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Капитан ВСУ найден повешенным в Кропивницком
В Кропивницкому найден повешенным капитан Вооруженных Сил Украины, командир противопожарной роты воинской части А-1405.
Об этом "Общественному" рассказала исполняющая обязанности заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части Анна Вольская, передает Цензор.НЕТ.
Тело военнослужащего было обнаружено 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова.
"В части об этом стало известно в 16:10. Капитан не находился на службе в то время. На службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие", - сказала Вольская.
По ее словам, погибшему было 33 года.
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