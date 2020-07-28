Цена угля по импортному паритету коммерчески оправдана, – нардеп Ефимов
Ценообразование на уголь по принципу импортного паритета (цена на хабе плюс доставка в Украину) с коммерческой точки зрения оправдано для украинского рынка.
Об этом сообщил народный депутат Максим Ефимов, передает Обозреватель.
"Вопрос не находится в плоскости просто: паритет – это хорошо или плохо. Я думаю, что паритет – это коммерческая часть. Социальная часть – это то, что ставит государство перед "Центрэнерго" как госкомпанией, цели и задачи", – прокомментировал нардеп подписание "Центрэнерго" контракта на покупку угля по формуле "Роттердам+".
От отметил, что социальная функция для "Центрэнерго" состоит в поддержке государственных угледобывающих предприятий.
"Если она несет социальную функцию, то она должна покупать уголь у государственных шахт. Единственное, что ценообразование может быть разное, потому как функция социальная, а это поддержка шахтеров, она включена в стоимость", – уточнил Ефимов.
Цену 1650 грн/т по контракту "Центрэнерго" Ефимов назвал близкой к самой низкой цене импорта.
По его мнению, государство должно сегодня стимулировать добычу на государственных шахтах, чтобы была возможность отказаться от импорта угля вообще.
Напомним, 10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам +".
Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.
Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленский) аналогичный подход для определения цены газа для населения – т. н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.
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Да, да наш малєнькій дрюкк https://censor.net/ua/user/99878, цей текст є дефініця слова «Роттердам +», про згадуванні якого, з гнівом мичало стадо перед виборами 2019.
А пропагандони і журналісти качалися в піні : «Порашенкоооооо! За Роттердам атветишь !!!!!»
Особо упоротые и дальше будут писать в комментах о проклятом Роттердам+
а по-друге ніяк не можуть зрозуміти що виборцям Зеленського начхати хто і що говорить про формулу роттердам+. Виборці Зеленського, на відміну від порохоботів, здатні думати самостійно і зрозуміти що формула ціноутворення українського вугілля по європейським мірилам ще й з доставкою - це відвертий грабунок населення.
Если Цена =Цена на еврохабе+доставка - принято при Порохе - это барыгамарадеркоррупция!
А если Цена=Цена на еврохабе+доставка - принято при бубочке - это солнцеликийборьбаскоррупцией!
Где-то так, да, зеблодятлы?
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+ ...
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
Мнения 28-июл, 06:279 1 209 0
Популярный украинский блогер Карл Волох пишет на своей странице в Facebook, хорошо бы не забывать, каким первым вопросом занялись «новые лица» сразу после победы на президентских выборах, о чем говорилось в первом письме СБУ на тогда еще «не своему» правительству и какой была тема первого заседания СНБО имени Зеленского.
Конечно же, речь не о войне, нацбезопасности или усилию по сохранению международной коалиции в поддержку Украины, а об энергетике, точнее, о тарифах для предприятий Коломойского.
По словам Карла Волоха, сначала «новые лица» дали нажиться на энергетике Коломойскому.
Затем к ее грабежу привлекли Ахметова, а на прошлой неделе к мародерской команде допустили и Пинчука, приняв специальный закон, его металлургические предприятия зачислили в «зеленых» с соответствующими корректировками по тарифам.
Как вы понимаете, заплатить за украденное олигархами все равно придется - простым украинцам.
Блогер пишет, то, что мы этот грабеж еще не ощутили на собственных кошельках, показывает только большой запас прочности, созданный в области предыдущими правительствами.
Но уровень расчетов в энергетике ужасный, долги многомиллиардные, однажды эта бочка с порохом взорвется - и нам придется это оплатить существенным повышением тарифов.
Зато на телеканалах олигархов «тишь, гладь и божья благодать», не то, что при «барыге».
Их лояльность Зеленскому и оплачивается за наш с вами счет.
Если в вашем «селе» работает монополист. Вы можете купить у него, или съездить в город купить там и привести домой.
Где ближайший мировой узел торговли углём? Роттердам. Какая-такая "мировая цена" угля для Украины? Вот тот самый Роттердам плюс доставка. А вот теперь и вопрос - могут ли украинские угледобытчики претендовать на эту мировую цену? А если они скажут - да ну вас нахрен с вашими шахтёрами, покупайте таки в Роттердаме?
Что значит цена доставки? Чем доставляют самолетами? ЖД? Автомобильным транспортом?
Уголь 1тн стоит дороже, чем 1000 м.куб газа
А теперь учтем, что у газа примерно на 20% выше теплотворность
уголь в анале
Закрывать нужно все шахты, а на разницу стоимости уголь-газ реструктуризировать угольную отрасль
Но нужно воровать
А под землей, где темно и всё в завале, само то