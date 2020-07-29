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Застаріла електромережа загрожує енергетичній безпеці України, - експерт Коен

Застаріла електромережа загрожує енергетичній безпеці України, - експерт Коен

Для модернізації інфраструктури електромереж в Україні необхідно впровадити стимулююче регулювання для операторів системи розподілу за європейським зразком - ставка повернення інвестицій не менше WACC (середньозваженої вартості капіталу) нарахуванням на всі активи компаній. Конкурентоспроможна, сучасна і надійна система електромереж України дозволить уникнути енергетичного примусу Кремля.

Таку думку висловив Аріель Коен, директор програми енергетичного розвитку і безпеки Міжнародного центру оподаткування та інвестицій, у статті для міжнародного енергетичного видання, передає Gazeta.ua.

Експерт зазначає, що електромережі, які були успадковані від Радянського Союзу, гостро потребують модернізації. Необхідні інвестиції оцінюються в 12,5 мільярда доларів до 2030 року. Кожен кілометр електромережі потребує 1500 доларів США на рік, а зараз витрачається 200 доларів. На думку Коена, нинішня застаріла тарифна методологія залишає сектор непривабливим для приватних інвестицій, а отже, знижує інвестиційну привабливість країни і гальмує економічний розвиток.

"Модернізація енергосистеми в Україні є життєво важливою для залучення іноземних інвестицій, підтримки відновлюваних джерел енергії та забезпечення надійного енергозабезпечення в галузі високих технологій", - наголошує Коен.

Вирішення проблеми модернізації електромереж Коен вбачає в запровадженні стимулюючого регулювання європейського зразка, а саме - норма прибутку не може бути нижчою за середньозважену вартість капіталу (WACC) в країні. Ця ставка має бути однаковою для всіх активів. Такий підхід показав ефективність у Чехії, Угорщині, Польщі та Румунії.

"Ми вважаємо, що такий підхід дозволить не тільки підтримувати і ремонтувати стару мережу, а й реалізувати давно прострочену приватизацію кількох операторів системи розподілу, які досі перебувають у державній власності".

Експерт переконаний, що якщо реформи не відбудуться, західні інвестори можуть покинути Україну, як це було раніше в 2013 році. До березня 2013 року американській компанії AES Corporation належали дві регіональні дистриб'юторські компанії ("Київобленерго" та "Рівнеобленерго"), але через несприятливе бізнес-середовища AES Corporation продала ці активи і покинула український ринок.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець наголосила, що стимулююче тарифоутворення справді є механізмом, який працює в інших країнах і зарекомендував себе як єдино можливий, який підтверджує і дає можливість інвестувати в мережу.

яется механизмом, который работает в других странах и зарекомендовал себя как единственно возможный, который подтверждает и дает возможность инвестировать в сеть.

Автор: 

