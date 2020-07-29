На трассе в Полтавской области неизвестные расстреляли автомобиль, погиб человек, - Нацполиция

В Полтавской области на трассе Киев-Харьков обнаружили расстрелянный автомобиль. В салоне выявили тело мужчины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил заместитель начальника отдела коммуникации Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин.

По предварительно установленной информации, мужчина уроженец Донецкой области, 1985 года рождения.

"Происшествие случилось около 16:00 на трассе Киев-Харьков вблизи Пирятина. Выявлено черный автомобиль Mercedes с простреленными окнами. Обнаружено тело мужчины. Он погиб", - сообщил Гришин.

Вместе с тем, как пишет Интерфакс-Украина, по данным телеграм-канала "Pavlovsky News", расстрелянный на трассе Киев-Харьков - Александр Мазур, "известная личность в преступном мире".

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