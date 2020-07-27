Через сильні опади підтоплено декілька населених пунктів Закарпатської області, - ДСНС

У Закарпатській області в понеділок вдень через короткочасні зливи відбулося різке підняття рівня води в гірських потічках і річках, унаслідок чого сталося підтоплення декількох населених пунктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Як наслідок, у с.Скотарське Воловецького району річка Віча знищила один і пошкодила 3 містки, підтоплено одне домогосподарство. Також через розлив води ускладнено транспортне сполучення з 36 домогосподарствами. Пошкоджено близько 30 м берегоукріплення та близько 20 м грунтової дороги", - сказано в повідомленні.

Крім того, в с.Верхній Студений Міжгірського району місцевий струмок розлився на автомобільну дорогу, через що підтоплено 3 домогосподарства. Також у с.Розтоки спостерігається розлив місцевого струмка на центральній вулиці протяжністю близько одного кілометра, утруднено під'їзд автомобілів до 10 домогосподарств.

Зазначається, що наразі наслідки негоди уточнюються.

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