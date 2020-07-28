Капитан ВСУ найден повешенным в Кропивницком

В Кропивницкому найден повешенным капитан Вооруженных Сил Украины, командир противопожарной роты воинской части А-1405.

Об этом "Общественному" рассказала исполняющая обязанности заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части Анна Вольская, передает Цензор.НЕТ.



Тело военнослужащего было обнаружено 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова.



"В части об этом стало известно в 16:10. Капитан не находился на службе в то время. На службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие", - сказала Вольская.



По ее словам, погибшему было 33 года.

Читайте также: Пытаясь спасти детей, которых на надувных кругах уносило в море, погиб 33-летний полицейский, - МВД