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"Сепари хочуть референдуму", - дніпровський Нацкорпус заклеїв рекламу ОПЗЖ про референдум

Представники Нацкорпусу у Дніпрі заклеїли заклики до референдуму, що розмістив як політичну рекламу місцевий депутат від ОПЗЖ Сергій Нікітін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Telegram-каналі партії "Національний Корпус".

Депутат Дніпровської міської ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Сергій Нікітін розмістив у місті свою рекламу із закликом провести референдум. Такі лозунги викликали обурення місцевих жителів. Через кілька днів після появи білбордів рекламу ОПЗЖ заклеїли активісти дніпровського осередку партії "Національний Корпус".

"Мета партії ОПЗЖ, яку вона переслідує зокрема такими бордами в Дніпрі, – розкол суспільства, провокація і зростання проросійських настроїв. Саме з таких закликів до "референдуму" розпочалася анексія Криму, а також створення терористичних угруповань Л/ДНР. З огляду на це патріоти з Дніпра вирішили дещо "модернізувати" рекламні борди ОПЗЖ, додавши наліпки з написом "Сепари хочуть референдум" і "за рашку", – заявили у Telegram-каналі політичної сили.

Зауважимо, що політична реклама ОПЗЖ у Дніпрі стала підставою для звернення до СБУ – дати оцінку діям партії вимагають окремі депутати Дніпровської міськради.

Сепари хочуть референдуму, - дніпровський Нацкорпус заклеїв рекламу ОПЗЖ про референдум 01
Сепари хочуть референдуму, - дніпровський Нацкорпус заклеїв рекламу ОПЗЖ про референдум 02
Сепари хочуть референдуму, - дніпровський Нацкорпус заклеїв рекламу ОПЗЖ про референдум 03

Автор: 

бігборди (32) Дніпро (3298) Національний корпус (390) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+43
кацапов/ватников/шарийцев бужем выжигать под корень
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28.07.2020 19:37 Відповісти
+24
Не останется! Любителей ***** и колбасы по 2.20 с каждым годом, все меньше становится,а любителей дырляндии, ждет дырляндия у себя в гостях!
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28.07.2020 19:51 Відповісти
+21
А де наше грьобане СБУ? Пояркова чмирить?
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28.07.2020 19:38 Відповісти
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Его то не в подвал там бросят, а в наградной отдел. По ихнему за веру царя и атечиства. По нашемо -За Измену.
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28.07.2020 21:57 Відповісти
"Сепари хочуть референдуму", - дніпровський Нацкорпус заклеїв рекламу ОПЗЖ про референдум - Цензор.НЕТ 3775
Як ці різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів,виходить що вони прокляті Іуди начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашей Українські Крим и Донбас. І дружно - разом несамовито витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
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29.07.2020 03:56 Відповісти
А в рило він своє не хоче?
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29.07.2020 09:24 Відповісти
Давно пора нанять снайпера для ОПЗЖ
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29.07.2020 09:48 Відповісти
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