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Цена угля по импортному паритету коммерчески оправдана, – нардеп Ефимов

Цена угля по импортному паритету коммерчески оправдана, – нардеп Ефимов

Ценообразование на уголь по принципу импортного паритета (цена на хабе плюс доставка в Украину) с коммерческой точки зрения оправдано для украинского рынка.

 Об этом сообщил народный депутат Максим Ефимов, передает Обозреватель.

"Вопрос не находится в плоскости просто: паритет – это хорошо или плохо. Я думаю, что паритет – это коммерческая часть. Социальная часть – это то, что ставит государство перед "Центрэнерго" как госкомпанией, цели и задачи", – прокомментировал нардеп подписание "Центрэнерго" контракта на покупку угля по формуле "Роттердам+".

От отметил, что социальная функция для "Центрэнерго" состоит в поддержке государственных угледобывающих предприятий.

"Если она несет социальную функцию, то она должна покупать уголь у государственных шахт. Единственное, что ценообразование может быть разное, потому как функция социальная, а это поддержка шахтеров, она включена в стоимость", – уточнил Ефимов.

Цену 1650 грн/т по контракту "Центрэнерго" Ефимов назвал близкой к самой низкой цене импорта.

По его мнению, государство должно сегодня стимулировать добычу на государственных шахтах, чтобы была возможность отказаться от импорта угля вообще.

Напомним, 10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам +".

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленский) аналогичный подход для определения цены газа для населения – т. н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Автор: 

уголь (1001) Центрэнерго (116)


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Топ комментарии
+9
Да ты шо?? Ну повтори это для зебилов еще три раза...а то они на Ротердам плюс до сих пор слюной брызжут..
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28.07.2020 17:47 Ответить
+6
Це вже умовний рефлекс, привитий за 5 років кацапської пропаганди.
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28.07.2020 17:49 Ответить
+6
Слово Роттердам прячут в заявлениях поглубже, чтобы зебобы не поняли, что зеленая власть хвалит Роттердам, кляня который они лезли во власть.
Особо упоротые и дальше будут писать в комментах о проклятом Роттердам+
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28.07.2020 18:00 Ответить
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ВррротерДам++++++..
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28.07.2020 17:47 Ответить
Аха, через попенгаген...
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28.07.2020 17:49 Ответить
«Ценообразование на уголь по принципу импортного паритета (цена на хабе плюс доставка в Украину) с коммерческой точки зрения оправдано для украинского рынка.Источник: https://censor.net/n3210594»

