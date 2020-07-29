Застаріла електромережа загрожує енергетичній безпеці України, - експерт Коен
Для модернізації інфраструктури електромереж в Україні необхідно впровадити стимулююче регулювання для операторів системи розподілу за європейським зразком - ставка повернення інвестицій не менше WACC (середньозваженої вартості капіталу) нарахуванням на всі активи компаній. Конкурентоспроможна, сучасна і надійна система електромереж України дозволить уникнути енергетичного примусу Кремля.
Таку думку висловив Аріель Коен, директор програми енергетичного розвитку і безпеки Міжнародного центру оподаткування та інвестицій, у статті для міжнародного енергетичного видання, передає Gazeta.ua.
Експерт зазначає, що електромережі, які були успадковані від Радянського Союзу, гостро потребують модернізації. Необхідні інвестиції оцінюються в 12,5 мільярда доларів до 2030 року. Кожен кілометр електромережі потребує 1500 доларів США на рік, а зараз витрачається 200 доларів. На думку Коена, нинішня застаріла тарифна методологія залишає сектор непривабливим для приватних інвестицій, а отже, знижує інвестиційну привабливість країни і гальмує економічний розвиток.
"Модернізація енергосистеми в Україні є життєво важливою для залучення іноземних інвестицій, підтримки відновлюваних джерел енергії та забезпечення надійного енергозабезпечення в галузі високих технологій", - наголошує Коен.
Вирішення проблеми модернізації електромереж Коен вбачає в запровадженні стимулюючого регулювання європейського зразка, а саме - норма прибутку не може бути нижчою за середньозважену вартість капіталу (WACC) в країні. Ця ставка має бути однаковою для всіх активів. Такий підхід показав ефективність у Чехії, Угорщині, Польщі та Румунії.
"Ми вважаємо, що такий підхід дозволить не тільки підтримувати і ремонтувати стару мережу, а й реалізувати давно прострочену приватизацію кількох операторів системи розподілу, які досі перебувають у державній власності".
Експерт переконаний, що якщо реформи не відбудуться, західні інвестори можуть покинути Україну, як це було раніше в 2013 році. До березня 2013 року американській компанії AES Corporation належали дві регіональні дистриб'юторські компанії ("Київобленерго" та "Рівнеобленерго"), але через несприятливе бізнес-середовища AES Corporation продала ці активи і покинула український ринок.
Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець наголосила, що стимулююче тарифоутворення справді є механізмом, який працює в інших країнах і зарекомендував себе як єдино можливий, який підтверджує і дає можливість інвестувати в мережу.
яется механизмом, который работает в других странах и зарекомендовал себя как единственно возможный, который подтверждает и дает возможность инвестировать в сеть.
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Об этом https://oilpoint.com.ua/konkurent-tureczkogo-potoka-gotov-k-otkrytiyu/ сообщает издание Oil Point.
«Последний стык на газопроводе завершен. Это значит, что 878 километров магистрали соединены в единое целое от TANAP до приемного терминала в Италии. Пройден очередной этап к открытию "Южного газового коридора"», - говорится в сообщении TAP в Twitter.
«Проект столкнулся с несколькими препятствиями, которые находятся вне зоны его контроля. В основном это - регуляторные препятствия, жесткие требования по безопасности, приостановка строительства из-за судебных разбирательств, непрогнозируемые геотехнические и природные события и последствия Covid-19», - сказал представитель компании застройщика Вугар Вейсалов.
Итальянский регулятор ARERA сообщил, что главной причиной в предоставлении отсрочки стала пандемия нового коронавируса, чьи последствия предсказать невозможно.
Акционерами Трансадриатического газопровода (ТАР) выступают британская BP (20%), азербайджанская Socar (20%), итальянская Snam (20%), бельгийская Fluxys (19%), испанская Enagás (16%) и швейцарская Axpo (5%).
Ранее группа ИС сообщала, https://sprotyv.info/ekonomica/turciya-ostanavlivaet-gazoprovod-tureckij-potok-chto-proishodit что власти Турции приняли решение об остановке российского газопровода «Турецкий поток».https://sprotyv.info/news/glavnyj-konkurent-tureckogo-potoka-gotov-k-zapusku-smi
из расхищенных активов , нажитых не вами в ссср -
выделялись миллиарды по сметам модернизации инфраструктуры электросетей в Украине .
И , что в результате имеют Граждане страны -
самой н и щ е й в Европе .
Одни долги ЕС- **** - 87.0 млд. $ долларов.
Чем отдавать будете ?
Землей - так она уже вся распродана .ж
ай нэ нэ нэ нэ, ай раб тариф ромалэ.
хотя реформаторы давно освоили все варианты цыганских разводов.
Е, ні, хлопчики-дівчатка. Усі ці роки власник електромережі нараховував амортизацію на відновлення цих мереж. І не сплачував нараховані суми у податок на прибуток.
Отже, замість підвищення тарифів, МОЖЕ СПИТАЄМО ВЛАСНИКА КУДИ ВІН ПОДІВ ЦІ КОШТИ?