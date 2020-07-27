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Через сильні опади підтоплено декілька населених пунктів Закарпатської області, - ДСНС

Через сильні опади підтоплено декілька населених пунктів Закарпатської області, - ДСНС

У Закарпатській області в понеділок вдень через короткочасні зливи відбулося різке підняття рівня води в гірських потічках і річках, унаслідок чого сталося підтоплення декількох населених пунктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Як наслідок, у с.Скотарське Воловецького району річка Віча знищила один і пошкодила 3 містки, підтоплено одне домогосподарство. Також через розлив води ускладнено транспортне сполучення з 36 домогосподарствами. Пошкоджено близько 30 м берегоукріплення та близько 20 м грунтової дороги", - сказано в повідомленні.

Крім того, в с.Верхній Студений Міжгірського району місцевий струмок розлився на автомобільну дорогу, через що підтоплено 3 домогосподарства. Також у с.Розтоки спостерігається розлив місцевого струмка на центральній вулиці протяжністю близько одного кілометра, утруднено під'їзд автомобілів до 10 домогосподарств.

Зазначається, що наразі наслідки негоди уточнюються.

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Автор: 

підтоплення (196) ДСНС (5148) Закарпатська область (2074)


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Наверное, нужно было вместе с лесами, уничтожить и горы!
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27.07.2020 20:02 Відповісти
долб*/**, что ты пишешь, или мозгов хватает только на свиные выс*ры???

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B038 ПОСМОТРИ уп*рь, есть там вырубки или нет!!
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27.07.2020 22:11 Відповісти
Мама Дьопйош, переименовывай своего зеленского на нормальное имя.
А то в конец затопит.
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27.07.2020 20:09 Відповісти
Счасливое дитя с мамой дурой,папой-цуйкой и крестным зеленским...
Не конщунствую,искренне желаю этому пацаненку избежать судьбы табора...идиотов,пусть живёт пацан,а вдруг..
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27.07.2020 20:26 Відповісти
Столицу Орды затопило и закидало градом.
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27.07.2020 20:09 Відповісти
 
 