РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11570 посетителей онлайн
Новости
1 023 1

Кабмин назначил двух заместителей главы Минэкологии

Кабмин назначил двух заместителей главы Минэкологии

Кабинет Министров назначил заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Ирину Ставчук заместителем главы министерства по вопросам европейской интеграции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Согласно сообщению, соответствующее решение принято на заседании правительства 29 июля.

Помимо того правительство назначило заместителя председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) Александра Краснолуцкого заместителем главы Минэкологии.

Согласно информации на сайте Госгеокадастра, Краснолуцкий занимал должность замглавы ведомства с 20 февраля 2019 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денежное вознаграждение на передовой смогут получать больше военнослужащих и полицейских, - Кабмин

Автор: 

Кабмин (14034) Минэкологии (276) Мокан Василий (44)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Извечный вопрос - почему чиновников так много, а страна все равно на последнем месте, буквально по всему хорошему и прогрессивному отстает от всех стран в Европе. Ответ прост - просто все чиновники стараются её опустить.
показать весь комментарий
29.07.2020 16:54 Ответить
 
 