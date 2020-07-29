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Новости Коронавирус и карантин
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В Европе растет количество новых случаев коронавируса среди молодежи, - ВОЗ

В Европе растет количество новых случаев коронавируса среди молодежи, - ВОЗ

ВОЗ предупреждает о росте заболеваемости среди молодежи в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил Ханс Клюге, европейский региональный директор Всемирной организации здравоохранения.

Клюге отметил, что властям нужно больше общаться с молодежью, ведь в Европе зафиксирован рост числа инфицированных среди молодежи.

"Мы получаем сообщения от нескольких органов здравоохранения о более высокой доле новых инфекций среди молодежи", - отметил представитель ВОЗ.

По словам Клюге, будучи отцом двух дочерей, он понимает, что молодые люди "не хотят пропустить лето". Но он добавил: "Они несут ответственность перед собой, своими родителями, бабушками и дедушками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир столкнулся с "одной большой волной" коронавируса, которая будет то ускоряться, то замедляться, - ВОЗ

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ВОЗ (777) Европа (1916) карантин (16729) молодежь (245) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ага. И все безсимптомные
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29.07.2020 14:54 Ответить
+2
Не повірите, я саме це і мав на увазі
В Европе растет количество новых случаев коронавируса среди молодежи, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5471
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29.07.2020 14:54 Ответить
+2
це що девіз Пенсійного фонду?
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29.07.2020 14:55 Ответить
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звісно, потрібно презерватив натягати!
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29.07.2020 14:46 Ответить
Родителям раньше надо было, а теперь если только на голову...
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29.07.2020 14:51 Ответить
Не повірите, я саме це і мав на увазі
В Европе растет количество новых случаев коронавируса среди молодежи, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5471
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29.07.2020 14:54 Ответить
ну таки короновирусные вечеринки - когда собираются толпой с одним заражённым . скидываются деньгами и тот кто первый заразился из собравшихся тот и выиграл ни кто не отменял.
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29.07.2020 14:46 Ответить
Живи быстро, умри молодым!
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29.07.2020 14:54 Ответить
це що девіз Пенсійного фонду?
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29.07.2020 14:55 Ответить
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29.07.2020 17:02 Ответить
Ага. И все безсимптомные
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29.07.2020 14:54 Ответить
Это от секса, половым путем, факт.
Пусть чернож*пый гоменид Гейбреисус донесет до европейской молодежи, что маски одеты для того, чтобы не целовались, перчатки rезиновые надеты для того, чтобы не обнимались, а сексом лучше вообще не заниматься, а поступать, как Кива в Верховной Раде.

Одной из целей ношения масок является снижение рождаемости белой расы, а вы что думали?
Зачем европейцам плодиться, им африканцев завезут, их в Африке много, и нет заражения макароновирусом.
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29.07.2020 14:55 Ответить
А Зєлєнскій сказал што наабарот...
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29.07.2020 15:01 Ответить
Што - наабарот?
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29.07.2020 15:20 Ответить
А в этом шо-то есть: Африка - в зеленой зоне.
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29.07.2020 15:24 Ответить
Молодёжь расслабилась.
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29.07.2020 15:17 Ответить
в Европе зафиксирован рост числа инфицированных среди молодежи. Источник: https://censor.net/n3210768

Що мав на увазі цей клюге? Скільки хворих із молодих попали в лікарню? Скільки померло і які в померлих були аномалії? Без цих подробиць висер клюге - висер засранця із гівняної воз.
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29.07.2020 15:24 Ответить
 
 