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Из-за аварии на ТЭЦ-5 в трех районах Киева не было электричества

Из-за аварии на ТЭЦ-5 в трех районах Киева не было электричества

В Киеве из-за аварии на ТЭЦ-5 возникли проблемы с электроснабжением в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной", - сообщили в КГГА. Часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов остались без электроснабжения, некоторые потребители – без водоснабжения. Также остановилось движение ряда троллейбусных маршрутов.

Позже, в Киевгорадминистрации сообщили, что авария на ТЭЦ-5 устранена и все потребители подключены к электроснабжени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2019 год на изношенных электросетях произошло 156 тыс. аварий

Отмечается, что сейчас районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без электричества.

Автор: 

КГГА (2989) Киев (25668) ТЭЦ (120) электроэнергия (772)


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Ахмэтка перевіряє, як буде відключати Київ коли атакуватиме москальський карлик.
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27.07.2020 21:59 Ответить
Буба буде з квітами зустрічать російські танки. Азери продавці квітів напряглись і Арсен Борисович також
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27.07.2020 22:10 Ответить
Вважаю за диверсію під час війни .
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27.07.2020 22:00 Ответить
Сижу в центре Киева без света и воды. Смотрю на соседние тёмные дома. И что-то мне подсказывает, что в заголовке прошедшее время использовано немного преждевременно )))
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27.07.2020 22:19 Ответить
Это принуждение к модернизации электросетей. Хер там кто проверит сгорели трансформаторы или рубильник выключили...
Эксперты вас устали предупреждать теперь вот так будет...
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27.07.2020 22:42 Ответить
 
 