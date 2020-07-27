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Новини
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Через аварію на ТЕЦ-5 у трьох районах Києва не було електрики

Через аварію на ТЕЦ-5 у трьох районах Києва не було електрики

У Києві через аварію на ТЕЦ-5 виникли проблеми з електропостачанням у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Сьогодні сталося пошкодження обладнання на Київській теплоелектроцентралі №5, розташованій на вулиці Промисловій", - повідомили в КМДА. Частина споживачів Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів залишилися без електропостачання, деякі споживачі - без водопостачання. Також зупинився рух низки тролейбусних маршрутів.

Пізніше, в Київміськадміністрації повідомили, що аварія на ТЕЦ-5 усунена і всіх споживачів підключено до електропостачання.

Зазначається, що зараз районні аварійні служби перевіряють локальні підключення, щоб жоден будинок не залишився без електрики.

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Автор: 

КМДА (2379) Київ (19643) ТЕЦ (462) Електрика (2042)


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Ахмэтка перевіряє, як буде відключати Київ коли атакуватиме москальський карлик.
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27.07.2020 21:59 Відповісти
Буба буде з квітами зустрічать російські танки. Азери продавці квітів напряглись і Арсен Борисович також
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27.07.2020 22:10 Відповісти
Вважаю за диверсію під час війни .
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27.07.2020 22:00 Відповісти
Сижу в центре Киева без света и воды. Смотрю на соседние тёмные дома. И что-то мне подсказывает, что в заголовке прошедшее время использовано немного преждевременно )))
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27.07.2020 22:19 Відповісти
Это принуждение к модернизации электросетей. Хер там кто проверит сгорели трансформаторы или рубильник выключили...
Эксперты вас устали предупреждать теперь вот так будет...
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27.07.2020 22:42 Відповісти
 
 