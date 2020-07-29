Устаревшая электросеть угрожает энергетической безопасности Украины, - эксперт Коэн
Для модернизации инфраструктуры электросетей в Украине необходимо внедрить стимулирующее регулирование для операторов системы распределения по европейскому образцу - ставка возврата инвестиций не менее WACC (средневзвешенной стоимости капитала) начислением на все активы компаний. Конкурентоспособная, современная и надежная система электросетей Украины позволит избежать энергетического принуждения Кремля.
Такое мнение высказал Ариэль Коэн, директор программы энергетического роста и безопасности Международного центра налогообложения и инвестиций, в статье для международного энергетического издания, передает Gazeta.ua.
Эксперт отмечает, что электросети, которые были унаследованы от Советского Союза, остро нуждаются в модернизации. Необходимые инвестиции оцениваются в 12,5 миллиардов долларов до 2030 года. Каждый километр электросети требует 1500 долларов США в год, а сейчас тратится 200 долларов. По мнению Коэна, нынешняя устаревшая тарифная методология оставляет сектор непривлекательным для частных инвестиций, а следовательно снижает инвестиционную привлекательность страны и тормозит экономическое развитие.
"Модернизация энергосистемы в Украине является жизненно важной для привлечения иностранных инвестиций, поддержки возобновляемых источников энергии и обеспечения надежного энергообеспечения в области высоких технологий", - подчеркивает Коэн.
Решение проблемы модернизации электросетей Коэн видит во внедрении стимулирующего регулирования европейского образца, а именно - норма прибыли не может быть ниже средневзвешенной стоимости капитала (WACC) в стране. Эта ставка должна быть одинаковой для всех активов. Такой подход показал эффективность в Чехии, Венгрии, Польше и Румынии.
"Мы считаем, что такой подход позволит не только поддерживать и ремонтировать старую сеть, но и реализовать давно просроченную приватизацию нескольких операторов системы распределения, которые до сих пор находятся в государственной собственности".
Эксперт убежден, что если реформы не состоятся, западные инвесторы могут покинуть Украину, как это было ранее в 2013 году. До марта 2013 года американской компании "AES Corporation" принадлежали две региональные дистрибьюторские компании (Киевоблэнерго и Ривнеоблэнерго), но из-за неблагоприятной бизнес-среды "AES Corporation" продала эти активы и покинула украинский рынок.
Напомним, ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец подчеркнула, что стимулирующее тарифообразование действительно является механизмом, который работает в других странах и зарекомендовал себя как единственно возможный, который подтверждает и дает возможность инвестировать в сеть.
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Об этом https://oilpoint.com.ua/konkurent-tureczkogo-potoka-gotov-k-otkrytiyu/ сообщает издание Oil Point.
«Последний стык на газопроводе завершен. Это значит, что 878 километров магистрали соединены в единое целое от TANAP до приемного терминала в Италии. Пройден очередной этап к открытию "Южного газового коридора"», - говорится в сообщении TAP в Twitter.
«Проект столкнулся с несколькими препятствиями, которые находятся вне зоны его контроля. В основном это - регуляторные препятствия, жесткие требования по безопасности, приостановка строительства из-за судебных разбирательств, непрогнозируемые геотехнические и природные события и последствия Covid-19», - сказал представитель компании застройщика Вугар Вейсалов.
Итальянский регулятор ARERA сообщил, что главной причиной в предоставлении отсрочки стала пандемия нового коронавируса, чьи последствия предсказать невозможно.
Акционерами Трансадриатического газопровода (ТАР) выступают британская BP (20%), азербайджанская Socar (20%), итальянская Snam (20%), бельгийская Fluxys (19%), испанская Enagás (16%) и швейцарская Axpo (5%).
Ранее группа ИС сообщала, https://sprotyv.info/ekonomica/turciya-ostanavlivaet-gazoprovod-tureckij-potok-chto-proishodit что власти Турции приняли решение об остановке российского газопровода «Турецкий поток».https://sprotyv.info/news/glavnyj-konkurent-tureckogo-potoka-gotov-k-zapusku-smi
из расхищенных активов , нажитых не вами в ссср -
выделялись миллиарды по сметам модернизации инфраструктуры электросетей в Украине .
И , что в результате имеют Граждане страны -
самой н и щ е й в Европе .
Одни долги ЕС- **** - 87.0 млд. $ долларов.
Чем отдавать будете ?
Землей - так она уже вся распродана .ж
ай нэ нэ нэ нэ, ай раб тариф ромалэ.
хотя реформаторы давно освоили все варианты цыганских разводов.
Е, ні, хлопчики-дівчатка. Усі ці роки власник електромережі нараховував амортизацію на відновлення цих мереж. І не сплачував нараховані суми у податок на прибуток.
Отже, замість підвищення тарифів, МОЖЕ СПИТАЄМО ВЛАСНИКА КУДИ ВІН ПОДІВ ЦІ КОШТИ?