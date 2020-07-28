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Новини
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Інвестиції в електромережі могли б урятувати Київ від масового блекаута, - Візір

Інвестиції в електромережі могли б урятувати Київ від масового блекаута, - Візір

Достатнє фінансування електромереж змогло б зменшити наслідки аварії на комунальній ТЕЦ-5 і уникнути знеструмлення 3 районів столиці. Забезпечити таке фінансування може тільки впровадження стимулюючого тарифу для операторів системи розподілу за європейською моделлю.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку озвучив Олександр Візір, голова ОС "Розумні електромережі України" на сторінці Фейсбук, коментуючи відео про втечу людей зі знеструмленого внаслідок аварії на теплоцентралі метро.

"Особливо мене вразили кадри сотень людей, що в темряві йдуть у знеструмленому тунелі метро, підсвічуючи під ноги телефоном. Це щастя, що не дійшло до паніки і жертв", - пише експерт.

Енергоексперт стверджує, що аварію на ТЕЦ-5, що перебуває в комунальній власності КП "Київтеплоенерго" спричинив фізично застарілий масляний вимикач напругою 110 кВ, 1982 року випуску.

А оскільки ТЕЦ-5 є також вузлом, який живить підстанції оператора системи розподілу ДТЕК Київські електромережі і кілька районів міста, близько 7500 будинків і установ залишилися без електропостачання, зокрема станції метрополітену.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через аварію на ТЕЦ-5 у трьох районах Києва не було електрики

На думку Візіра, підстрахувати теплоцентраль в такий аварійної ситуації зміг би оператор системи розподілу Києва, який володіє підстанціями і резервними лініями. ДТЕК Київські електромережі спроєктував лінію 110 кВ між ПС "Новокиївська" і "Московська". Ця лінія дозволила б автоматично переключити на інше джерело живлення споживачів.

Експерт стверджує, що в інвестпрограму 2018-2019 років була реалізована перша черга. Однак завершити роботу ВСР не дозволяє брак фінансування. На реалізацію другої черги необхідно ще 405 млн грн, які неможливо отримати за нинішнього тарифоутворення "Cost+".

"Проте вартість проекту фактично дорівнює вартості всієї інвестпрограми компанії на рік (тобто або одна підстанція, або всі інші капітальні інвестиції), що затверджується Регулятором за застарілою методикою "Cost+". В ній ОСР не може реалізовувати такі масштабні проекти, що конче потрібні місту", - підкреслив голова спілки операторів систем розподілу.

На думку Олександра Візіра, якби в країні було запроваджено стимулююче тарифоутворення за європейським підходом (єдина база активів, ставка доходності на рівні WACC - як у більшості країн ЄС) – то інвестиції у мережі столиці щороку становили близько 1 млрд. грн.

"А значить проект сучасної лінії та підстанції, що забезпечила б місто надійним електропостачання з’явився за пару років. А разом з тим компанія реалізовувала б менші за обсягом, але не менш важливі для міста проекти - будівництво 20-30 кабельних ліній та десятка розподільчих пунктів на рік", - зазначає Візір.

Нагадаємо, раніше Експертна Рада при Міністерстві енергетики зазначила, що введення європейської моделі RAB-регулювання поліпшить якість електропостачання.

Автор: 

