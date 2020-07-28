В Минэнерго считают RAB-тариф единственно возможным для инвестирования в электросеть

Введение RAB-тарифов важнейшая для дальнейших инвестиций в сети операторов систем распределения.

Об этом 27 июля заявила и.о. Министра энергетики Ольга Буславец во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

"Стимулирующее тарифообразования действительно является механизмом, который работает в других странах и зарекомендовал себя как единственно возможный, который подтверждает и дает возможность инвестировать в сеть", - подчеркивает Буславец.

И. о. министра отметила, что в Украине очень большие потери в электрических сетях, которые на сегодня в среднем по Украине составляют 11%. Буславец объяснила, что это происходит в результате устарелости сетей, недогрузки оборудования. По ее мнению, исправить ситуацию без масштабных инвестиций - невозможно.

Кроме того, глава профильного министерства сообщила, что в Минэнерго есть экспертный совет, который тщательно обсуждает данный вопрос, а также уже имеет наработки и предложения экспертов и всех участников рынка, относительно стимулирования в электрическую инфраструктуру.

"Я думаю, что мы в ближайшее время будем Министерства на платформе наработанных позиций от экспертов, предлагать национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, уже в более широком кругу с привлечением всех стейкхолдеров и с позицией министерства, вынести этот вопрос на обсуждение, для того, чтобы принять взвешенное решение ", - отметила Ольга Буславец.

Ранее Экспертный Совет при Министерстве энергетики высказалась за введение RAB-регулирование по европейскому образцу. Его ключевые особенности - единая база активов и ставка доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация настаивает, что при внедрении новой модели стоит учитывать международный опыт стран, где успешно введено RAB регулирования, а именно - избежать разделения базы активов на новую и старую и внедрить единую ставку, равную средневзвешенной стоимости капитала - WACC