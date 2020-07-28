"Сепари хочуть референдуму", - дніпровський Нацкорпус заклеїв рекламу ОПЗЖ про референдум

Представники Нацкорпусу у Дніпрі заклеїли заклики до референдуму, що розмістив як політичну рекламу місцевий депутат від ОПЗЖ Сергій Нікітін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Telegram-каналі партії "Національний Корпус".

Депутат Дніпровської міської ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Сергій Нікітін розмістив у місті свою рекламу із закликом провести референдум. Такі лозунги викликали обурення місцевих жителів. Через кілька днів після появи білбордів рекламу ОПЗЖ заклеїли активісти дніпровського осередку партії "Національний Корпус".

"Мета партії ОПЗЖ, яку вона переслідує зокрема такими бордами в Дніпрі, – розкол суспільства, провокація і зростання проросійських настроїв. Саме з таких закликів до "референдуму" розпочалася анексія Криму, а також створення терористичних угруповань Л/ДНР. З огляду на це патріоти з Дніпра вирішили дещо "модернізувати" рекламні борди ОПЗЖ, додавши наліпки з написом "Сепари хочуть референдум" і "за рашку", – заявили у Telegram-каналі політичної сили.

Зауважимо, що політична реклама ОПЗЖ у Дніпрі стала підставою для звернення до СБУ – дати оцінку діям партії вимагають окремі депутати Дніпровської міськради.





