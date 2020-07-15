УКР
Година відсутності електроенергії коштує українській економіці 30 млн євро, - дослідження Центру Економічного Відновлення

Година відсутності електроенергії коштує українській економіці 30 млн євро.

Саме в таку суму виливається зупинка роботи підприємств від вимушеного знеструмлення за даними дослідження "Вплив енергетичної інфраструктури на розвиток економіки країни" Центру Економічного Відновлення (ЦЕВ), який взяв участь у розробці плану Кабінету Міністрів щодо виходу з "коронакризи", передають Українські новини.

Дослідники Центру Економічного відновлення зробили висновок, що значна зношеність електромереж призводить до найдовших серед європейський країн знеструмлень (показник SAIDI) - близько 700 хв/рік. Значна частина економіко- утворювальних підприємств приєднаних до операторів системи розподілу з проблемами переривів у електропостачанні, що призводять до недовиробітку продукції та швидшого виходу з ладу обладнання. Це призводить до втрат для економіки в розмірі 30 млн євро.

На думку аналітиків ЦЕВ, достатнє фінансування електромереж зможе виправити ситуацію та скороти час знеструмлення через аварії. За їх підрахунками, для досягнення запланованого регулятором показника SAIDI річний обсяг інвестицій повинен бути на рівні не менше 30-ти млрд гривень.

Ці кошти будуть спрямовані на упровадження технологій "SMART GRID", автоматизації, диспетчеризації та телеметрії, реконструкція та модернізація електричних мереж, підвищення ефективності та економічності мереж шляхом зміни їх топографії, автоматизація систем обліку електроенергії, створення технічних передумов для розвитку розподіленої генерації з ВДЕ.

Як стверджують експерти ЦЕВ, за чинної моделі тарифоутворення "Витрати+" операторам систем розподілу вдається залучити тільки 4 млрд інвестицій в електромережі на рік. Досягнути необхідного рівня інвестицій дозволить тільки перехід на стимулююче регулювання (RAB-тариф) по європейському прикладу - ставка доходності від інвестицій на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC) на всі активи ОСР.

Експерти переконані, впровадження такого регулювання і залучення 30 млрд грн в розвиток електромереж дозволить додатково забезпечити 31 тис робочих місць в суміжних галузях та згенерує близько 4 млрд податків. Це відбудеться за рахунок збільшення потреби в новому обладнанні для розподілу електроенергії та активізації процесу оновлення електромереж.

Нагадаємо, раніше екс-радник міністра енергетики Сергій Чех підкреслив, що залучити інвестиції в розвиток електромереж в достатньому об’ємі можливо буде тільки при впровадженні RAB-тарифу за європейською методологією. На думку експерта, правильний RAB-тариф має 2 риси, що його визначають: ставка повернення інвестицій повинна бути єдиною без поділу баз активів і відповідати економічно обґрунтованому рівню WACC.

Хаха, американская экономика нервно курит, украинская промышленность зарабатывает 30 млрд евро в час.))
15.07.2020 15:51 Відповісти
Отсутствия электроэнергии где?? На какой территории?? Что за бред??
15.07.2020 15:43 Відповісти
...это подвод базы под покупку электроэнергии на эрэфии? Не хотите, чтобы где-то в углу плакал косоглазый герпес?
15.07.2020 15:44 Відповісти
Отсутствия электроэнергии где?? На какой территории?? Что за бред??
15.07.2020 15:43 Відповісти
Атомные стоят , ахмет засевает панелями поля .
15.07.2020 15:53 Відповісти
...это подвод базы под покупку электроэнергии на эрэфии? Не хотите, чтобы где-то в углу плакал косоглазый герпес?
15.07.2020 15:44 Відповісти
Это подвод базы к оплате еще и за транспортировку электроэнергии, как с газом за трубу так с электроэнергией за провода. RAB-тариф, мать бы их.
15.07.2020 16:02 Відповісти
ніби до цього в тариф не закладалась модернізація мереж, їх обслуговування і транспортування. Було, тільки ж замість інвестувати прибуттки у бізнес, гроші виводяться і витрачаються на себе. а потім плачуть, тариф низький нам не вистачає на нову машину, яхту віллу, оновити мережі, обладання
15.07.2020 16:18 Відповісти
Может млн а не млрд.
15.07.2020 15:45 Відповісти
Наверное тысяч гривень скорее всего! Неужели можно звиздеть в миллион раз, да еще умноженных на 30, как курс евро к гривне!
15.07.2020 16:39 Відповісти
"Изношенность электросетей" - это такой же термин, как "здоровье нации" или "средняя этажность по стране". Т.е. ваще не о чем. Поэтому на вопрос: "Кто конкретно должен восстанавливать эти самые изношенные электросети" ... ответ очевиден: "Кто-нибудь". Акуенная аналитика! Но для отработки грантов - считается.
15.07.2020 15:46 Відповісти
а вот если сдать на металл все АЭС то можно заработать ещё больше, ахмэд с беней не даст скиздеть.
15.07.2020 15:47 Відповісти
по-перше, млн., а не млрд.

по-друге, грн, а не євро

а по-третє, про яку повну зупинку йдеться?

