Денежное вознаграждение на передовой смогут получать больше военнослужащих и полицейских, - Кабмин

Правительство расширило перечень лиц, которые будут получать денежную награду на передовой.

Такое решение Кабинет министров принял на заседании 29 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, вознаграждение смогут получить рядовые, начальствующий состав и полицейские, которые выполняют задачи на линии боевого столкновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона обороны.

"Проект акта подготовлен по поручению Президента Украины от 23 июля с.г. с целью создания безопасных условий выполнения боевых задач и обеспечения сохранности жизни и здоровья военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских, которые выполняют задачи на линии боевого столкновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона обороны при проведении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - пояснил Таран.

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По его словам, военнослужащие смогут получать начисления на денежное вознаграждение с 27 июля 2020 года. Для этого в трехдневный срок будут внесены изменения в п.1 постановления КМУ от 20 января 2016 "Некоторые вопросы денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских".

По словам Тарана, это позволит усилить социальную защиту личного состава, который выполняет задачи в районе проведения боевых действий.

В течение 3 дней предлагается проработать вопрос об увеличении расходов соответствующим министерствам и ведомствам для реализации этого постановления. Кроме того, Минфин обратился в Минобороны с просьбой определить объем расходов на эти цели, а также конкретизировать размеры и порядок таких выплат.

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