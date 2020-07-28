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Инвестиции в электросети могли бы спасти Киев от массового блэкаута, - Визир

Инвестиции в электросети могли бы спасти Киев от массового блэкаута, - Визир

Достаточное финансирование электросетей смогло бы уменьшить последствия аварии на комунальной ТЭЦ-5 и избежать обесточивания 3 районов столицы. Обеспечить такое финансирование может только внедрение стимулирующего тарифа для операторов системы распределения по европейской модели.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение озвучил Александр Визир, председатель ОС "Умные электросети Украины" на странице Фейсбук, комментируя видео о побеге людей с обесточенного в результате аварии на теплоцентрали метро.

"Меня поразили кадры сотен людей, которые в темноте идут в обесточенном тоннели метро, ​​подсвечивая под ноги телефоном. Это счастье, что не дошло до паники и жертв", - пишет эксперт.

Енергоексперт утверждает, что авария на ТЭЦ-5, находящейся в коммунальной собственности КП "Киевтеплоэнерго" возникла из физически устаревшем масляном выключателе напряжением 110 кВ, 1982 года выпуска.

А так как ТЭЦ-5 является также узлом, питающим подстанции оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети и несколько районов города, около 7500 домов и учреждений остались без электроснабжения, в том числе станции Метрополитена.

По мнению Визира, подстраховать теплоцентраль в такой аварийной ситуации смог бы оператор системы распределения Киева, который обладает подстанциями и резервными линиями. ДТЭК Киевские электросети спроектировал линию 110 кВ между ПС "Новокиевская" и "Московская". Данная линия позволила бы автоматически переключить на другой источник питания потребителей.

Эксперт утверждает, что в инвестпрограмме 2018-2019 годов была реализована первая очередь. Однако завершить работу ОСР не позволяет недостаток финансирования. На реализацию второй очереди необходимо еще 405 млн грн, которые невозможно получить при нынешнем тарифообразования "Cost +".

"Однако стоимость проекта фактически равна стоимости всей инвестпрограммы компании в год (то есть или одна подстанция, или все другие капитальные инвестиции), утверждается Регулятором по устаревшей методике" Cost + ". В ней ОСР не может реализовывать такие масштабные проекты, необходимые городу", - подчеркнул председатель союза операторов систем распределения.

По мнению Александра Визира, если бы в стране было введено стимулирующее тарифообразование с европейским подходом (единая база активов, ставка доходности на уровне WACC - как в большинстве стран ЕС) – то инвестиции в сети столицы ежегодно составляли около 1 млрд. грн.

"А значит проект современной линии и подстанции, которая обеспечила бы город надежным электроснабжением появился бы за пару лет. А вместе с тем компания реализовывала бы меньшие по объему, но не менее важные для города проекты - строительство 20-30 кабельных линий и десятка распределительных пунктов в год", - отмечает Визир.

Напомним, ранее Экспертный Совет при Министерстве энергетики отметила, что введение европейской модели RAB-регулирования улучшит качество электроснабжения.

Автор: 

