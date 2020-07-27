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Новости
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Украина ожидает от Польши восстановления одного украинского памятника для возобновления эксгумационных работ, - Кулеба

Украина ожидает от Польши восстановления одного украинского памятника для возобновления эксгумационных работ, - Кулеба

Украина уважает право Польши искать и чествовать исторические места, в том числе места захоронений, в Украине, однако для нее является важным принцип взаимности в этом вопросе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы абсолютно открыты к взаимодействию с Польшей. Мы уважаем право искать и чествовать исторические места, в том числе места захоронений. Но для нас абсолютно критическим, как собственно, для наших польских партнеров, является принцип взаимности. Мы должны подходить к этому крайне чувствительному для наших обществ вопросу на основе не только взаимного уважения, но и синхронизации взаимных решений, которые нами принимаются" - сказал Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

По словам Кулебы, Украина ожидает принятия решения о восстановлении одного украинского памятника в Польше.

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"Была достигнута определенная договоренность между нашими странами, и Украина, согласно этой договоренности, сняла запрет на эксгумацию польских захоронений в Украине. Теперь мы ожидаем принятия Польшей решения о восстановлении одного украинского памятника. После того, как это будет сделано, у нас будут открыты все возможности для дальнейшего развития взаимодействия в этой сфере", - пояснил министр.

Напоминаем, в конце 2017 года Украинский институт нацпамяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе из-за демонтажа украинского памятника в с.Грушовичи (Польша).

Также читайте: Польша хочет создать в Украине кладбища, на которых будут хоронить обнаруженные во время эксгумации останки поляков

Автор: 

Польша (8503) эксгумация (149) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
А може перед коментуванням варто поцікавитися історією питання, https://censor.net/user/392976?
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28.07.2020 00:30 Ответить
+2
а что за год ни одного не восстановили? а зеля рапортовал что уже все ништяк, договорились... или у него манера такая сливать в одностороннем порядке
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27.07.2020 23:37 Ответить
+2
К кому это чмо обращается от имени Украины! Валите уже НАХ, хоть на Ростов, хоть на Израиль! вас никто и нигде не воспринимает, вы НОЛЬ.
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28.07.2020 01:01 Ответить
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Лише одного чи хоча б одного?
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27.07.2020 23:16 Ответить
если статью прочитать, то в ней все написано.
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27.07.2020 23:23 Ответить
Украина ожидает от Польши восстановления одного украинского памятника для возобновления эксгумационных работ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6445 https://censor.net/user/464880
Украина ожидает от Польши восстановления одного украинского памятника для возобновления эксгумационных работ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 862
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27.07.2020 23:27 Ответить
за боевые заслуги.
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27.07.2020 23:29 Ответить
Забили сказать только какого пам'ятника?
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27.07.2020 23:32 Ответить
а что за год ни одного не восстановили? а зеля рапортовал что уже все ништяк, договорились... или у него манера такая сливать в одностороннем порядке
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27.07.2020 23:37 Ответить
Ну как по мне не стоит танцевать на костях погибших почти сто лет назад.Памятник можно и самим восстановить , а ставить такие условия ну не красиво , мы ж не кацапы, это только эти твари любят танцевать на костях и им же поклоняться.
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27.07.2020 23:39 Ответить
А може перед коментуванням варто поцікавитися історією питання, https://censor.net/user/392976?
показать весь комментарий
28.07.2020 00:30 Ответить
К кому это чмо обращается от имени Украины! Валите уже НАХ, хоть на Ростов, хоть на Израиль! вас никто и нигде не воспринимает, вы НОЛЬ.
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28.07.2020 01:01 Ответить
Те вы не поддерживаете восстановление украинских памятников в Польше?
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28.07.2020 12:54 Ответить
 
 