Да, да наш малєнькій дрюкк https://censor.net/ua/user/99878, цей текст є дефініця слова «Роттердам +», про згадуванні якого, з гнівом мичало стадо перед виборами 2019.
А пропагандони і журналісти качалися в піні : «Порашенкоооооо! За Роттердам атветишь !!!!!»
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28.07.2020 19:07 Ответить
В данном случае цена не устанавливается рынком, ее диктуют заинтересованные лица. При чем здесь рынок?
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28.07.2020 20:01 Ответить
Да ты шо?? Ну повтори это для зебилов еще три раза...а то они на Ротердам плюс до сих пор слюной брызжут..
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28.07.2020 17:47 Ответить
Це вже умовний рефлекс, привитий за 5 років кацапської пропаганди.
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28.07.2020 17:49 Ответить
Слово Роттердам прячут в заявлениях поглубже, чтобы зебобы не поняли, что зеленая власть хвалит Роттердам, кляня который они лезли во власть.
Особо упоротые и дальше будут писать в комментах о проклятом Роттердам+
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28.07.2020 18:00 Ответить
Особливо упороті порохоботи по-перше вважають краматорського нардепа Єфімова із БПП, а пізніше "Довіри" - зеленою владою
а по-друге ніяк не можуть зрозуміти що виборцям Зеленського начхати хто і що говорить про формулу роттердам+. Виборці Зеленського, на відміну від порохоботів, здатні думати самостійно і зрозуміти що формула ціноутворення українського вугілля по європейським мірилам ще й з доставкою - це відвертий грабунок населення.
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28.07.2020 18:11 Ответить
Зелена влада відмовилась від Роттердам+ ?
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28.07.2020 18:21 Ответить
Це зарплата шахтарів. Українських.
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28.07.2020 19:10 Ответить
Тянешь уголь с Лугандона, где местным любителям "русского мира" платят за него копейки и по 15% за позапрошлый месяц, а здесь кукарекаешь о хабах Роттердама-Амстердама +доставка . Ребят, когда эта дичь закончится?
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28.07.2020 17:49 Ответить
Лучше спроси когда закончиться дичь шариковых? Запомни, в рыночной экономике не продают по себестоиомсти. То, что с лугандона - это другой вопрос, не цены. Такой вообще не надо брать. Но вот беда- уголь с лугандона могут через рашку продать кому угодно.
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28.07.2020 17:55 Ответить
Меня, как и большинство вменяемых граждан, на любой товар, прежде всего интересует вопрос ЦЕНЫ. А нам сегодня, как и предыдущие 6 лет, втюхивают ТОТ ЖЕ САМЫЙ уголь, который и раньше, при резком снижение его себестоимости в Дамбабве и по ЗАВЫШЕННОЙ цене здесь. Откуда и профит, финансирование наших гавно-партий, пропагандон-каналов ТВ и телеграмчиков, многомиллионных хат в Лондоне,Франции, Конче-Заспе и самое смешное-грустное, антиукраинской деятельности в кабинетах Влады. Пора уже начинать СЧИТАТЬ свои деньги, налоги и расходы
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28.07.2020 18:01 Ответить
т.е. продавцы украинского угля одобряют наценку на уголь за доставку с евро-хаба - а по сути с украинских шахт !!! окуеть
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28.07.2020 17:51 Ответить
Как захватить власть в Украине: показываешь дебильные шоу с тупыми шутками на действующего Президента, который позволяет это делать, приходишь на стадион и орешь, что барыга-президент наживается на "Роттердам+", за тебя голосует 73%, ты заводишь своих клоунов в Раду и Кабмин, и пока они пилят бабло, называешь Роттердам+ ценой "по импортному паритету" и ссышь в глаза своим 73%.
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28.07.2020 17:53 Ответить
И опять вы не врубаетесь
Если Цена =Цена на еврохабе+доставка - принято при Порохе - это барыгамарадеркоррупция!
А если Цена=Цена на еврохабе+доставка - принято при бубочке - это солнцеликийборьбаскоррупцией!
Где-то так, да, зеблодятлы?
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28.07.2020 17:53 Ответить
Цена угля по импортному паритету коммерчески оправдана, – нардеп Ефимов - Цензор.НЕТ 2109
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28.07.2020 17:56 Ответить
До выборов песни другие пели,но теперь опять начинают работать в стиле махрового порохоботства.
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28.07.2020 17:55 Ответить
Так ты лох или не лох?
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28.07.2020 17:59 Ответить
Мы ржем... А зебилы хоть понимают, о чем речь?
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28.07.2020 17:58 Ответить
Вряд ли.
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28.07.2020 18:01 Ответить
Это было выступление Остапа перед жителями Васюков в чистом виде.🤑
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28.07.2020 17:59 Ответить
Пастухи: "Порошенко, Мальдивы, офшоры, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+ ...

Овцы чухают копытами головы.

Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
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28.07.2020 18:06 Ответить
Блогер: вспомните, каким первым вопросом занялись «новые лица» сразу после победы на выборах - вам сразу все станет ясно
Мнения 28-июл, 06:279 1 209 0

Популярный украинский блогер Карл Волох пишет на своей странице в Facebook, хорошо бы не забывать, каким первым вопросом занялись «новые лица» сразу после победы на президентских выборах, о чем говорилось в первом письме СБУ на тогда еще «не своему» правительству и какой была тема первого заседания СНБО имени Зеленского.