енергетика (2613) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+6
Для кого гешефт готовим?
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29.07.2020 16:02 Відповісти
+6
Ой как меня забавляют так называемые никому не известные екперды которых Ахметов привозит с горнолыжных курортов чтобы нам рассказать как полезно поднять тарифы потому что Ахметову нужно свою королевскую резиденцию во Франции содержать. А екперд не хочет спросить у Ахметова почему он за 30 лет ни копейки не вложил в прихватизированные им енергосети? Ведь самое главное условие прихватизации и было инвестиции и модернизация енергосетей, а не просто выкачка бабла у населения. Если я еще буду со своего кармана модернизировать енергосети то нах***я мне нужно Ахметов со своим Обленерго? Давайте право каждому украинцу закупать електроенергию там где она самая выгодна вплоть до зарубежом.
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29.07.2020 16:28 Відповісти
+3
Частники, а точнее олигархи скупили за копейки, а иногда даже за бесплатно сети, выкачивали все из них, покупали дома в Лондоне, а теперь надо цену повысить, за счет дурака украинца, который пускай едет в Европу на уборку клубники и помогает частному капиталу покупать трансформаторы и провода
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29.07.2020 16:12 Відповісти
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На европейском https://sprotyv.info/news/senat-ssha-odobril-novye-sankcii-protiv-rossijskih-gazoprovodov участке газопроводе ТAP сварили последний стык, что говорит о том, что готова не только сама магистраль из Греции в Италию, но и весь «Южный газовый коридор» из Азербайджана, по которому европейские страны будут получать 10 млрд кубометров в год.
Об этом https://oilpoint.com.ua/konkurent-tureczkogo-potoka-gotov-k-otkrytiyu/ сообщает издание Oil Point.
«Последний стык на газопроводе завершен. Это значит, что 878 километров магистрали соединены в единое целое от TANAP до приемного терминала в Италии. Пройден очередной этап к открытию "Южного газового коридора"», - говорится в сообщении TAP в Twitter.
«Проект столкнулся с несколькими препятствиями, которые находятся вне зоны его контроля. В основном это - регуляторные препятствия, жесткие требования по безопасности, приостановка строительства из-за судебных разбирательств, непрогнозируемые геотехнические и природные события и последствия Covid-19», - сказал представитель компании застройщика Вугар Вейсалов.
Итальянский регулятор ARERA сообщил, что главной причиной в предоставлении отсрочки стала пандемия нового коронавируса, чьи последствия предсказать невозможно.
Акционерами Трансадриатического газопровода (ТАР) выступают британская BP (20%), азербайджанская Socar (20%), итальянская Snam (20%), бельгийская Fluxys (19%), испанская Enagás (16%) и швейцарская Axpo (5%).
Ранее группа ИС сообщала, https://sprotyv.info/ekonomica/turciya-ostanavlivaet-gazoprovod-tureckij-potok-chto-proishodit что власти Турции приняли решение об остановке российского газопровода «Турецкий поток».https://sprotyv.info/news/glavnyj-konkurent-tureckogo-potoka-gotov-k-zapusku-smi
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29.07.2020 16:00 Відповісти
Для кого гешефт готовим?
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29.07.2020 16:02 Відповісти
Для рыжего кучмовского байстрюка, а для кого ж ещё!
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29.07.2020 18:37 Відповісти
Для "западных партнеров".
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29.07.2020 21:47 Відповісти
Эксперт-Коэн.
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29.07.2020 16:04 Відповісти
по новой драть цены, а все как было , так и останется
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29.07.2020 16:04 Відповісти
Почитал за него. Родился в Ялте в СССР как Валерий Коган. Теперь гражданин Израиля. Израильскими электросетями ему не интересно заниматься, по-видимому.
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29.07.2020 16:07 Відповісти
это подводят нас к повышению тарифов в икс раз?
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29.07.2020 16:09 Відповісти
А за 29 лет

из расхищенных активов , нажитых не вами в ссср -
выделялись миллиарды по сметам модернизации инфраструктуры электросетей в Украине .
И , что в результате имеют Граждане страны -
самой н и щ е й в Европе .
Одни долги ЕС- **** - 87.0 млд. $ долларов.
Чем отдавать будете ?
Землей - так она уже вся распродана .ж
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29.07.2020 16:10 Відповісти
Да очень просто. Будут забирать у людей землю и продавать на аукционах. А чтобы люди попроще расставались со своей недвижимостью будут повышать налоги на недвижимость. Все идет к тому что будет как раньше, каждый холоп будет ютиться вчетвером в одной комнате за которую сможет заплатить пану.
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29.07.2020 16:31 Відповісти
Частники, а точнее олигархи скупили за копейки, а иногда даже за бесплатно сети, выкачивали все из них, покупали дома в Лондоне, а теперь надо цену повысить, за счет дурака украинца, который пускай едет в Европу на уборку клубники и помогает частному капиталу покупать трансформаторы и провода
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29.07.2020 16:12 Відповісти
Ой как меня забавляют так называемые никому не известные екперды которых Ахметов привозит с горнолыжных курортов чтобы нам рассказать как полезно поднять тарифы потому что Ахметову нужно свою королевскую резиденцию во Франции содержать. А екперд не хочет спросить у Ахметова почему он за 30 лет ни копейки не вложил в прихватизированные им енергосети? Ведь самое главное условие прихватизации и было инвестиции и модернизация енергосетей, а не просто выкачка бабла у населения. Если я еще буду со своего кармана модернизировать енергосети то нах***я мне нужно Ахметов со своим Обленерго? Давайте право каждому украинцу закупать електроенергию там где она самая выгодна вплоть до зарубежом.
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29.07.2020 16:28 Відповісти
Все правильно. Насчет кто привозит с курортов -спорно. Самые крупные владельцы энэргосетей-братья Суркисы,Коломойский и Григоришин. Ахметов тоже не в стороне,но у него и Коломойского это не базовый бизнес.
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29.07.2020 18:28 Відповісти
ай нэ нэ нэ нэ, ай реформа,
ай нэ нэ нэ нэ, ай раб тариф ромалэ.
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29.07.2020 16:30 Відповісти
значить будуть грабувати народ
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29.07.2020 16:33 Відповісти
не думаю. сцыкотно им так внаглую теперь мыролюбничать.

