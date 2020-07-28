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Ціна вугілля за імпортним паритетом комерційно виправдана, - нардеп Єфімов

Ціна вугілля за імпортним паритетом комерційно виправдана, - нардеп Єфімов

Ціноутворення на вугілля за принципом імпортного паритету (ціна на хабі плюс доставка в Україну) з комерційної точки зору виправдане для українського ринку.

Про це повідомив народний депутат Максим Єфімов, передає Обозреватель.

"Питання не перебуває у площині просто: паритет – це добре чи погано. Я гадаю, що паритет – це комерційна частина. Соціальна частина – це те, що ставить держава перед "Центренерго" як держкомпанією, цілі і завдання", – прокоментував нардеп підписання "Центренерго" контракту на купівлю вугілля за формулою "Роттердам+".

Від зазначив, що соціальна функція для "Центренерго" полягає у підтримці державних вуглевидобувних підприємств.

"Якщо вона несе соціальну функцію, то вона повинна купувати вугілля у державних шахт. Єдине, що ціноутворення може бути різним, бо функція соціальна, а це підтримка шахтарів, вона включена у вартість", – уточнив Єфімов.

Ціну 1650 грн/т за контрактом "Центренерго" Єфімов назвав близькою до найнижчої ціни імпорту.

На його думку, держава повинна сьогодні стимулювати видобуток на державних шахтах, щоб була можливість відмовитися від імпорту вугілля взагалі.

Нагадаємо, 10 липня за дорученням Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам+".

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 року із введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловості зросла.

Уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом В. Зеленський) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення – т. зв. "Амстердам+". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF.

Автор: 

вугілля (2476) Центренерго (550)


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Топ коментарі
+9
Да ты шо?? Ну повтори это для зебилов еще три раза...а то они на Ротердам плюс до сих пор слюной брызжут..
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28.07.2020 17:47 Відповісти
+6
Це вже умовний рефлекс, привитий за 5 років кацапської пропаганди.
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28.07.2020 17:49 Відповісти
+6
Слово Роттердам прячут в заявлениях поглубже, чтобы зебобы не поняли, что зеленая власть хвалит Роттердам, кляня который они лезли во власть.
Особо упоротые и дальше будут писать в комментах о проклятом Роттердам+
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28.07.2020 18:00 Відповісти
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28.07.2020 17:47 Відповісти
Аха, через попенгаген...
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28.07.2020 17:49 Відповісти
«Ценообразование на уголь по принципу импортного паритета (цена на хабе плюс доставка в Украину) с коммерческой точки зрения оправдано для украинского рынка.Источник: https://censor.net/n3210594»