Конечно же, речь не о войне, нацбезопасности или усилию по сохранению международной коалиции в поддержку Украины, а об энергетике, точнее, о тарифах для предприятий Коломойского.

По словам Карла Волоха, сначала «новые лица» дали нажиться на энергетике Коломойскому.

Затем к ее грабежу привлекли Ахметова, а на прошлой неделе к мародерской команде допустили и Пинчука, приняв специальный закон, его металлургические предприятия зачислили в «зеленых» с соответствующими корректировками по тарифам.

Как вы понимаете, заплатить за украденное олигархами все равно придется - простым украинцам.

Блогер пишет, то, что мы этот грабеж еще не ощутили на собственных кошельках, показывает только большой запас прочности, созданный в области предыдущими правительствами.

Но уровень расчетов в энергетике ужасный, долги многомиллиардные, однажды эта бочка с порохом взорвется - и нам придется это оплатить существенным повышением тарифов.

Зато на телеканалах олигархов «тишь, гладь и божья благодать», не то, что при «барыге».

Их лояльность Зеленскому и оплачивается за наш с вами счет.
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28.07.2020 18:14 Ответить
Цікаво, якщо наприклад саудитам сказати що формула ціни на їх нафту буде вираховуватись як ціна нафти в Швейцарії + доставка звідти до Саудівської аравії - як скоро вони відрубають такому економічному експерту голову?
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28.07.2020 18:16 Ответить
бензин для саудитов бесплатный, то что они платят так то чаевые заправщику
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28.07.2020 20:51 Ответить
по паритету, тогда цена яиц в селе должна стоить цена в городе на базаре + доставка с города в село
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28.07.2020 18:23 Ответить
ширше нужно мыслить. Доставка не из села в город а доставка из Рейкъявика +.
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28.07.2020 18:31 Ответить
то то у нас уже продукты дороже чем в Европе
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28.07.2020 20:48 Ответить
В принципе это логично.
Если в вашем «селе» работает монополист. Вы можете купить у него, или съездить в город купить там и привести домой.
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28.07.2020 19:27 Ответить
в селе в каждом дворе по 2-3 десятка кур пасутся и питаются настоящей органикой
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28.07.2020 20:47 Ответить
Про что спор, малята?
Где ближайший мировой узел торговли углём? Роттердам. Какая-такая "мировая цена" угля для Украины? Вот тот самый Роттердам плюс доставка. А вот теперь и вопрос - могут ли украинские угледобытчики претендовать на эту мировую цену? А если они скажут - да ну вас нахрен с вашими шахтёрами, покупайте таки в Роттердаме?
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28.07.2020 18:47 Ответить
Кто знает (понимает) как формируется «+»?
Что значит цена доставки? Чем доставляют самолетами? ЖД? Автомобильным транспортом?
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28.07.2020 19:23 Ответить
Цензор, це не філія Гугла.
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28.07.2020 19:34 Ответить
Простите, но при чёи здесь рынок? Цену директивно устанавливают, это что, рыночная цена? Постеснялся бы дядя нагло врать.
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28.07.2020 19:58 Ответить
Нужно запретить импорт угля вообще!Сейчас под видом антрацита завозят кузбасский уголь!У нас своего угля хватит.Тем более аэс могут покрыть потребность Украины на 70%.
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28.07.2020 20:09 Ответить
Там еще проще
Уголь 1тн стоит дороже, чем 1000 м.куб газа
А теперь учтем, что у газа примерно на 20% выше теплотворность
уголь в анале
Закрывать нужно все шахты, а на разницу стоимости уголь-газ реструктуризировать угольную отрасль
Но нужно воровать
А под землей, где темно и всё в завале, само то
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28.07.2020 22:52 Ответить
цена на хапе ...
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28.07.2020 21:21 Ответить
 
 