Візір Олександр (3) інвестиції (2080) економія (133) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+17
Тільки жахмарне підняття Цін врятує Ахмєтку!!
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28.07.2020 21:21 Відповісти
+17
С высокой долей вероятностью владельцы компаний-поставщиков электроэнергии, покупая эти предприятия по бросовым ценам (или вообще даром, т к коммунальная компания перед приватизацией резко обростала долгами) брали на себя обязательство ремонтировать и модернизировать электросети и подстанции.
Но конечно, сейчас про это никто не вспомнит.
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28.07.2020 21:22 Відповісти
+15
Пусть напишет Ахметке. Его энеогосети!? - вот пусть инвестирует!
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28.07.2020 21:21 Відповісти
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Пусть напишет Ахметке. Его энеогосети!? - вот пусть инвестирует!
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28.07.2020 21:21 Відповісти
Ахметов-75 процентов Киевэнэрго и Донбассэнэрго. Все остальное-Суркисы, Коломойский Григоришин и русский Бабаков. Так шо лоббируют повышения RAB тарифа для всей клики. Пинчука только не хватает.
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28.07.2020 21:29 Відповісти
мы уже инвестировали в теплосети в Киеве несколько лет. все помнят, к чему он довел магистрали и сколько мы сидели без тепла и воды зимой? хотите еще подкинуть рыжему гопнику деньжат?
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28.07.2020 22:05 Відповісти
Тільки жахмарне підняття Цін врятує Ахмєтку!!
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28.07.2020 21:21 Відповісти
Чому такого не було при Порошенку?
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28.07.2020 21:23 Відповісти
Инвестиции в электросети могли бы спасти Киев от массового блэкаута, - Визир - Цензор.НЕТ 2017
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28.07.2020 21:26 Відповісти
Ти давай про Коломойського, якому знижували тарифи!
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28.07.2020 21:27 Відповісти
а він як циклоп, баче тільки одну сторону медалі
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28.07.2020 21:28 Відповісти
...бо газ український був з дюсельдорфського хапу ... вугілля з роттердамського ... його рученята тоді не встигли покращити мережі
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28.07.2020 21:29 Відповісти
А у Зе встигають покращити тарифи і брати борги!
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28.07.2020 21:29 Відповісти
Мені не треба загальні слова. Треба писати так: я у другому ту не сприяв чи сприяв вибору Зе. Коломойському Зе знизив ціну на електрику і дав інші преференції та завдяки цьому нам готують блекаут.
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28.07.2020 21:38 Відповісти
вони обоє дерьмо ...тому я нікому не сприяв ...обох вичеркнув (проти всіх же у нас не можна)
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28.07.2020 21:50 Відповісти
Тобто твій голос пішов за Зе.
Снижению предшествовал демарш ферросплавных и химических предприятий группы "Приват". В конце июня по иску Никопольского завода ферросплавов Окружной админсуд Киева приостановил действие двух постановлений НКРЭКУ, которые устанавливали тарифы для "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие. В последующем к НЗФ присоединились компании Днепроазот, Марганецкий горно-обогатительный комбинат, Покровский горно-обогатительный комбинат и Запорожский завод ферросплавов, принадлежащие бизнесмену Игорю Коломойскому.
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28.07.2020 21:52 Відповісти
я бачу ти за день втомився ...повторюся ...я вичеркнув обох ...сморід цих двох ублюдків нічим не відрізняється
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28.07.2020 22:04 Відповісти
Якщо ти вичеркнув всіх, то збільшив шанси Зе. Мабуть ти втомився. Відпочивай, а потім шукай ідеального, білого і пухнастого політика. Зе проросійський політик, який розгорнув Україну в бік путіна. Не зрозуміло? Ти цьому сприяв завдяки своїм амбіціям.
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28.07.2020 22:10 Відповісти
у тебе з математикою як ?
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28.07.2020 22:12 Відповісти
какой дебил рисовал эти графики? привязка к гривне? а в долларах плиз!
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28.07.2020 23:06 Відповісти
С высокой долей вероятностью владельцы компаний-поставщиков электроэнергии, покупая эти предприятия по бросовым ценам (или вообще даром, т к коммунальная компания перед приватизацией резко обростала долгами) брали на себя обязательство ремонтировать и модернизировать электросети и подстанции.
Но конечно, сейчас про это никто не вспомнит.
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28.07.2020 21:22 Відповісти
***.. а как же воровать?? яхты, котеджи?? че на з/п строить что ли??
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28.07.2020 21:22 Відповісти
Хай ДЕТЕК і інвестує!
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28.07.2020 21:23 Відповісти
А пам'ятаєте, як Коломойському знизили тарифи?
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28.07.2020 21:25 Відповісти
Запитайте у *рижого гудка * .як вкладаються інвестиції !
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28.07.2020 21:23 Відповісти
Подождите, зелохи Рабиновича скоро выберут, так если к тому времени метро не закроют, то Рабинович его быстро добъёт.
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28.07.2020 21:23 Відповісти
Лучше начать с национализации.
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28.07.2020 21:23 Відповісти
Посадки коррупционеров, воров, предателей и дебилов во власти помогли бы избежать блекаутов без выворачивания карманов у населения.
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28.07.2020 21:24 Відповісти
РАБи ...вам нові тарифи ...рудий кнур черговий палац у франції приглянув
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28.07.2020 21:24 Відповісти
рыжих нет !!!!!! кто на них себе виллы по миру покупает тот пусть и инвестирует ....
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28.07.2020 21:26 Відповісти
Деньги на строительство солнечных электростанций есть, а на модернизацию электросетей нет?
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28.07.2020 21:28 Відповісти
ты говори, но не заговаривайся.
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28.07.2020 21:35 Відповісти
Для того что бы по-европейски стимулировать, надо и платить не как румынский дальнобойщик.
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28.07.2020 21:36 Відповісти
Зелёная энергетика, инвестируют только лохи.
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28.07.2020 21:41 Відповісти
Обувают народ Украины в лапти Герусы Когда они подавятся?
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28.07.2020 21:41 Відповісти
Після того, як до 73% повністю дойде кого вони обрали🐸
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28.07.2020 21:42 Відповісти
Хасан, а ты понимаешь, что парашенка против любого кандидата больше 25% не наберёт. Ну нету больше дураков, нету!
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28.07.2020 23:22 Відповісти
Мошенничечское использование энергетики Украины заслоняет все остальное. Здесь не о чем говорить, это игра с вором в напёрстки. Хватит уже прикидываться.
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28.07.2020 21:43 Відповісти
Ага...лучший пост недели, ты в топе. Или в ж...в топе короче.
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28.07.2020 22:01 Відповісти
Инвестиции в электросети могли бы спасти Киев от массового блэкаута, - Визир - Цензор.НЕТ 830

