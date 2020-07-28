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Капитан ВСУ найден повешенным в Кропивницком

Капитан ВСУ найден повешенным в Кропивницком

В Кропивницкому найден повешенным капитан Вооруженных Сил Украины, командир противопожарной роты воинской части А-1405.

Об этом "Общественному" рассказала исполняющая обязанности заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части Анна Вольская, передает Цензор.НЕТ.

Тело военнослужащего было обнаружено 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова.

"В части об этом стало известно в 16:10. Капитан не находился на службе в то время. На службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие", - сказала Вольская.

По ее словам, погибшему было 33 года.

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