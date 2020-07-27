Штормовое предупреждение объявлено на Закарпатье, возможно поднятие уровня рек
На территории Закарпатской области синоптики в ближайшие сутки прогнозируют грозы и град. В регионе объявили штормовое предупреждение.
Как сообщил Суспільному синоптик областного гидрометеоцентра Василий Манивчук, в течение суток 27 июля на большей части территории Закарпатской области, а ночью 27-го - и по Ужгороду, ожидаются значительные кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах - сильные ливни и град, передает Цензор.НЕТ. Во время гроз местами шквалистое усиление ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В местах прохождения сильных ливней предусматривают временное повышение уровней воды до одного метра на малых водотоках; формирования склонового стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных канав, а также образование локальных селей и оползней переувлажненной почвы.
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