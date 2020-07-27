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Україна очікує від Польщі відновлення одного українського пам'ятника для поновлення ексгумаційних робіт, - Кулеба

Україна очікує від Польщі відновлення одного українського пам'ятника для поновлення ексгумаційних робіт, - Кулеба

Україна поважає право Польщі шукати і вшановувати історичні місця, зокрема, місця поховань, в Україні, проте для неї є важливим принцип взаємності в цьому питанні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми абсолютно відкриті до взаємодії з Польщею. Ми поважаємо право шукати і вшановувати історичні місця, зокрема, місця поховань. Але для нас абсолютно критичним, як власне і для наших польських партнерів, є принцип взаємності. Ми повинні підходити до цього вкрай чутливого для наших суспільств питання на основі не тільки взаємної поваги, але і синхронізації взаємних рішень, які нами приймаються"- сказав Кулеба під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовічем у Варшаві.

За словами Кулеби, Україна очікує прийняття рішення про відновлення одного українського пам'ятника в Польщі.

"Була досягнута певна домовленість між нашими країнами, і Україна, відповідно до цієї домовленості, зняла заборону на ексгумацію польських поховань в Україні. Тепер ми очікуємо на прийняття Польщею рішення про відновлення одного українського пам'ятника. Після того, як це буде зроблено, у нас будуть відкриті всі можливості для подальшого розвитку взаємодії в цій сфері", - пояснив міністр.

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Нагадуємо, наприкінці 2017 року Український інститут національної пам'яті ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у зв'язку з актами вандалізму стосовно пам'ятників і пам'ятних знаків на українських могилах у Польщі, зокрема через демонтаж українського пам'ятника в с.Грушовичі (Польща).

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Автор: 

Польща (8620) ексгумація (148) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
А може перед коментуванням варто поцікавитися історією питання, https://censor.net/user/392976?
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28.07.2020 00:30 Відповісти
+2
а что за год ни одного не восстановили? а зеля рапортовал что уже все ништяк, договорились... или у него манера такая сливать в одностороннем порядке
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27.07.2020 23:37 Відповісти
+2
К кому это чмо обращается от имени Украины! Валите уже НАХ, хоть на Ростов, хоть на Израиль! вас никто и нигде не воспринимает, вы НОЛЬ.
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28.07.2020 01:01 Відповісти
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27.07.2020 23:16 Відповісти
если статью прочитать, то в ней все написано.
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27.07.2020 23:23 Відповісти
Украина ожидает от Польши восстановления одного украинского памятника для возобновления эксгумационных работ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6445 https://censor.net/user/464880
Украина ожидает от Польши восстановления одного украинского памятника для возобновления эксгумационных работ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 862
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27.07.2020 23:27 Відповісти
за боевые заслуги.
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27.07.2020 23:29 Відповісти
Забили сказать только какого пам'ятника?
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27.07.2020 23:32 Відповісти
а что за год ни одного не восстановили? а зеля рапортовал что уже все ништяк, договорились... или у него манера такая сливать в одностороннем порядке
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27.07.2020 23:37 Відповісти
Ну как по мне не стоит танцевать на костях погибших почти сто лет назад.Памятник можно и самим восстановить , а ставить такие условия ну не красиво , мы ж не кацапы, это только эти твари любят танцевать на костях и им же поклоняться.
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27.07.2020 23:39 Відповісти
А може перед коментуванням варто поцікавитися історією питання, https://censor.net/user/392976?
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28.07.2020 00:30 Відповісти
К кому это чмо обращается от имени Украины! Валите уже НАХ, хоть на Ростов, хоть на Израиль! вас никто и нигде не воспринимает, вы НОЛЬ.
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28.07.2020 01:01 Відповісти
Те вы не поддерживаете восстановление украинских памятников в Польше?
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28.07.2020 12:54 Відповісти
 
 