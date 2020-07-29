АМКУ здійснює незаконний тиск на інвесторів, - Американська торговельна палата

В АСС кажуть, що АМКУ намагається перекласти відповідальність за власні дозволи на монополізацію тютюнового ринку на міжнародні компанії і змусити їх заплатити понад 3 млрд штрафу

Американська торговельна палата (ACC) занепокоєна нехтуванням законними правами компаній під час судового оскарження рішення Антимонопольного комітету України №697-р від 10 жовтня 2019 р. Про це йдеться в офіційному листі Американської торгової палати, передають Коментарі.

На думку ACC, в цій ситуації може мати місце порушення прав та законних інтересів міжнародних інвесторів в Україні.

"Палата стурбована спробою покласти відповідальність за структурні зміни ринку дистрибуції тютюнової продукції у 2011-2012 рр., які відбулися за безпосередньої згоди Антимонопольного комітету України, на міжнародні компанії "В.А.Т. – Прилуки", "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Філіп Морріс Україна", - заявили в Американській торговельній палаті.

В АСС кажуть, що ще в листопаді 2011 року Антимонопольний комітет видав низку дозволів (рішення №№701-р, 702-р, 703-р, 704-р від 23 листопада 2011 року) на консолідацію ринку без проведення консультацій із виробниками та іншими зацікавленими сторонами.

"Передчасне стягнення штрафу та забезпечення позову у вигляді накладення арешту на майно компаній є прямим порушенням Закону України "Про захист економічної конкуренції", що може призвести до падіння надходжень до Державного бюджету і створення передумов для безпрецедентного зростання нелегального імпорту тютюнових виробів", - заявили в Американській торговельній палаті.

В АСС закликали органи державної влади до справедливого та неупередженого ставлення до міжнародних інвесторів в Україні й забезпечення належного правового процесу.

Нагадаємо, що раніше дії Антимонопольного комітету, який спочатку надав дозволи на монополізацію ринку дистрибуції тютюнових виробів, а потім почав штрафувати за це виробників тютюнових виробів, – розкритикували в Європейській Бізнес Асоціації.

Серед іншого в ЕВА заявили, що дії Антимонопольного комітету суперечать ст. 255 Угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом.

"За час роботи в Україні представники тютюнової індустрії інвестували понад 2 млрд доларів США у економіку держави, а, за результатами 2019 року, сплатили 55 млрд грн податків до державного бюджету. Відповідно, накладання арештів може практично поставити на паузу роботу 4 міжнародних компаній, які входять до десятки найбільших платників податків України", – застерегли в Європейській Бізнес Асоціації.

Своєю чергою, юристка у сфері права міжнародної торгівлі та викладачка Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка Ганна Гладштейн нагадує про постанову Верховного суду України від 2 грудня 2019 року у справі № 910/1646/19, якою ВСУ по суті визнав помилки в роботі Антимонопольного комітету в регулюванні тютюнового ринку в попередні роки.

Таким чином, доходить висновку Гнна Гладштейн, своїм рішення щодо штрафу Антимонопольний комітет по суті намагається перекласти із себе відповідальність за помилкові рішення.

Своєю чергою, одна із міжнародних тютюнових компаній – "Імперіал Тобакко Юкрейн" - була змушена сплатити штраф, але не визнала свою вину і повідомила АМКУ про подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції та свій намір продовжувати захищати свої права у судах вищої інстанції та міжнародному інвестиційному арбітражі.