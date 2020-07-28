"Сепары хотят референдум", - днепровский Нацкорпус заклеил рекламу ОПЗЖ о референдуме
Представители Нацкорпуса в Днепре заклеили призывы к референдуму, которые разместил в качестве политической рекламы местный депутат от ОПЗЖ Сергей Никитин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале партии "Национальный Корпус".
Депутат Днепровского городского совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Никитин разместил в городе свою рекламу с призывом провести референдум. Такие лозунги вызвали возмущение местных жителей. Через несколько дней после появления билбордов рекламу ОПЗЖ заклеили активисты днепровской организации партии "Национальный Корпус".
"Цель партии ОПЗЖ, которую она преследует в частности такими бордами в Днепре - раскол общества, провокация и рост пророссийских настроений. Именно с таких призывов к "референдуму" началась аннексия Крыма, а также создание террористических группировок Л/ДНР. Учитывая это, патриоты из Днепра решили несколько "модернизировать" рекламные борды ОПЗЖ, добавив наклейки с надписью "Сепары хотят референдум" и "за рашку", - заявили в Telegram-канале политической силы.
Заметим, что политическая реклама ОПЗЖ в Днепре стала основанием для обращения в СБУ - дать оценку действиям партии требуют отдельные депутаты Днепровского горсовета.
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Як ці різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів,виходить що вони прокляті Іуди начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашей Українські Крим и Донбас. І дружно - разом несамовито витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.