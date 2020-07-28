Ціна вугілля за імпортним паритетом комерційно виправдана, - нардеп Єфімов
Ціноутворення на вугілля за принципом імпортного паритету (ціна на хабі плюс доставка в Україну) з комерційної точки зору виправдане для українського ринку.
Про це повідомив народний депутат Максим Єфімов, передає Обозреватель.
"Питання не перебуває у площині просто: паритет – це добре чи погано. Я гадаю, що паритет – це комерційна частина. Соціальна частина – це те, що ставить держава перед "Центренерго" як держкомпанією, цілі і завдання", – прокоментував нардеп підписання "Центренерго" контракту на купівлю вугілля за формулою "Роттердам+".
Від зазначив, що соціальна функція для "Центренерго" полягає у підтримці державних вуглевидобувних підприємств.
"Якщо вона несе соціальну функцію, то вона повинна купувати вугілля у державних шахт. Єдине, що ціноутворення може бути різним, бо функція соціальна, а це підтримка шахтарів, вона включена у вартість", – уточнив Єфімов.
Ціну 1650 грн/т за контрактом "Центренерго" Єфімов назвав близькою до найнижчої ціни імпорту.
На його думку, держава повинна сьогодні стимулювати видобуток на державних шахтах, щоб була можливість відмовитися від імпорту вугілля взагалі.
Нагадаємо, 10 липня за дорученням Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам+".
Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 року із введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловості зросла.
Уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом В. Зеленський) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення – т. зв. "Амстердам+". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF.
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Да, да наш малєнькій дрюкк https://censor.net/ua/user/99878, цей текст є дефініця слова «Роттердам +», про згадуванні якого, з гнівом мичало стадо перед виборами 2019.
А пропагандони і журналісти качалися в піні : «Порашенкоооооо! За Роттердам атветишь !!!!!»
Особо упоротые и дальше будут писать в комментах о проклятом Роттердам+
а по-друге ніяк не можуть зрозуміти що виборцям Зеленського начхати хто і що говорить про формулу роттердам+. Виборці Зеленського, на відміну від порохоботів, здатні думати самостійно і зрозуміти що формула ціноутворення українського вугілля по європейським мірилам ще й з доставкою - це відвертий грабунок населення.
Если Цена =Цена на еврохабе+доставка - принято при Порохе - это барыгамарадеркоррупция!
А если Цена=Цена на еврохабе+доставка - принято при бубочке - это солнцеликийборьбаскоррупцией!
Где-то так, да, зеблодятлы?
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+ ...
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
Мнения 28-июл, 06:279 1 209 0
Популярный украинский блогер Карл Волох пишет на своей странице в Facebook, хорошо бы не забывать, каким первым вопросом занялись «новые лица» сразу после победы на президентских выборах, о чем говорилось в первом письме СБУ на тогда еще «не своему» правительству и какой была тема первого заседания СНБО имени Зеленского.
Конечно же, речь не о войне, нацбезопасности или усилию по сохранению международной коалиции в поддержку Украины, а об энергетике, точнее, о тарифах для предприятий Коломойского.
По словам Карла Волоха, сначала «новые лица» дали нажиться на энергетике Коломойскому.
Затем к ее грабежу привлекли Ахметова, а на прошлой неделе к мародерской команде допустили и Пинчука, приняв специальный закон, его металлургические предприятия зачислили в «зеленых» с соответствующими корректировками по тарифам.
Как вы понимаете, заплатить за украденное олигархами все равно придется - простым украинцам.
Блогер пишет, то, что мы этот грабеж еще не ощутили на собственных кошельках, показывает только большой запас прочности, созданный в области предыдущими правительствами.
Но уровень расчетов в энергетике ужасный, долги многомиллиардные, однажды эта бочка с порохом взорвется - и нам придется это оплатить существенным повышением тарифов.
Зато на телеканалах олигархов «тишь, гладь и божья благодать», не то, что при «барыге».
Их лояльность Зеленскому и оплачивается за наш с вами счет.
Если в вашем «селе» работает монополист. Вы можете купить у него, или съездить в город купить там и привести домой.
Где ближайший мировой узел торговли углём? Роттердам. Какая-такая "мировая цена" угля для Украины? Вот тот самый Роттердам плюс доставка. А вот теперь и вопрос - могут ли украинские угледобытчики претендовать на эту мировую цену? А если они скажут - да ну вас нахрен с вашими шахтёрами, покупайте таки в Роттердаме?
Что значит цена доставки? Чем доставляют самолетами? ЖД? Автомобильным транспортом?
Уголь 1тн стоит дороже, чем 1000 м.куб газа
А теперь учтем, что у газа примерно на 20% выше теплотворность
уголь в анале
Закрывать нужно все шахты, а на разницу стоимости уголь-газ реструктуризировать угольную отрасль
Но нужно воровать
А под землей, где темно и всё в завале, само то