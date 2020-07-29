АМКУ осуществляет незаконное давление на инвесторов, - Американская торговая палата

В АСС говорят, что АМКУ пытается переложить ответственность за собственные разрешения на монополизацию табачного рынка на международные компании и заставить их заплатить более 3 млрд штрафа

Американская торговая палата (ACC) обеспокоена пренебрежением законными правами компаний во время судебного обжалования решения Антимонопольного комитета Украины №697-р от 10 октября 2019 года. Об этом говорится в официальном письме Американской торговой палаты, передают Комментарии.

По мнению ACC, в этой ситуации может иметь место нарушение прав и законных интересов международных инвесторов в Украине.

"Палата обеспокоена попыткой возложить ответственность за структурные изменения рынка дистрибуции табачной продукции в 2011-2012 годах, которые произошли при непосредственном согласии Антимонопольного комитета Украины, на международные компании "В.А.Т. - Прилуки", "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", "Империал Тобакко Юкрейн" и "Филип Моррис Украина", - заявили в Американской торговой палате.

В АСС говорят, что еще в ноябре 2011 года Антимонопольный комитет выдал ряд разрешений (решение №№701-р, 702-р, 703-р, 704-р от 23 ноября 2011 года) на консолидацию рынка без проведения консультаций с производителями и другими заинтересованными сторонами.

"Преждевременное взыскание штрафа и обеспечение иска в виде наложения ареста на имущество компаний является прямым нарушением Закона Украины "О защите экономической конкуренции", что может привести к падению поступлений в Государственный бюджет и созданию предпосылок для беспрецедентного роста нелегального импорта табачных изделий", - заявили в Американской торговой палате.

В АСС призывают органы государственной власти "к справедливому и беспристрастному отношению с международными инвесторами в Украине и обеспечению надлежащего правового процесса".

Напомним, что ранее действия Антимонопольного комитета, который сначала дал разрешения на монополизацию рынка дистрибуции табачных изделий, а затем начал штрафовать за это производителей табачных изделий, раскритиковали в Европейской Бизнес Ассоциации.

Среди прочего в ЕВА заявили, что действия Антимонопольного комитета противоречат ст. 255 Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

"За время работы в Украине представители табачной индустрии инвестировали более 2 млрд долларов США в экономику государства, а по результатам 2019 года, заплатили 55 млрд грн налогов в государственный бюджет. Соответственно, наложения арестов может практически поставить на паузу работу 4 международных компаний, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины", - предостерегли в Европейской Бизнес Ассоциации.

В свою очередь, юрист в сфере права международной торговли и преподаватель Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко Анна Гладштейн напоминает о постановлении Верховного суда Украины от 2 декабря 2019 по делу № 910/1646/19, в котором ВСУ по сути признал ошибки в работе Антимонопольного комитета в регулировании табачного рынка в предыдущие годы.

Таким образом, делает вывод Анна Гладштейн, своим решением по штрафу Антимонопольный комитет по сути пытается переложить с себя ответственность за ошибочные решения.

В свою очередь, одна из международных табачных компаний - "Империал Тобакко Юкрейн" - была вынуждена заплатить штраф, но не признала свою вину и сообщила АМКУ о подачи апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции и своем намерении продолжать защищать свои права в судах высшей инстанции и международном инвестиционном арбитраже.