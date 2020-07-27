Украина ожидает от Польши восстановления одного украинского памятника для возобновления эксгумационных работ, - Кулеба

Украина уважает право Польши искать и чествовать исторические места, в том числе места захоронений, в Украине, однако для нее является важным принцип взаимности в этом вопросе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы абсолютно открыты к взаимодействию с Польшей. Мы уважаем право искать и чествовать исторические места, в том числе места захоронений. Но для нас абсолютно критическим, как собственно, для наших польских партнеров, является принцип взаимности. Мы должны подходить к этому крайне чувствительному для наших обществ вопросу на основе не только взаимного уважения, но и синхронизации взаимных решений, которые нами принимаются" - сказал Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

По словам Кулебы, Украина ожидает принятия решения о восстановлении одного украинского памятника в Польше.

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"Была достигнута определенная договоренность между нашими странами, и Украина, согласно этой договоренности, сняла запрет на эксгумацию польских захоронений в Украине. Теперь мы ожидаем принятия Польшей решения о восстановлении одного украинского памятника. После того, как это будет сделано, у нас будут открыты все возможности для дальнейшего развития взаимодействия в этой сфере", - пояснил министр.

Напоминаем, в конце 2017 года Украинский институт нацпамяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе из-за демонтажа украинского памятника в с.Грушовичи (Польша).

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