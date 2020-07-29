Застаріла електромережа загрожує енергетичній безпеці України, - експерт Коен

Для модернізації інфраструктури електромереж в Україні необхідно впровадити стимулююче регулювання для операторів системи розподілу за європейським зразком - ставка повернення інвестицій не менше WACC (середньозваженої вартості капіталу) нарахуванням на всі активи компаній. Конкурентоспроможна, сучасна і надійна система електромереж України дозволить уникнути енергетичного примусу Кремля.

Таку думку висловив Аріель Коен, директор програми енергетичного розвитку і безпеки Міжнародного центру оподаткування та інвестицій, у статті для міжнародного енергетичного видання, передає Gazeta.ua.

Експерт зазначає, що електромережі, які були успадковані від Радянського Союзу, гостро потребують модернізації. Необхідні інвестиції оцінюються в 12,5 мільярда доларів до 2030 року. Кожен кілометр електромережі потребує 1500 доларів США на рік, а зараз витрачається 200 доларів. На думку Коена, нинішня застаріла тарифна методологія залишає сектор непривабливим для приватних інвестицій, а отже, знижує інвестиційну привабливість країни і гальмує економічний розвиток.

"Модернізація енергосистеми в Україні є життєво важливою для залучення іноземних інвестицій, підтримки відновлюваних джерел енергії та забезпечення надійного енергозабезпечення в галузі високих технологій", - наголошує Коен.

Вирішення проблеми модернізації електромереж Коен вбачає в запровадженні стимулюючого регулювання європейського зразка, а саме - норма прибутку не може бути нижчою за середньозважену вартість капіталу (WACC) в країні. Ця ставка має бути однаковою для всіх активів. Такий підхід показав ефективність у Чехії, Угорщині, Польщі та Румунії.

"Ми вважаємо, що такий підхід дозволить не тільки підтримувати і ремонтувати стару мережу, а й реалізувати давно прострочену приватизацію кількох операторів системи розподілу, які досі перебувають у державній власності".

Експерт переконаний, що якщо реформи не відбудуться, західні інвестори можуть покинути Україну, як це було раніше в 2013 році. До березня 2013 року американській компанії AES Corporation належали дві регіональні дистриб'юторські компанії ("Київобленерго" та "Рівнеобленерго"), але через несприятливе бізнес-середовища AES Corporation продала ці активи і покинула український ринок.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець наголосила, що стимулююче тарифоутворення справді є механізмом, який працює в інших країнах і зарекомендував себе як єдино можливий, який підтверджує і дає можливість інвестувати в мережу.

яется механизмом, который работает в других странах и зарекомендовал себя как единственно возможный, который подтверждает и дает возможность инвестировать в сеть.