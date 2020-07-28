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В Минэнерго считают RAB-тариф единственно возможным для инвестирования в электросеть

В Минэнерго считают RAB-тариф единственно возможным для инвестирования в электросеть

Введение RAB-тарифов важнейшая для дальнейших инвестиций в сети операторов систем распределения.

Об этом 27 июля заявила и.о. Министра энергетики Ольга Буславец во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

"Стимулирующее тарифообразования действительно является механизмом, который работает в других странах и зарекомендовал себя как единственно возможный, который подтверждает и дает возможность инвестировать в сеть", - подчеркивает Буславец.

И. о. министра отметила, что в Украине очень большие потери в электрических сетях, которые на сегодня в среднем по Украине составляют 11%. Буславец объяснила, что это происходит в результате устарелости сетей, недогрузки оборудования. По ее мнению, исправить ситуацию без масштабных инвестиций - невозможно.

Кроме того, глава профильного министерства сообщила, что в Минэнерго есть экспертный совет, который тщательно обсуждает данный вопрос, а также уже имеет наработки и предложения экспертов и всех участников рынка, относительно стимулирования в электрическую инфраструктуру.

"Я думаю, что мы в ближайшее время будем Министерства на платформе наработанных позиций от экспертов, предлагать национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, уже в более широком кругу с привлечением всех стейкхолдеров и с позицией министерства, вынести этот вопрос на обсуждение, для того, чтобы принять взвешенное решение ", - отметила Ольга Буславец.

Ранее Экспертный Совет при Министерстве энергетики высказалась за введение RAB-регулирование по европейскому образцу. Его ключевые особенности - единая база активов и ставка доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация настаивает, что при внедрении новой модели стоит учитывать международный опыт стран, где успешно введено RAB регулирования, а именно - избежать разделения базы активов на новую и старую и внедрить единую ставку, равную средневзвешенной стоимости капитала - WACC

RAB (34) Буславец Ольга (71) Минэнерго (367)


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Топ комментарии
+4
Операторы имеют сверхприбыли от систем построенных еще 30 лет назад. За все это время не было вложено ими с прибылей ни копейки - на кой хер нужны эти операторы-дояры населения и не вкладывающих в модернизацию? модернизация уже есть в тарифе - идите на...... бубочку!
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28.07.2020 10:30 Ответить
+3
При приватизации предприятия в договоре прописано, что новый владелец обязуется инвестировать капитал в развитие предприятия. Так где же неуважаемая и о министра инвестиции Ахметова, Коломойского, Григоришина и т.д.???
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28.07.2020 10:11 Ответить
+2
Украинцам надо идти на банковую и кое кому "натовкти пику"!! Но раз на банковой никого нет из Украинцев значит всех все устраивает а поэтому ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
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28.07.2020 10:04 Ответить
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В Минэнерго считают RAB-тариф единственно возможным для инвестирования в электросеть - Цензор.НЕТ 5545
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28.07.2020 09:53 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
Что вам обещали понижение тарифов! НУ МАЛО ЛИ ЧТО ВАМ ОБЕЩАЛИ!!
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28.07.2020 09:57 Ответить
Наверно украинцы должны обратится к Кадырову чтобы он напомнил Зеленскому про обещания, иначе никак.
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28.07.2020 10:03 Ответить
Украинцам надо идти на банковую и кое кому "натовкти пику"!! Но раз на банковой никого нет из Украинцев значит всех все устраивает а поэтому ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
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28.07.2020 10:04 Ответить
Опять Роттердам+ лепят в тариф, наверное зарплаты рабочих облэнерго как в Роттердаме
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28.07.2020 10:07 Ответить
При приватизации предприятия в договоре прописано, что новый владелец обязуется инвестировать капитал в развитие предприятия. Так где же неуважаемая и о министра инвестиции Ахметова, Коломойского, Григоришина и т.д.???
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28.07.2020 10:11 Ответить
Интересно, какой тариф через пару месяцев объявят единственно возможным. Или это вопрос к Бене?
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28.07.2020 10:21 Ответить
Хватит юлить-мулить! Рабы-мабы... Да людям наплевать как там вы все это будете называть, скажите конкретно, насколько людям опять затягивать ремиешки?! Т.е. в результате применения ваших рабов-мабов цена на электричество вырастет на столько то процентов или на столько то гривен! У Міненерго вважають RAB-тариф єдино можливим для інвестування в електромережу - Цензор.НЕТ 952
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28.07.2020 10:27 Ответить
Операторы имеют сверхприбыли от систем построенных еще 30 лет назад. За все это время не было вложено ими с прибылей ни копейки - на кой хер нужны эти операторы-дояры населения и не вкладывающих в модернизацию? модернизация уже есть в тарифе - идите на...... бубочку!
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28.07.2020 10:30 Ответить
операторы ******** эти сети пункты передачи генераторы и все остальное! поэтому операторы знают что в любой момент спизженное могут отобрать или уже ******** у них!! так что никто никуда ничего вкладывать не будет!!
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28.07.2020 10:35 Ответить
А читал статью - что такое уже вводилось при Юще....
И как обычно....
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28.07.2020 10:42 Ответить
Единственно возможным является инвестирование в себя, чтобы становиться независимым от государства, олигархов и их сосок типа буславец.
Солнечные батареи, ветряки, тепловые насосы и т.п.
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28.07.2020 10:49 Ответить
не напрягайтесь так сильно! никуда вы не денетесь с подводной лодки! вам таким умным введут налог на солнечные панели или ветряки или тепловые насосы! так что тут либо вы государство либо государство вас! пока что нет налога на ветряки именно потому что их мало когда их станет много появится и налог!!
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28.07.2020 10:51 Ответить
Ничего, разберемся! С газом, например, получилось - удалось перейти на твердое топливо и электрику, теперь летом потребление газа - 0, зимой до 100 кубов в месяц. В итоге барыги у власти теперь получают в несколько раз меньше (в долларовом эквиваленте) - жадность до добра не доводит.
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28.07.2020 12:11 Ответить
ну и что!! вон на подходе налог за землю потому будет налог на воздух! как говорится как ты не крутись а власть тебя будет раздевать пока ты этой власти не настучишь по башке!! так что вперед покупайте генераторы хераторы вентиляторы!! вам придумают за что вы будите платить!!
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28.07.2020 12:18 Ответить
не остананавливайтесь, главное возьмите деньги у европейцев на закрытие АЭС, деньги разворуйте, станции попилите на металл, ну или что то там вы придумаете, я в вас верю, а потом, хоба и вводите налоги на окна как в Англии в средневековье, только иметь можно ноль окон, все окна кирпичем позакладывают тут то и вы при деньгах и зеленая энергетика окупилась
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28.07.2020 12:17 Ответить
Нам дадут акции? Хорошее инвестирование, а если я не хочу инвестировать?
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28.07.2020 13:10 Ответить
 
 