Україна очікує від Польщі відновлення одного українського пам'ятника для поновлення ексгумаційних робіт, - Кулеба

Україна поважає право Польщі шукати і вшановувати історичні місця, зокрема, місця поховань, в Україні, проте для неї є важливим принцип взаємності в цьому питанні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми абсолютно відкриті до взаємодії з Польщею. Ми поважаємо право шукати і вшановувати історичні місця, зокрема, місця поховань. Але для нас абсолютно критичним, як власне і для наших польських партнерів, є принцип взаємності. Ми повинні підходити до цього вкрай чутливого для наших суспільств питання на основі не тільки взаємної поваги, але і синхронізації взаємних рішень, які нами приймаються"- сказав Кулеба під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовічем у Варшаві.

За словами Кулеби, Україна очікує прийняття рішення про відновлення одного українського пам'ятника в Польщі.

"Була досягнута певна домовленість між нашими країнами, і Україна, відповідно до цієї домовленості, зняла заборону на ексгумацію польських поховань в Україні. Тепер ми очікуємо на прийняття Польщею рішення про відновлення одного українського пам'ятника. Після того, як це буде зроблено, у нас будуть відкриті всі можливості для подальшого розвитку взаємодії в цій сфері", - пояснив міністр.

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Нагадуємо, наприкінці 2017 року Український інститут національної пам'яті ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у зв'язку з актами вандалізму стосовно пам'ятників і пам'ятних знаків на українських могилах у Польщі, зокрема через демонтаж українського пам'ятника в с.Грушовичі (Польща).

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