Кабмин назначил двух заместителей главы Минэкологии
Кабинет Министров назначил заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Ирину Ставчук заместителем главы министерства по вопросам европейской интеграции
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Согласно сообщению, соответствующее решение принято на заседании правительства 29 июля.
Помимо того правительство назначило заместителя председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) Александра Краснолуцкого заместителем главы Минэкологии.
Согласно информации на сайте Госгеокадастра, Краснолуцкий занимал должность замглавы ведомства с 20 февраля 2019 года.
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Эрнесто Ча
показать весь комментарий29.07.2020 16:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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