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Из-за сильных осадков подтоплены несколько населенных пунктов Закарпатской области, - ГСЧС

Из-за сильных осадков подтоплены несколько населенных пунктов Закарпатской области, - ГСЧС

В Закарпатской области в понедельник днем из-за кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках, в результате чего произошло подтопление нескольких населенных пунктов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Как следствие, в с.Скотарское Воловецкого района рекой Веча уничтожен один и повреждены 3 мостика, подтоплено одно домохозяйство. Также из-за разлива воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги", - сказано в сообщении.

Кроме того, в с.Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, из-за чего подтоплены 3 домохозяйства. Также в с.Ростока наблюдается разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра, затруднено подъезд автомобилей к 10 домохозяйствам.

Отмечается, что в настоящее время последствия непогоды уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень воды в Закарпатской и Ивано-Франковской областях спадает, подтоплений домов уже нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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подтопление (156) ГСЧС (5008) Закарпатская область (2607)


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Наверное, нужно было вместе с лесами, уничтожить и горы!
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27.07.2020 20:02 Ответить
долб*/**, что ты пишешь, или мозгов хватает только на свиные выс*ры???

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B038 ПОСМОТРИ уп*рь, есть там вырубки или нет!!
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27.07.2020 22:11 Ответить
Мама Дьопйош, переименовывай своего зеленского на нормальное имя.
А то в конец затопит.
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27.07.2020 20:09 Ответить
Счасливое дитя с мамой дурой,папой-цуйкой и крестным зеленским...
Не конщунствую,искренне желаю этому пацаненку избежать судьбы табора...идиотов,пусть живёт пацан,а вдруг..
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27.07.2020 20:26 Ответить
Столицу Орды затопило и закидало градом.
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27.07.2020 20:09 Ответить
 
 