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Капітана ЗСУ знайдено повішеним у Кропивницькому
У Кропивницькому знайдено повішеним капітана Збройних Сил України, командира протипожежної роти військової частини А-1405.
Про це "Суспільному" розповіла виконуюча обов'язки заступника командира з морально-психологічного забезпечення частини Анна Вольська, передає Цензор.НЕТ.
Тіло військовослужбовця було виявлено 27 липня у лісосмузі поблизу вулиці Жадова.
"У частині про це стало відомо о 16:10. Капітан не перебував на службі у той час. На службі проблем не було, характеризувався добре. Ведеться слідство", - сказала Вольська.
За її словами, загиблому було 33 роки.
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