...
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28.07.2020 21:48 Відповісти
Ахметов докукарекается что национализация спасет от блекаута. Доил столько лет облэнерго, амортизаци не делал, развивать не развивал, а теперь повышение тарифов они называют инвестициями, а взамен таких инвестиций акции и дивиденды по ним будут давать?
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28.07.2020 22:19 Відповісти
Будут давать) за раз не унесешь)))
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28.07.2020 22:58 Відповісти
тебя Ахметов раком нагнет три раза, вытрет об тебя ноги и забудет, национализатор))))
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28.07.2020 22:59 Відповісти
Ділишся особистим досвідом?
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29.07.2020 01:19 Відповісти
это все что ты смогло кукарекнуть, петушина?
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30.07.2020 17:17 Відповісти
какие инвестиции? После наезда зедебилов на инвесторов зеленой энергетики, инвестиций Украине не видать пока зекоманда не отправится на помойку
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28.07.2020 22:58 Відповісти
а если поднять тарифы в 3 раза, возможно это спасёт ? Что по этому поводу думают депутаты от СН?
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28.07.2020 23:03 Відповісти
Нас спасут - Инвестиции !... Это как в анекдоте - Нас спасет только кража !!! Нет - только грабеж !!! (с) .... А запустить АЭС после остановки никто не думал и даже мысли такой ни у кого нет !?... пздц докерувались черти зеленые !!!!

"Теперь краткие выводы. Первый - молодая команда Кличка ухайдохала ТЭЦ-5. ТЭЦ-5 всегда была самой ухоженной в Украине, и аварийная ситуация такого класса - крайне недобрый знак. Для работы на этом оборудовании нужны специалисты, его нужно ремонтировать, обслуживать, менять. Его нужно обновлять, а не только распихивать по карманам прибыль.
Второй - «ДТЕК Киевским энергосетям» и «Энергонадзору» необходимо тщательно обследовать потребителей первой и особой категорий на соответствие требованиям ПУЭ, и заставить их привести оборудование в соответствие. Потому что если бы все было в рамках прописанных положений, то тьма в метрополитене Киева не стала бы реальностью."(с)
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28.07.2020 23:05 Відповісти
в Україні "інвестори" викачують бабло чуже і бюджетне, а не владають власне..
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28.07.2020 23:15 Відповісти
Если кто думает,что татаро-монгольское иго окончилось в 1242м году,то он глубоко ошибается. Наследник Чингизхана и хана Батыя, скупил все электростанции и сети в Украине,и не вкладывая туда ни копейки, амортизирует то,что было построено еще в СССР.
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28.07.2020 23:19 Відповісти
Націоналізація підприємств які допустять блекаут врятують Київ і Україну вцілому
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29.07.2020 01:16 Відповісти
http://budport.com.ua/news/18246-tarify-na-***************-dlya-naseleniya-nuzhno-podnyat-na-100-chtoby-pokryt-zelenyy-tarif-gerus Тарифы на электроэнергию для населения нужно поднять на 100%, чтобы покрыть "зеленый" тариф - Герус | Строительный портал BuildPortal
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29.07.2020 06:19 Відповісти
потрібно підняти на шибиницю цього полудурка Геруса.
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29.07.2020 08:54 Відповісти
Народ не вірте цьому брехливому експерду. Якщо даже тарифи піднімуть в десять раз мережі так і залишаться гнилими, без резерву. Сьогодні електричні мережі розділили між баригами і які не збираються нічого вкладати в покращення . надійнісь, економічність електросистем. Кожен має можливість подивитися на високовольтні лінії, які десятки років не обслуговують. Металеві конструкції не фарбуються, не огядаються. Я наприклад за тридцять років не бачив, щоб хтось підходив до цих мереж.
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29.07.2020 08:49 Відповісти
"Особливо мене вразили кадри сотень людей, що в темряві йдуть у знеструмленому тунелі метро, підсвічуючи під ноги телефоном. Це щастя, що не дійшло до паніки і жертв", - пише експерт. *** його в ***, а де ***** аварійне освітлення, яке повино бути в таких інфраструктурах, як метро обов'язковим. Розтріляти нафіг начальника цього метро. Я так зрозумів, що воно даже не знає, що повино бути таке.Джерело: https://censor.net/ua/n3210636
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29.07.2020 08:53 Відповісти
 
 