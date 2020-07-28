Инвестиции в электросети могли бы спасти Киев от массового блэкаута, - Визир

Достаточное финансирование электросетей смогло бы уменьшить последствия аварии на комунальной ТЭЦ-5 и избежать обесточивания 3 районов столицы. Обеспечить такое финансирование может только внедрение стимулирующего тарифа для операторов системы распределения по европейской модели.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение озвучил Александр Визир, председатель ОС "Умные электросети Украины" на странице Фейсбук, комментируя видео о побеге людей с обесточенного в результате аварии на теплоцентрали метро.

"Меня поразили кадры сотен людей, которые в темноте идут в обесточенном тоннели метро, ​​подсвечивая под ноги телефоном. Это счастье, что не дошло до паники и жертв", - пишет эксперт.

Енергоексперт утверждает, что авария на ТЭЦ-5, находящейся в коммунальной собственности КП "Киевтеплоэнерго" возникла из физически устаревшем масляном выключателе напряжением 110 кВ, 1982 года выпуска.

А так как ТЭЦ-5 является также узлом, питающим подстанции оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети и несколько районов города, около 7500 домов и учреждений остались без электроснабжения, в том числе станции Метрополитена.

По мнению Визира, подстраховать теплоцентраль в такой аварийной ситуации смог бы оператор системы распределения Киева, который обладает подстанциями и резервными линиями. ДТЭК Киевские электросети спроектировал линию 110 кВ между ПС "Новокиевская" и "Московская". Данная линия позволила бы автоматически переключить на другой источник питания потребителей.

Эксперт утверждает, что в инвестпрограмме 2018-2019 годов была реализована первая очередь. Однако завершить работу ОСР не позволяет недостаток финансирования. На реализацию второй очереди необходимо еще 405 млн грн, которые невозможно получить при нынешнем тарифообразования "Cost +".

"Однако стоимость проекта фактически равна стоимости всей инвестпрограммы компании в год (то есть или одна подстанция, или все другие капитальные инвестиции), утверждается Регулятором по устаревшей методике" Cost + ". В ней ОСР не может реализовывать такие масштабные проекты, необходимые городу", - подчеркнул председатель союза операторов систем распределения.

По мнению Александра Визира, если бы в стране было введено стимулирующее тарифообразование с европейским подходом (единая база активов, ставка доходности на уровне WACC - как в большинстве стран ЕС) – то инвестиции в сети столицы ежегодно составляли около 1 млрд. грн.

"А значит проект современной линии и подстанции, которая обеспечила бы город надежным электроснабжением появился бы за пару лет. А вместе с тем компания реализовывала бы меньшие по объему, но не менее важные для города проекты - строительство 20-30 кабельных линий и десятка распределительных пунктов в год", - отмечает Визир.

Напомним, ранее Экспертный Совет при Министерстве энергетики отметила, что введение европейской модели RAB-регулирования улучшит качество электроснабжения.