Да, да наш малєнькій дрюкк https://censor.net/ua/user/99878, цей текст є дефініця слова «Роттердам +», про згадуванні якого, з гнівом мичало стадо перед виборами 2019.
А пропагандони і журналісти качалися в піні : «Порашенкоооооо! За Роттердам атветишь !!!!!»
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28.07.2020 19:07 Відповісти
В данном случае цена не устанавливается рынком, ее диктуют заинтересованные лица. При чем здесь рынок?
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28.07.2020 20:01 Відповісти
Да ты шо?? Ну повтори это для зебилов еще три раза...а то они на Ротердам плюс до сих пор слюной брызжут..
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28.07.2020 17:47 Відповісти
Це вже умовний рефлекс, привитий за 5 років кацапської пропаганди.
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28.07.2020 17:49 Відповісти
Слово Роттердам прячут в заявлениях поглубже, чтобы зебобы не поняли, что зеленая власть хвалит Роттердам, кляня который они лезли во власть.
Особо упоротые и дальше будут писать в комментах о проклятом Роттердам+
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28.07.2020 18:00 Відповісти
Особливо упороті порохоботи по-перше вважають краматорського нардепа Єфімова із БПП, а пізніше "Довіри" - зеленою владою
а по-друге ніяк не можуть зрозуміти що виборцям Зеленського начхати хто і що говорить про формулу роттердам+. Виборці Зеленського, на відміну від порохоботів, здатні думати самостійно і зрозуміти що формула ціноутворення українського вугілля по європейським мірилам ще й з доставкою - це відвертий грабунок населення.
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28.07.2020 18:11 Відповісти
Зелена влада відмовилась від Роттердам+ ?
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28.07.2020 18:21 Відповісти
Це зарплата шахтарів. Українських.
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28.07.2020 19:10 Відповісти
Тянешь уголь с Лугандона, где местным любителям "русского мира" платят за него копейки и по 15% за позапрошлый месяц, а здесь кукарекаешь о хабах Роттердама-Амстердама +доставка . Ребят, когда эта дичь закончится?
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28.07.2020 17:49 Відповісти
Лучше спроси когда закончиться дичь шариковых? Запомни, в рыночной экономике не продают по себестоиомсти. То, что с лугандона - это другой вопрос, не цены. Такой вообще не надо брать. Но вот беда- уголь с лугандона могут через рашку продать кому угодно.
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28.07.2020 17:55 Відповісти
Меня, как и большинство вменяемых граждан, на любой товар, прежде всего интересует вопрос ЦЕНЫ. А нам сегодня, как и предыдущие 6 лет, втюхивают ТОТ ЖЕ САМЫЙ уголь, который и раньше, при резком снижение его себестоимости в Дамбабве и по ЗАВЫШЕННОЙ цене здесь. Откуда и профит, финансирование наших гавно-партий, пропагандон-каналов ТВ и телеграмчиков, многомиллионных хат в Лондоне,Франции, Конче-Заспе и самое смешное-грустное, антиукраинской деятельности в кабинетах Влады. Пора уже начинать СЧИТАТЬ свои деньги, налоги и расходы
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28.07.2020 18:01 Відповісти
т.е. продавцы украинского угля одобряют наценку на уголь за доставку с евро-хаба - а по сути с украинских шахт !!! окуеть
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28.07.2020 17:51 Відповісти
Как захватить власть в Украине: показываешь дебильные шоу с тупыми шутками на действующего Президента, который позволяет это делать, приходишь на стадион и орешь, что барыга-президент наживается на "Роттердам+", за тебя голосует 73%, ты заводишь своих клоунов в Раду и Кабмин, и пока они пилят бабло, называешь Роттердам+ ценой "по импортному паритету" и ссышь в глаза своим 73%.
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28.07.2020 17:53 Відповісти
И опять вы не врубаетесь
Если Цена =Цена на еврохабе+доставка - принято при Порохе - это барыгамарадеркоррупция!
А если Цена=Цена на еврохабе+доставка - принято при бубочке - это солнцеликийборьбаскоррупцией!
Где-то так, да, зеблодятлы?
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28.07.2020 17:53 Відповісти
Цена угля по импортному паритету коммерчески оправдана, – нардеп Ефимов - Цензор.НЕТ 2109
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28.07.2020 17:56 Відповісти
До выборов песни другие пели,но теперь опять начинают работать в стиле махрового порохоботства.
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28.07.2020 17:55 Відповісти
Так ты лох или не лох?
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28.07.2020 17:59 Відповісти
Мы ржем... А зебилы хоть понимают, о чем речь?
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28.07.2020 17:58 Відповісти
Вряд ли.
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28.07.2020 18:01 Відповісти
Это было выступление Остапа перед жителями Васюков в чистом виде.🤑
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28.07.2020 17:59 Відповісти
Пастухи: "Порошенко, Мальдивы, офшоры, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+ ...

Овцы чухают копытами головы.

Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
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28.07.2020 18:06 Відповісти
Блогер: вспомните, каким первым вопросом занялись «новые лица» сразу после победы на выборах - вам сразу все станет ясно
Мнения 28-июл, 06:279 1 209 0

Популярный украинский блогер Карл Волох пишет на своей странице в Facebook, хорошо бы не забывать, каким первым вопросом занялись «новые лица» сразу после победы на президентских выборах, о чем говорилось в первом письме СБУ на тогда еще «не своему» правительству и какой была тема первого заседания СНБО имени Зеленского.

