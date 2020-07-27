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Новости Паводки на Западной Украине
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Штормовое предупреждение объявлено на Закарпатье, возможно поднятие уровня рек

Штормовое предупреждение объявлено на Закарпатье, возможно поднятие уровня рек

На территории Закарпатской области синоптики в ближайшие сутки прогнозируют грозы и град. В регионе объявили штормовое предупреждение.

Как сообщил Суспільному синоптик областного гидрометеоцентра Василий Манивчук, в течение суток 27 июля на большей части территории Закарпатской области, а ночью 27-го - и по Ужгороду, ожидаются значительные кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах - сильные ливни и град, передает Цензор.НЕТ. Во время гроз местами шквалистое усиление ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В местах прохождения сильных ливней предусматривают временное повышение уровней воды до одного метра на малых водотоках; формирования склонового стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных канав, а также образование локальных селей и оползней переувлажненной почвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В двух областях на западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра, - ГСЧС

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непогода (817) паводок (294) Закарпатская область (2606)


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27.07.2020 06:34 Ответить
Пеньки захистять.
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27.07.2020 08:48 Ответить
 
 