що за маячня?
15.07.2020 15:47 Відповісти
и да, мы живем в Украине - цены в гривнах, не так ли?
15.07.2020 15:50 Відповісти
И что, нужно накручивать тарифы для Ахметова?
Эта **** за копейки прихватизировала облэнерго, нихрена не вкладывала туда, а теперь решила за деньги эЛОХтората "модернизироваться".
Наверное к особнячку на Лазурном берегу за 200 лямов евро не хватает пары.
15.07.2020 15:48 Відповісти
...Держбюджет-2020 опубліковано. Знайомтеся з основними цифрами! ...1. Доходи Держбюджету - 1.095.580.446,2 тис. грн, у тому числі:
загального фонду - у сумі 975.170.869 тис. грнспеціального фонду - у сумі 120.409.577,2 тис. грн, 2. Видатки Держбюджету - 1.182.010.356,6 тис. грн, у тому числі:загального фонду - 1.052.678.829,4 тис. грн,спеціального фонду - 129.331.527,2 тис. грн.Час отсутствия электроэнергии стоит украинской экономике 30 млрд евро 30млрд*31 (курс евро в гривнях)
"итого" 930млрд гривень на годину ...це значить що "українська" економіка працює 1годину і ЧОТИРИ хвилини на рік ...ДЕБІЛИ #ЛЯДЬ
15.07.2020 15:50 Відповісти
Ще й эвро ?! ))) Це рахують спеціально так, щоб нам Ахметка підвищив тарифи за електроенергію ?
15.07.2020 15:51 Відповісти
Хаха, американская экономика нервно курит, украинская промышленность зарабатывает 30 млрд евро в час.))
15.07.2020 15:51 Відповісти
берите больше 30 триллиардов!
15.07.2020 15:52 Відповісти
а статейка неспроста - делают информационный вброс от Ахметова с целью шантажа и привыкания к тому, что надо платить дань - а не то на час а то и 2 без света посидите
15.07.2020 15:52 Відповісти
Скілки можна страшилки розповсюджувати? Ось просте вирішення проблем енергії: http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Метод розрахунку: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Але треба бути здатним зрозуміти і використовувати.
Українець винайшов.
15.07.2020 15:55 Відповісти
Учитывая, что в году 8760 часов, можно подсчитать, что ВВП Украины согласно данным Центра Экономического Восстановления составляет 262 трлн. евро, при мировом ВВП 84 трлн. долларов. Ухаха.
15.07.2020 15:57 Відповісти
ну так у нас экономика самая крутая в мире .. просто олигархи всё раскрадают ..
15.07.2020 16:22 Відповісти
дурня рассчитанная на избирателей зеленского
15.07.2020 16:32 Відповісти
это сарказм ..
15.07.2020 16:36 Відповісти
А сколько тогда предприятия за год производят , если за час 30 миллиардов ? Так мы , оказывается , богаче всех остальных стран вместе взятых . Надо срочно увеличить мизерные двухмиллионные зарплаты самым (воровитым ) одарённым в несколько раз
15.07.2020 15:58 Відповісти
РАБИ ...вам самі справедливі тарифи на "модернізацію" вілли у франції
Година відсутності електроенергії коштує українській економіці 30 млрд євро, - дослідження Центру Економічного Відновлення - Цензор.НЕТ 5949

...
15.07.2020 15:58 Відповісти
А так більш переконливо виглядає...
15.07.2020 16:15 Відповісти
И эти люди так "рассчитывают" во всех сферах. Труцкавецкий универ.
15.07.2020 16:04 Відповісти
1 час простоя 100% э/э - 30 млрд евро.
3 месяца 20% (остановка энергоблоков) - ??
15.07.2020 16:05 Відповісти
журналісти не дружать із цифрами від слова зовсім
15.07.2020 16:35 Відповісти
RAB должен отвечать уровню WACC. Всё понятно!
15.07.2020 16:17 Відповісти
наша экономика зарабатывает минимум 30 млрд евро в час ? а где же деньги, зин ?!
15.07.2020 16:20 Відповісти
мало того що це риже падло захопило тисячі підприємств, та за бесцінь скупило електростанції та обленерго, воно ще тим що вивозить гроші в офшори капітально не ремонтує мережу, чим завдає додаткових збитків. Нехай тільки хоч одна гнида скаже що олігархи це добре для держави.
15.07.2020 16:33 Відповісти
А Порошенко? Чи це "свій", патріотичний олігарх?
15.07.2020 22:18 Відповісти
він олігарх, і я про це вже написав.
16.07.2020 10:07 Відповісти
Это как вы считали?
По симкам, как перепись населения от юных диджитализаторов?!
15.07.2020 17:14 Відповісти
У одного меня ощущение, что один из крупнейших новостных сайтов Украины уже месяц как сдан в аренду Ахметову....?
Дебилы, бюджет страны порядка45 млрд в год, а мы в час теряем две его трети ?
Жаба давит...Ахметов, плати и обязуюсь врать вдохновенно и исключительно правдоподобно.
15.07.2020 17:49 Відповісти
Так Петя перед выборами прикупил сайт.
А Петя лучший кореш, друг и партнер рыжего Гудка.
16.07.2020 02:27 Відповісти
Кто пишет и кто выпускает этот неграмотный, дикий бред?!?
15.07.2020 18:39 Відповісти
 
 