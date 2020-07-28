Інвестиції в електромережі могли б урятувати Київ від масового блекаута, - Візір

Достатнє фінансування електромереж змогло б зменшити наслідки аварії на комунальній ТЕЦ-5 і уникнути знеструмлення 3 районів столиці. Забезпечити таке фінансування може тільки впровадження стимулюючого тарифу для операторів системи розподілу за європейською моделлю.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку озвучив Олександр Візір, голова ОС "Розумні електромережі України" на сторінці Фейсбук, коментуючи відео про втечу людей зі знеструмленого внаслідок аварії на теплоцентралі метро.

"Особливо мене вразили кадри сотень людей, що в темряві йдуть у знеструмленому тунелі метро, підсвічуючи під ноги телефоном. Це щастя, що не дійшло до паніки і жертв", - пише експерт.

Енергоексперт стверджує, що аварію на ТЕЦ-5, що перебуває в комунальній власності КП "Київтеплоенерго" спричинив фізично застарілий масляний вимикач напругою 110 кВ, 1982 року випуску.

А оскільки ТЕЦ-5 є також вузлом, який живить підстанції оператора системи розподілу ДТЕК Київські електромережі і кілька районів міста, близько 7500 будинків і установ залишилися без електропостачання, зокрема станції метрополітену.

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На думку Візіра, підстрахувати теплоцентраль в такий аварійної ситуації зміг би оператор системи розподілу Києва, який володіє підстанціями і резервними лініями. ДТЕК Київські електромережі спроєктував лінію 110 кВ між ПС "Новокиївська" і "Московська". Ця лінія дозволила б автоматично переключити на інше джерело живлення споживачів.

Експерт стверджує, що в інвестпрограму 2018-2019 років була реалізована перша черга. Однак завершити роботу ВСР не дозволяє брак фінансування. На реалізацію другої черги необхідно ще 405 млн грн, які неможливо отримати за нинішнього тарифоутворення "Cost+".

"Проте вартість проекту фактично дорівнює вартості всієї інвестпрограми компанії на рік (тобто або одна підстанція, або всі інші капітальні інвестиції), що затверджується Регулятором за застарілою методикою "Cost+". В ній ОСР не може реалізовувати такі масштабні проекти, що конче потрібні місту", - підкреслив голова спілки операторів систем розподілу.

На думку Олександра Візіра, якби в країні було запроваджено стимулююче тарифоутворення за європейським підходом (єдина база активів, ставка доходності на рівні WACC - як у більшості країн ЄС) – то інвестиції у мережі столиці щороку становили близько 1 млрд. грн.

"А значить проект сучасної лінії та підстанції, що забезпечила б місто надійним електропостачання з’явився за пару років. А разом з тим компанія реалізовувала б менші за обсягом, але не менш важливі для міста проекти - будівництво 20-30 кабельних ліній та десятка розподільчих пунктів на рік", - зазначає Візір.

Нагадаємо, раніше Експертна Рада при Міністерстві енергетики зазначила, що введення європейської моделі RAB-регулювання поліпшить якість електропостачання.