвата чужого имущества", - заявил директор "Фриз Оил Групп".

Ряд установленных лиц причастен к этому продолжительному террору компаний и рейдерскому захвату активов, которые сейчас не разглашаются в силу следственной тайны. Среди них бывшие высокопоставленные чиновники, сотрудники правоохранительных органов, нотариусы, адвокат, государственные регистраторы.

Как добавил адвокат Денис Мацкевич, рейдерские атаки происходят от "подставной индийской компании "Аруди Венчурс Прайвит Лимитед", а лица, которые используют ее, подделывают документы, которые затем подаются в различные органы государственной власти, суды, правоохранительные органы и на основании этой поддельной документации происходят незаконные регистрационные действия, меняются собственники и руководители предприятий, отчуждаются корпоративные права".

Он также пояснил, что логика рейдеров сейчас понятна: из-за того, что в судах при публичных и состязательных процессах фиктивные документы теряют юридическую силу, а регистрационные действия отменяются, оппоненты пытаются добиться своего посредством комиссии Минюста, которая единолично и непрозрачно принимает решения по рейдерским кейсам. А кулуарные манипуляции вокруг дела "МОТТО" стали очевидными еще из-за того, что комиссия по заявлению оппонентов, по поддельным документам в нарушение сроков на обжалование (2 месяца) все-таки странным образом приняла жалобу правонарушителей.

"Несмотря на то, что следствие, а также экспертизы, которые проводятся в рамках уголовного производства, установлено, что "Аруди" является подставной компанией, что директора и ее участники не имеют понятия о том, что здесь происходит от ее имени, Минюст принимает жалобу… и завтра по действиям, которые проходили 2 года назад в Госреестре, будет рассматриваться эта жалоба", - сообщил Денис Мацкевич.

Кирилл Белошицкий в свою очередь добавил, что в результате такого террора, под ударом рейдеров сегодня оказались не только более 150 заправок сети и активы компаний, а более 2,5 тыс. работников предприятий, которые рискуют потерять свои рабочие места, а также члены их семей могут остаться без кормильцев.

Так же государство недополучит многомилионные платежи и сборы в бюджет Украины, которые оплачивают предприятия, работающие под брендом "МОТТО".

Автор: 

АЗС (391) Зеленский Владимир (20826) рейдерство (918)


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Топ комментарии
+12
Голосовали за зебила - терпите. И какая розница шо оно ели у вас шАверму
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27.07.2020 18:46 Ответить
+11
Они бы еще к главному рейдеру страны- Коломойше обратились.
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27.07.2020 18:46 Ответить
+8
Хотите чтобы Главрюкзак под свою надёжную крышу взял?
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27.07.2020 18:44 Ответить
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27.07.2020 18:44 Ответить
Они бы еще к главному рейдеру страны- Коломойше обратились.
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27.07.2020 18:46 Ответить
Голосовали за зебила - терпите. И какая розница шо оно ели у вас шАверму
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27.07.2020 18:46 Ответить
Рейдерский захват идет с 2018 года! Чем Зе отличается от По?!
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27.07.2020 19:04 Ответить
ничем, такой же лох как и предыдущий.
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27.07.2020 19:05 Ответить
При зебиле вырубали леса в Карпатах за год больше чем при Порохе за 5 лет. Вот вам и разница
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27.07.2020 19:06 Ответить
Правда очи колит?
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27.07.2020 19:17 Ответить
Кацап, в словник заглянь, де тебе "колит"
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27.07.2020 19:20 Ответить
Объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тысяч кубометров, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тысячи кубометров).

Отсюда:
https://www.unian.net/m/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html
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27.07.2020 19:25 Ответить
Зедебил.московский? Новая порода зедебилов?
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27.07.2020 19:46 Ответить
Украли половину бюджета, весь держрезерв зерна, на митниці лопатою гребуть мільйони і повсюди. Крадуть, як в останній день.
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27.07.2020 19:46 Ответить
Малюське некогда: он под столом йогой занимается. Аваков тоже занят: "террористов" готовит. Есть скоморох(есть ли?). Но он тоже дней 5 не появляется на работе. Пусто место, пока по крайней мере. Так что остается только тикать.
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27.07.2020 18:46 Ответить
Обращение:"Уважаемые рейдеры,перестаньте,пожалуйста, нас захватывать. С уважением. Мотто."
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27.07.2020 18:48 Ответить
Вот только не надо наговаривать.

Баканов победил и возглавил рейдерство уже почти год назад.
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27.07.2020 18:48 Ответить
Вам же сказали: няню получаете от 100 миллионов баксов инвестиций, а до этой суммы получаете только украинское правосудие, - ваш Зеля.
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27.07.2020 18:49 Ответить
У нього Єрмак -- няня.
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27.07.2020 19:50 Ответить
Ну, типу поліція є - але без дозволу Авакова не працює. Армія є, але без дозволу президента не захищає. Чудернацька країна.
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27.07.2020 18:49 Ответить
А як ця "Мотта" до війни називалась?
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27.07.2020 18:50 Ответить
Вони арендатори.
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27.07.2020 18:54 Ответить
БРСм,вора ставицкого который сбежал в Израиль.теперь с земляками у власти возвращает.Так что не тому жалуетесь.
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27.07.2020 19:48 Ответить
Альо,мендель на связі! Прадалжайте двіженіє! Падробності почтой...
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27.07.2020 18:55 Ответить
Срочно отзывайте письмо, пока зеля не взял ситуацию под личный контроль.
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27.07.2020 18:56 Ответить
Нужно просто перестать рейдерить!
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27.07.2020 19:08 Ответить
"Надо просто перестать владеть (бизнесом)"
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27.07.2020 19:18 Ответить
Мотто - сеть бывшего рыгоанального вора Ставицкого. Который раньше владел долей в БРСМ, а потом их дорожки с Бибой разошлись.
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27.07.2020 19:51 Ответить
Влада "змінилася", а Авакян продовжує грабувати країну.
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27.07.2020 21:40 Ответить
ага, как раз по адресу.)))
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28.07.2020 11:23 Ответить
 
 