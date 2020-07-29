На трассе в Полтавской области неизвестные расстреляли автомобиль, погиб человек, - Нацполиция
В Полтавской области на трассе Киев-Харьков обнаружили расстрелянный автомобиль. В салоне выявили тело мужчины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил заместитель начальника отдела коммуникации Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин.
По предварительно установленной информации, мужчина уроженец Донецкой области, 1985 года рождения.
"Происшествие случилось около 16:00 на трассе Киев-Харьков вблизи Пирятина. Выявлено черный автомобиль Mercedes с простреленными окнами. Обнаружено тело мужчины. Он погиб", - сообщил Гришин.
Вместе с тем, как пишет Интерфакс-Украина, по данным телеграм-канала "Pavlovsky News", расстрелянный на трассе Киев-Харьков - Александр Мазур, "известная личность в преступном мире".
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А виновата во всем Денаноизде! Это ж так по-украински: "Хто всравься? Невiстка!"
Ой, а какая рядом кукуруза! Аж мурашки - шо там может ховаться...
Боюсь, Аваков добьется запрета на посадку кукурузы на следующий год! А подсолнух - только квадратно-гнездовым и по одному на 5 квадратных метров. И по пьять видеокамер на каждое поле - Рому то еще не словили... А говорят у него еще и дружбаны были... Ужжжосссс...
У кого то паямять не хуже чем у Кадырова)
http://zhzh.info/news/2016-04-18-27765