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Новини
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У Міненерго вважають RAB-тариф єдино можливим для інвестування в електромережу

У Міненерго вважають RAB-тариф єдино можливим для інвестування в електромережу

Запровадження RAB-тарифів надважливе для подальших інвестицій у мережі операторів систем розподілу.

Про це 27 липня заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Стимулююче тарифоутворення дійсно є механізмом який працює в інших країнах і зарекомендував себе як єдино можливий, який підтверджує і надає можливість інвестувати в мережу", - підкреслює Буславець.

В. о. міністра зауважила, що в Україні дуже великі втрати в електричних мережах, які на сьогодні в середньому по Україні становлять 11%. Буславець пояснила, що це відбувається внаслідок застарілості мереж, недовантаження обладнання. На її думку, виправити ситуацію без масштабних інвестицій – неможливо.

Крім того, очільниця профільного міністерства повідомила, що в Міненерго є експертна рада, яка ретельно обговорює дане питання, а також вже має напрацювання і пропозиції експертів та всіх учасників ринку, стосовно стимулювання в електричну інфраструктуру.

"Я думаю, що ми найближчим часом будемо від Міністерства на платформі напрацьованих позицій від експертів, пропонувати національній комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, вже в більш широкому колі з залученням всіх стейкхолдерів та з позицією міністерства, винести це питання на обговорення, для того, щоб ухвалити виважене рішення", - зазначила Ольга Буславець.

Раніше Експертна Рада при Міністерстві енергетики висловилась за впровадження RAB-регулювання за європейським зразком. Його ключові особливості - єдина база активів та ставка доходності на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC).

Нагадаємо, Европейська Бізнес Асоціація наполягає, що при впровадженні нової моделі варто враховувати міжнародний досвід країн, де успішно введено RAB регулювання, а саме - уникнути поділу бази активів на нову і стару і впровадити єдину ставку, рівну середньозваженої вартості капіталу - WACC

Автор: 

RAB (50) Буславець Ольга (146) Міненерго (1412)


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Топ коментарі
+4
Операторы имеют сверхприбыли от систем построенных еще 30 лет назад. За все это время не было вложено ими с прибылей ни копейки - на кой хер нужны эти операторы-дояры населения и не вкладывающих в модернизацию? модернизация уже есть в тарифе - идите на...... бубочку!
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28.07.2020 10:30 Відповісти
+3
При приватизации предприятия в договоре прописано, что новый владелец обязуется инвестировать капитал в развитие предприятия. Так где же неуважаемая и о министра инвестиции Ахметова, Коломойского, Григоришина и т.д.???
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28.07.2020 10:11 Відповісти
+2
Украинцам надо идти на банковую и кое кому "натовкти пику"!! Но раз на банковой никого нет из Украинцев значит всех все устраивает а поэтому ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
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28.07.2020 10:04 Відповісти
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В Минэнерго считают RAB-тариф единственно возможным для инвестирования в электросеть - Цензор.НЕТ 5545
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28.07.2020 09:53 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
Что вам обещали понижение тарифов! НУ МАЛО ЛИ ЧТО ВАМ ОБЕЩАЛИ!!
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28.07.2020 09:57 Відповісти
Наверно украинцы должны обратится к Кадырову чтобы он напомнил Зеленскому про обещания, иначе никак.
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28.07.2020 10:03 Відповісти
Украинцам надо идти на банковую и кое кому "натовкти пику"!! Но раз на банковой никого нет из Украинцев значит всех все устраивает а поэтому ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
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28.07.2020 10:04 Відповісти
Опять Роттердам+ лепят в тариф, наверное зарплаты рабочих облэнерго как в Роттердаме
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28.07.2020 10:07 Відповісти
При приватизации предприятия в договоре прописано, что новый владелец обязуется инвестировать капитал в развитие предприятия. Так где же неуважаемая и о министра инвестиции Ахметова, Коломойского, Григоришина и т.д.???
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28.07.2020 10:11 Відповісти
Интересно, какой тариф через пару месяцев объявят единственно возможным. Или это вопрос к Бене?
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28.07.2020 10:21 Відповісти
Хватит юлить-мулить! Рабы-мабы... Да людям наплевать как там вы все это будете называть, скажите конкретно, насколько людям опять затягивать ремиешки?! Т.е. в результате применения ваших рабов-мабов цена на электричество вырастет на столько то процентов или на столько то гривен! У Міненерго вважають RAB-тариф єдино можливим для інвестування в електромережу - Цензор.НЕТ 952
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28.07.2020 10:27 Відповісти
Операторы имеют сверхприбыли от систем построенных еще 30 лет назад. За все это время не было вложено ими с прибылей ни копейки - на кой хер нужны эти операторы-дояры населения и не вкладывающих в модернизацию? модернизация уже есть в тарифе - идите на...... бубочку!
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28.07.2020 10:30 Відповісти
операторы ******** эти сети пункты передачи генераторы и все остальное! поэтому операторы знают что в любой момент спизженное могут отобрать или уже ******** у них!! так что никто никуда ничего вкладывать не будет!!
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28.07.2020 10:35 Відповісти
А читал статью - что такое уже вводилось при Юще....
И как обычно....
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28.07.2020 10:42 Відповісти
Единственно возможным является инвестирование в себя, чтобы становиться независимым от государства, олигархов и их сосок типа буславец.
Солнечные батареи, ветряки, тепловые насосы и т.п.
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28.07.2020 10:49 Відповісти
не напрягайтесь так сильно! никуда вы не денетесь с подводной лодки! вам таким умным введут налог на солнечные панели или ветряки или тепловые насосы! так что тут либо вы государство либо государство вас! пока что нет налога на ветряки именно потому что их мало когда их станет много появится и налог!!
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28.07.2020 10:51 Відповісти
Ничего, разберемся! С газом, например, получилось - удалось перейти на твердое топливо и электрику, теперь летом потребление газа - 0, зимой до 100 кубов в месяц. В итоге барыги у власти теперь получают в несколько раз меньше (в долларовом эквиваленте) - жадность до добра не доводит.
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28.07.2020 12:11 Відповісти
ну и что!! вон на подходе налог за землю потому будет налог на воздух! как говорится как ты не крутись а власть тебя будет раздевать пока ты этой власти не настучишь по башке!! так что вперед покупайте генераторы хераторы вентиляторы!! вам придумают за что вы будите платить!!
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28.07.2020 12:18 Відповісти
не остананавливайтесь, главное возьмите деньги у европейцев на закрытие АЭС, деньги разворуйте, станции попилите на металл, ну или что то там вы придумаете, я в вас верю, а потом, хоба и вводите налоги на окна как в Англии в средневековье, только иметь можно ноль окон, все окна кирпичем позакладывают тут то и вы при деньгах и зеленая энергетика окупилась
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28.07.2020 12:17 Відповісти
Нам дадут акции? Хорошее инвестирование, а если я не хочу инвестировать?
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28.07.2020 13:10 Відповісти
 
 