Конечно же, речь не о войне, нацбезопасности или усилию по сохранению международной коалиции в поддержку Украины, а об энергетике, точнее, о тарифах для предприятий Коломойского.

По словам Карла Волоха, сначала «новые лица» дали нажиться на энергетике Коломойскому.

Затем к ее грабежу привлекли Ахметова, а на прошлой неделе к мародерской команде допустили и Пинчука, приняв специальный закон, его металлургические предприятия зачислили в «зеленых» с соответствующими корректировками по тарифам.

Как вы понимаете, заплатить за украденное олигархами все равно придется - простым украинцам.

Блогер пишет, то, что мы этот грабеж еще не ощутили на собственных кошельках, показывает только большой запас прочности, созданный в области предыдущими правительствами.

Но уровень расчетов в энергетике ужасный, долги многомиллиардные, однажды эта бочка с порохом взорвется - и нам придется это оплатить существенным повышением тарифов.

Зато на телеканалах олигархов «тишь, гладь и божья благодать», не то, что при «барыге».

Их лояльность Зеленскому и оплачивается за наш с вами счет.
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28.07.2020 18:14 Відповісти
Цікаво, якщо наприклад саудитам сказати що формула ціни на їх нафту буде вираховуватись як ціна нафти в Швейцарії + доставка звідти до Саудівської аравії - як скоро вони відрубають такому економічному експерту голову?
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28.07.2020 18:16 Відповісти
бензин для саудитов бесплатный, то что они платят так то чаевые заправщику
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28.07.2020 20:51 Відповісти
по паритету, тогда цена яиц в селе должна стоить цена в городе на базаре + доставка с города в село
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28.07.2020 18:23 Відповісти
ширше нужно мыслить. Доставка не из села в город а доставка из Рейкъявика +.
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28.07.2020 18:31 Відповісти
то то у нас уже продукты дороже чем в Европе
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28.07.2020 20:48 Відповісти
В принципе это логично.
Если в вашем «селе» работает монополист. Вы можете купить у него, или съездить в город купить там и привести домой.
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28.07.2020 19:27 Відповісти
в селе в каждом дворе по 2-3 десятка кур пасутся и питаются настоящей органикой
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28.07.2020 20:47 Відповісти
Про что спор, малята?
Где ближайший мировой узел торговли углём? Роттердам. Какая-такая "мировая цена" угля для Украины? Вот тот самый Роттердам плюс доставка. А вот теперь и вопрос - могут ли украинские угледобытчики претендовать на эту мировую цену? А если они скажут - да ну вас нахрен с вашими шахтёрами, покупайте таки в Роттердаме?
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28.07.2020 18:47 Відповісти
Кто знает (понимает) как формируется «+»?
Что значит цена доставки? Чем доставляют самолетами? ЖД? Автомобильным транспортом?
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28.07.2020 19:23 Відповісти
Цензор, це не філія Гугла.
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28.07.2020 19:34 Відповісти
Простите, но при чёи здесь рынок? Цену директивно устанавливают, это что, рыночная цена? Постеснялся бы дядя нагло врать.
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28.07.2020 19:58 Відповісти
Нужно запретить импорт угля вообще!Сейчас под видом антрацита завозят кузбасский уголь!У нас своего угля хватит.Тем более аэс могут покрыть потребность Украины на 70%.
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28.07.2020 20:09 Відповісти
Там еще проще
Уголь 1тн стоит дороже, чем 1000 м.куб газа
А теперь учтем, что у газа примерно на 20% выше теплотворность
уголь в анале
Закрывать нужно все шахты, а на разницу стоимости уголь-газ реструктуризировать угольную отрасль
Но нужно воровать
А под землей, где темно и всё в завале, само то
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28.07.2020 22:52 Відповісти
цена на хапе ...
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28.07.2020 21:21 Відповісти
 
 