хотя реформаторы давно освоили все варианты цыганских разводов.
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29.07.2020 16:35 Відповісти
А эксперт Ричард Потолоцкий утверждает что Ахметов и КО столько денег украли у украинского народа с помощью прихватизации, что заслужили на полную конфискацию и национализацию имущества а так же пожизненный сроки заключения с возмещением украинскому народу более 100млрд. долларов.
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29.07.2020 16:37 Відповісти
"электросети, которые были унаследованы от Советского Союза, остро нуждаются в модернизации"
Е, ні, хлопчики-дівчатка. Усі ці роки власник електромережі нараховував амортизацію на відновлення цих мереж. І не сплачував нараховані суми у податок на прибуток.
Отже, замість підвищення тарифів, МОЖЕ СПИТАЄМО ВЛАСНИКА КУДИ ВІН ПОДІВ ЦІ КОШТИ?
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29.07.2020 16:41 Відповісти
Ахметка хочет денеХ!
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29.07.2020 16:44 Відповісти
Я месяца два-три вижу регулярные высеры в новостях,про пользу повышения тарифов и что надо обновлять сети (за наш естественно счет,и не выжно что 30 лет эти сети убивали и выкачивали все кто только мог).А не пробовали брать за иички тех прокацапских выродков которые много лет издеваются над нами и убивают эти самые сети (и материально отвечают за них кстати)?Говорят,иички в железной хватке сделают Ахметова,Коломойшу и Ко резко сговорчивым и податливым.Вы проверьте эту теорию перед тем как выжимать последнее с простых людей.
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29.07.2020 16:52 Відповісти
хай цей гавноексперд по пальцях скаже1. Скільки було вкладено в 1 кілометр лінії грошей за 30 років незалежності. 2. Скільки за тридцять років бабла отримали так звані злодії-олігархи з 1 км електролінії за транспортування електроенергії. Якщо воно не знає то я скажу, а не хрена не вложили в 1км лінії, а бабла стирили мільярди. Щоб ви подавилися суки ненаситні і ваше ненажерлеве потомство. Воно блін вимикає електроенергію в метро, щоб люди в темноті вибиралися з тієї нори і цим ці падли показують свою значимість. Тільки суд Лінча ті націоналізація енергетичної галузі. А ця злодійська падла хай будує за вкрадені кошти свою енергетику в кращому випадку, а краще на нари, за те, що довело одну з самих важливих галузей до калапсу. На нари всіх причетних - міністрів, голів адміністрацій, енергонагляд і всю шалупень.
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29.07.2020 17:09 Відповісти
У вартість електроенергії було закладено також і вартість оновлення ліній електропередач. Розподільні мережі приватизували То ж власники мали б слідкувати та модернізувати мережі (Чи не так?) То скільки було модернізовано? Може вже час отримати відповідь? Бо лише чути що ціна підніметься... Монополія- і зажерливість олігарха біда для всіх
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29.07.2020 17:47 Відповісти
Сумма за километр сетей высосана из пальца, если не хуже. Сети бывают разные. Например ремонт линии 0,4кВ и 10кВ по затратам будет отличаться кардинально. Ничего этот иксперд не считал.
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29.07.2020 19:22 Відповісти
верно. олигархам доходы, нам расходы.
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29.07.2020 21:20 Відповісти
Ахметов бабкм потратив на футболістів Шахтар, прийшов час платити за развлєкуху
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29.07.2020 23:11 Відповісти
 
 