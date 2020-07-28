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Капітана ЗСУ знайдено повішеним у Кропивницькому

Капітана ЗСУ знайдено повішеним у Кропивницькому

У Кропивницькому знайдено повішеним капітана Збройних Сил України, командира протипожежної роти військової частини А-1405.

Про це "Суспільному" розповіла виконуюча обов'язки заступника командира з морально-психологічного забезпечення частини Анна Вольська, передає Цензор.НЕТ.

Тіло військовослужбовця було виявлено 27 липня у лісосмузі поблизу вулиці Жадова.

"У частині про це стало відомо о 16:10. Капітан не перебував на службі у той час. На службі проблем не було, характеризувався добре. Ведеться слідство", - сказала Вольська.

За її словами, загиблому було 33 роки.

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