Година відсутності електроенергії коштує українській економіці 30 млн євро, - дослідження Центру Економічного Відновлення

Година відсутності електроенергії коштує українській економіці 30 млн євро.

Саме в таку суму виливається зупинка роботи підприємств від вимушеного знеструмлення за даними дослідження "Вплив енергетичної інфраструктури на розвиток економіки країни" Центру Економічного Відновлення (ЦЕВ), який взяв участь у розробці плану Кабінету Міністрів щодо виходу з "коронакризи", передають Українські новини.

Дослідники Центру Економічного відновлення зробили висновок, що значна зношеність електромереж призводить до найдовших серед європейський країн знеструмлень (показник SAIDI) - близько 700 хв/рік. Значна частина економіко- утворювальних підприємств приєднаних до операторів системи розподілу з проблемами переривів у електропостачанні, що призводять до недовиробітку продукції та швидшого виходу з ладу обладнання. Це призводить до втрат для економіки в розмірі 30 млн євро.

На думку аналітиків ЦЕВ, достатнє фінансування електромереж зможе виправити ситуацію та скороти час знеструмлення через аварії. За їх підрахунками, для досягнення запланованого регулятором показника SAIDI річний обсяг інвестицій повинен бути на рівні не менше 30-ти млрд гривень.

Ці кошти будуть спрямовані на упровадження технологій "SMART GRID", автоматизації, диспетчеризації та телеметрії, реконструкція та модернізація електричних мереж, підвищення ефективності та економічності мереж шляхом зміни їх топографії, автоматизація систем обліку електроенергії, створення технічних передумов для розвитку розподіленої генерації з ВДЕ.

Як стверджують експерти ЦЕВ, за чинної моделі тарифоутворення "Витрати+" операторам систем розподілу вдається залучити тільки 4 млрд інвестицій в електромережі на рік. Досягнути необхідного рівня інвестицій дозволить тільки перехід на стимулююче регулювання (RAB-тариф) по європейському прикладу - ставка доходності від інвестицій на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC) на всі активи ОСР.

Експерти переконані, впровадження такого регулювання і залучення 30 млрд грн в розвиток електромереж дозволить додатково забезпечити 31 тис робочих місць в суміжних галузях та згенерує близько 4 млрд податків. Це відбудеться за рахунок збільшення потреби в новому обладнанні для розподілу електроенергії та активізації процесу оновлення електромереж.

Нагадаємо, раніше екс-радник міністра енергетики Сергій Чех підкреслив, що залучити інвестиції в розвиток електромереж в достатньому об’ємі можливо буде тільки при впровадженні RAB-тарифу за європейською методологією. На думку експерта, правильний RAB-тариф має 2 риси, що його визначають: ставка повернення інвестицій повинна бути єдиною без поділу баз активів і відповідати економічно обґрунтованому рівню WACC.