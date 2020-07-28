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"Сепары хотят референдум", - днепровский Нацкорпус заклеил рекламу ОПЗЖ о референдуме

Представители Нацкорпуса в Днепре заклеили призывы к референдуму, которые разместил в качестве политической рекламы местный депутат от ОПЗЖ Сергей Никитин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале партии "Национальный Корпус".

Депутат Днепровского городского совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Никитин разместил в городе свою рекламу с призывом провести референдум. Такие лозунги вызвали возмущение местных жителей. Через несколько дней после появления билбордов рекламу ОПЗЖ заклеили активисты днепровской организации партии "Национальный Корпус".

"Цель партии ОПЗЖ, которую она преследует в частности такими бордами в Днепре - раскол общества, провокация и рост пророссийских настроений. Именно с таких призывов к "референдуму" началась аннексия Крыма, а также создание террористических группировок Л/ДНР. Учитывая это, патриоты из Днепра решили несколько "модернизировать" рекламные борды ОПЗЖ, добавив наклейки с надписью "Сепары хотят референдум" и "за рашку", - заявили в Telegram-канале политической силы.

Заметим, что политическая реклама ОПЗЖ в Днепре стала основанием для обращения в СБУ - дать оценку действиям партии требуют отдельные депутаты Днепровского горсовета.

Сепары хотят референдум, - днепровский Нацкорпус заклеил рекламу ОПЗЖ о референдуме 01
Сепары хотят референдум, - днепровский Нацкорпус заклеил рекламу ОПЗЖ о референдуме 02
Сепары хотят референдум, - днепровский Нацкорпус заклеил рекламу ОПЗЖ о референдуме 03

Автор: 

бигборды (196) Днепр (4440) Национальный корпус (393) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+43
кацапов/ватников/шарийцев бужем выжигать под корень
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28.07.2020 19:37 Ответить
+24
Не останется! Любителей ***** и колбасы по 2.20 с каждым годом, все меньше становится,а любителей дырляндии, ждет дырляндия у себя в гостях!
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28.07.2020 19:51 Ответить
+21
А де наше грьобане СБУ? Пояркова чмирить?
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28.07.2020 19:38 Ответить
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Его то не в подвал там бросят, а в наградной отдел. По ихнему за веру царя и атечиства. По нашемо -За Измену.
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28.07.2020 21:57 Ответить
"Сепари хочуть референдуму", - дніпровський Нацкорпус заклеїв рекламу ОПЗЖ про референдум - Цензор.НЕТ 3775
Як ці різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів,виходить що вони прокляті Іуди начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашей Українські Крим и Донбас. І дружно - разом несамовито витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
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29.07.2020 03:56 Ответить
А в рило він своє не хоче?
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29.07.2020 09:24 Ответить
Давно пора нанять снайпера для ОПЗЖ
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29.07.2020 09:48 Ответить
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