Визир Александр (10) инвестиции (1165) экономия (120) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+17
Тільки жахмарне підняття Цін врятує Ахмєтку!!
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28.07.2020 21:21 Ответить
+17
С высокой долей вероятностью владельцы компаний-поставщиков электроэнергии, покупая эти предприятия по бросовым ценам (или вообще даром, т к коммунальная компания перед приватизацией резко обростала долгами) брали на себя обязательство ремонтировать и модернизировать электросети и подстанции.
Но конечно, сейчас про это никто не вспомнит.
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28.07.2020 21:22 Ответить
+15
Пусть напишет Ахметке. Его энеогосети!? - вот пусть инвестирует!
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28.07.2020 21:21 Ответить
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Пусть напишет Ахметке. Его энеогосети!? - вот пусть инвестирует!
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28.07.2020 21:21 Ответить
Ахметов-75 процентов Киевэнэрго и Донбассэнэрго. Все остальное-Суркисы, Коломойский Григоришин и русский Бабаков. Так шо лоббируют повышения RAB тарифа для всей клики. Пинчука только не хватает.
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28.07.2020 21:29 Ответить
мы уже инвестировали в теплосети в Киеве несколько лет. все помнят, к чему он довел магистрали и сколько мы сидели без тепла и воды зимой? хотите еще подкинуть рыжему гопнику деньжат?
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28.07.2020 22:05 Ответить
Тільки жахмарне підняття Цін врятує Ахмєтку!!
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28.07.2020 21:21 Ответить
Чому такого не було при Порошенку?
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28.07.2020 21:23 Ответить
Инвестиции в электросети могли бы спасти Киев от массового блэкаута, - Визир - Цензор.НЕТ 2017
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28.07.2020 21:26 Ответить
Ти давай про Коломойського, якому знижували тарифи!
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28.07.2020 21:27 Ответить
а він як циклоп, баче тільки одну сторону медалі
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28.07.2020 21:28 Ответить
...бо газ український був з дюсельдорфського хапу ... вугілля з роттердамського ... його рученята тоді не встигли покращити мережі
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28.07.2020 21:29 Ответить
А у Зе встигають покращити тарифи і брати борги!
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28.07.2020 21:29 Ответить
Мені не треба загальні слова. Треба писати так: я у другому ту не сприяв чи сприяв вибору Зе. Коломойському Зе знизив ціну на електрику і дав інші преференції та завдяки цьому нам готують блекаут.
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28.07.2020 21:38 Ответить
вони обоє дерьмо ...тому я нікому не сприяв ...обох вичеркнув (проти всіх же у нас не можна)
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28.07.2020 21:50 Ответить
Тобто твій голос пішов за Зе.
Снижению предшествовал демарш ферросплавных и химических предприятий группы "Приват". В конце июня по иску Никопольского завода ферросплавов Окружной админсуд Киева приостановил действие двух постановлений НКРЭКУ, которые устанавливали тарифы для "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие. В последующем к НЗФ присоединились компании Днепроазот, Марганецкий горно-обогатительный комбинат, Покровский горно-обогатительный комбинат и Запорожский завод ферросплавов, принадлежащие бизнесмену Игорю Коломойскому.
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28.07.2020 21:52 Ответить
я бачу ти за день втомився ...повторюся ...я вичеркнув обох ...сморід цих двох ублюдків нічим не відрізняється
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28.07.2020 22:04 Ответить
Якщо ти вичеркнув всіх, то збільшив шанси Зе. Мабуть ти втомився. Відпочивай, а потім шукай ідеального, білого і пухнастого політика. Зе проросійський політик, який розгорнув Україну в бік путіна. Не зрозуміло? Ти цьому сприяв завдяки своїм амбіціям.
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28.07.2020 22:10 Ответить
у тебе з математикою як ?
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28.07.2020 22:12 Ответить
какой дебил рисовал эти графики? привязка к гривне? а в долларах плиз!
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28.07.2020 23:06 Ответить
С высокой долей вероятностью владельцы компаний-поставщиков электроэнергии, покупая эти предприятия по бросовым ценам (или вообще даром, т к коммунальная компания перед приватизацией резко обростала долгами) брали на себя обязательство ремонтировать и модернизировать электросети и подстанции.
Но конечно, сейчас про это никто не вспомнит.
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28.07.2020 21:22 Ответить
***.. а как же воровать?? яхты, котеджи?? че на з/п строить что ли??
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28.07.2020 21:22 Ответить
Хай ДЕТЕК і інвестує!
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28.07.2020 21:23 Ответить
А пам'ятаєте, як Коломойському знизили тарифи?
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28.07.2020 21:25 Ответить
Запитайте у *рижого гудка * .як вкладаються інвестиції !
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28.07.2020 21:23 Ответить
Подождите, зелохи Рабиновича скоро выберут, так если к тому времени метро не закроют, то Рабинович его быстро добъёт.
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28.07.2020 21:23 Ответить
Лучше начать с национализации.
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28.07.2020 21:23 Ответить
Посадки коррупционеров, воров, предателей и дебилов во власти помогли бы избежать блекаутов без выворачивания карманов у населения.
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28.07.2020 21:24 Ответить
РАБи ...вам нові тарифи ...рудий кнур черговий палац у франції приглянув
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28.07.2020 21:24 Ответить
рыжих нет !!!!!! кто на них себе виллы по миру покупает тот пусть и инвестирует ....
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28.07.2020 21:26 Ответить
Деньги на строительство солнечных электростанций есть, а на модернизацию электросетей нет?
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28.07.2020 21:28 Ответить
ты говори, но не заговаривайся.
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28.07.2020 21:35 Ответить
Для того что бы по-европейски стимулировать, надо и платить не как румынский дальнобойщик.
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28.07.2020 21:36 Ответить
Зелёная энергетика, инвестируют только лохи.
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28.07.2020 21:41 Ответить
Обувают народ Украины в лапти Герусы Когда они подавятся?
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28.07.2020 21:41 Ответить
Після того, як до 73% повністю дойде кого вони обрали🐸
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28.07.2020 21:42 Ответить
Хасан, а ты понимаешь, что парашенка против любого кандидата больше 25% не наберёт. Ну нету больше дураков, нету!
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28.07.2020 23:22 Ответить
Мошенничечское использование энергетики Украины заслоняет все остальное. Здесь не о чем говорить, это игра с вором в напёрстки. Хватит уже прикидываться.
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28.07.2020 21:43 Ответить
Ага...лучший пост недели, ты в топе. Или в ж...в топе короче.
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28.07.2020 22:01 Ответить
Инвестиции в электросети могли бы спасти Киев от массового блэкаута, - Визир - Цензор.НЕТ 830

