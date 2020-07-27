Штормове попередження оголошено на Закарпатті, можливе підняття рівня річок
На території Закарпатської області синоптики найближчої доби прогнозують грози та град. У регіоні оголосили штормове попередження.
Як повідомив Суспільному синоптик обласного гідрометеоцентру Василь Манівчук, протягом доби 27 липня на більшій частині території Закарпатської області, а вночі 27-го - і в Ужгороді, очікуються значні короткочасні дощі та грози, в окремих районах - сильні зливи і град, передає Цензор.НЕТ. Під час гроз подекуди шквалисте посилення вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).
У місцях проходження сильних злив передбачають швидкоплинне підвищення рівнів води до одного метру на малих водотоках; формування схилового стоку з підтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах, внаслідок захаращення русел потічків та водовідвідних канав, а також утворення локальних селів та зсувів перезволоженого ґрунту.
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