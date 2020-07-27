Из-за аварии на ТЭЦ-5 в трех районах Киева не было электричества

В Киеве из-за аварии на ТЭЦ-5 возникли проблемы с электроснабжением в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной", - сообщили в КГГА. Часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов остались без электроснабжения, некоторые потребители – без водоснабжения. Также остановилось движение ряда троллейбусных маршрутов.

Позже, в Киевгорадминистрации сообщили, что авария на ТЭЦ-5 устранена и все потребители подключены к электроснабжени.

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Отмечается, что сейчас районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без электричества.