...
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28.07.2020 21:48 Ответить
Ахметов докукарекается что национализация спасет от блекаута. Доил столько лет облэнерго, амортизаци не делал, развивать не развивал, а теперь повышение тарифов они называют инвестициями, а взамен таких инвестиций акции и дивиденды по ним будут давать?
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28.07.2020 22:19 Ответить
Будут давать) за раз не унесешь)))
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28.07.2020 22:58 Ответить
тебя Ахметов раком нагнет три раза, вытрет об тебя ноги и забудет, национализатор))))
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28.07.2020 22:59 Ответить
Ділишся особистим досвідом?
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29.07.2020 01:19 Ответить
это все что ты смогло кукарекнуть, петушина?
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30.07.2020 17:17 Ответить
какие инвестиции? После наезда зедебилов на инвесторов зеленой энергетики, инвестиций Украине не видать пока зекоманда не отправится на помойку
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28.07.2020 22:58 Ответить
а если поднять тарифы в 3 раза, возможно это спасёт ? Что по этому поводу думают депутаты от СН?
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28.07.2020 23:03 Ответить
Нас спасут - Инвестиции !... Это как в анекдоте - Нас спасет только кража !!! Нет - только грабеж !!! (с) .... А запустить АЭС после остановки никто не думал и даже мысли такой ни у кого нет !?... пздц докерувались черти зеленые !!!!

"Теперь краткие выводы. Первый - молодая команда Кличка ухайдохала ТЭЦ-5. ТЭЦ-5 всегда была самой ухоженной в Украине, и аварийная ситуация такого класса - крайне недобрый знак. Для работы на этом оборудовании нужны специалисты, его нужно ремонтировать, обслуживать, менять. Его нужно обновлять, а не только распихивать по карманам прибыль.
Второй - «ДТЕК Киевским энергосетям» и «Энергонадзору» необходимо тщательно обследовать потребителей первой и особой категорий на соответствие требованиям ПУЭ, и заставить их привести оборудование в соответствие. Потому что если бы все было в рамках прописанных положений, то тьма в метрополитене Киева не стала бы реальностью."(с)
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28.07.2020 23:05 Ответить
в Україні "інвестори" викачують бабло чуже і бюджетне, а не владають власне..
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28.07.2020 23:15 Ответить
Если кто думает,что татаро-монгольское иго окончилось в 1242м году,то он глубоко ошибается. Наследник Чингизхана и хана Батыя, скупил все электростанции и сети в Украине,и не вкладывая туда ни копейки, амортизирует то,что было построено еще в СССР.
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28.07.2020 23:19 Ответить
Націоналізація підприємств які допустять блекаут врятують Київ і Україну вцілому
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29.07.2020 01:16 Ответить
http://budport.com.ua/news/18246-tarify-na-***************-dlya-naseleniya-nuzhno-podnyat-na-100-chtoby-pokryt-zelenyy-tarif-gerus Тарифы на электроэнергию для населения нужно поднять на 100%, чтобы покрыть "зеленый" тариф - Герус | Строительный портал BuildPortal
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29.07.2020 06:19 Ответить
потрібно підняти на шибиницю цього полудурка Геруса.
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29.07.2020 08:54 Ответить
Народ не вірте цьому брехливому експерду. Якщо даже тарифи піднімуть в десять раз мережі так і залишаться гнилими, без резерву. Сьогодні електричні мережі розділили між баригами і які не збираються нічого вкладати в покращення . надійнісь, економічність електросистем. Кожен має можливість подивитися на високовольтні лінії, які десятки років не обслуговують. Металеві конструкції не фарбуються, не огядаються. Я наприклад за тридцять років не бачив, щоб хтось підходив до цих мереж.
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29.07.2020 08:49 Ответить
"Особливо мене вразили кадри сотень людей, що в темряві йдуть у знеструмленому тунелі метро, підсвічуючи під ноги телефоном. Це щастя, що не дійшло до паніки і жертв", - пише експерт. *** його в ***, а де ***** аварійне освітлення, яке повино бути в таких інфраструктурах, як метро обов'язковим. Розтріляти нафіг начальника цього метро. Я так зрозумів, що воно даже не знає, що повино бути таке.Джерело: https://censor.net/ua/n3210636
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29.07.2020 08:53 Ответить
 
 