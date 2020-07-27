Мережа АЗС "Мотто" звернулася до Зеленського та Авакова через рейдерське захоплення

На сьогодні тривають рейдерські атаки на групу підприємств, які працюють під брендом АЗС "Мотта", а за дивної мовчазної позиції антирейдерської комісії Мін'юсту і правоохоронців зберігаються загрози незаконної зміни власників і перереєстрації активів на підставних осіб-рейдерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сьогодні на пресконференції в Києві заявив адвокат Денис Мацкевич, який представляє інтереси компанії "Мотта ТРЕЙДИНГ".

Також, за словами директора і засновника компанії ТОВ "Фриз Оіл Груп" (власник частини об'єктів АЗК, які працюють під брендом "Мотта") Кирила Білошицького, починаючи з 2018 року, на мережу бренду "Мотта" здійснюється тиск, а також є підтверджені факти неправомірних заходів - рейдерського захоплення і бандитизму.

"За підробленими паспортами в 2018 р була здійснена перша фіктивна угода. Були підписані так звані "установчі документи", деякі "протоколи", акти з підробленими підписами за підробленим паспортом, і цей факт встановлено досудовим слідством. Зокрема вже є експертизи, які підтверджують, що я як засновник і як директор цих підписів на документах не ставив", - розповів він.

За його словами, компанія "Фриз Оіл Груп" у правовому полі вже два роки захищає свої права, "зокрема права інвесторів та інших співзасновників-акціонерів Групи "Мотта", які працюють під цим брендом".

"Ми подали всі відповідні заяви в правоохоронні органи, зверталися до Мін'юсту, але результат поки очевидний - ми підозрюємо, що наші опоненти, використовуючи свій адмінресурс та фінанси, просувають цю ситуацію, можливо, завдяки корумпованості чиновників", - поскаржився він.

"Я і мої колеги - інші акціонери-учасники, які працюють під брендом "Мотта", звертаємося до президента, до міністра юстиції, очільників МВС і СБУ, з проханням розібратися в цій ситуації, дати нам можливість працювати і не допустили факти бандитизму, рейдерства та неправомірного захоплення чужого майна", - заявив директор "Фриз Оіл Груп".

Встановлено деяких осіб, причетних до цього тривалого терору компаній і рейдерського захоплення активів. Їх зараз не розголошують через слідчу таємницю. Серед них колишні високопосадовці, співробітники правоохоронних органів, нотаріуси, адвокат, державні реєстратори.

Як додав адвокат Денис Мацкевич, рейдерські атаки відбуваються від "підставної індійської компанії" Арудов Венчурс Прайвіт Лімітед", а особи, які використовують її, підробляють документи, які потім подають у різні органи державної влади, суди, правоохоронні органи і на підставі цієї підробленої документації відбуваються незаконні реєстраційні дії, змінюються власники та керівники підприємств, відчужуються корпоративні права".

Він також пояснив, що логіка рейдерів зараз зрозуміла: через те, що в судах при публічних і змагальних процесах фіктивні документи втрачають юридичну силу, а реєстраційні дії скасовуються, опоненти намагаються домогтися свого за допомогою комісії Мін'юсту, яка одноосібно і непрозоро ухвалює рішення щодо рейдерських кейсів. А кулуарні маніпуляції навколо справи "Мотта" стали очевидними ще через те, що комісія за заявою опонентів, за підробленими документами в порушення термінів на оскарження (2 місяці) все-таки дивним чином прийняла скаргу правопорушників.

"Попри те, що слідство, а також експертизи, які проводяться в рамках кримінального провадження, встановлено, що "Арудов" є підставною компанією, що директори і її учасники не мають поняття про те, що тут відбувається від її імені, Мін'юст приймає скаргу... і завтра за діями, які відбквалися 2 роки тому в Держреєстрі, розглядатиметься ця скарга", - повідомив Денис Мацкевич.

Кирило Білошицький зі свого боку додав, що внаслідок такого терору, під ударом рейдерів сьогодні опинилися не тільки понад 150 заправок мережі й активи компаній, а понад 2,5 тис. працівників підприємств, які ризикують втратити свої робочі місця, а також члени їхніх сімей можуть залишитися без годувальників.

Так само держава недоотримає багатотисячні платежі і збори до бюджету України, які оплачують підприємства, що працюють під брендом "Мотта".