Из-за сильных осадков подтоплены несколько населенных пунктов Закарпатской области, - ГСЧС
В Закарпатской области в понедельник днем из-за кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках, в результате чего произошло подтопление нескольких населенных пунктов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Как следствие, в с.Скотарское Воловецкого района рекой Веча уничтожен один и повреждены 3 мостика, подтоплено одно домохозяйство. Также из-за разлива воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги", - сказано в сообщении.
Кроме того, в с.Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, из-за чего подтоплены 3 домохозяйства. Также в с.Ростока наблюдается разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра, затруднено подъезд автомобилей к 10 домохозяйствам.
Отмечается, что в настоящее время последствия непогоды уточняются.
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https://www.google.com/maps/place/48%C2%B038 ПОСМОТРИ уп*рь, есть там вырубки или нет!!
А то в конец затопит.
Не конщунствую,искренне желаю этому пацаненку избежать судьбы табора...идиотов,пусть живёт пацан,а вдруг..