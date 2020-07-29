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Новини
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На трасі в Полтавській області невідомі розстріляли автомобіль, загинула людина, - Нацполіція

На трасі в Полтавській області невідомі розстріляли автомобіль, загинула людина, - Нацполіція

В Полтавській області на трасі Київ-Харків виявили розстріляний автомобіль. У салоні було тіло чоловіка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомив заступник начальника відділу комунікації Національної поліції Полтавської області Роман Гришин.

За попередньо встановленої інформації, чоловік уродженець Донецької області, 1985 року народження.

"Подія трапилася близько 16:00 на трасі Київ-Харків поблизу Пирятина. Виявлено чорний автомобіль Mercedes із простреленими вікнами. Виявлено тіло чоловіка. Він загинув", - повідомив Гришин.

Водночас, як пише Інтерфакс-Україна, за даними телеграм-каналу "Pavlovsky News", розстріляний на трасі Київ-Харків - Олександр Мазур, "відома особа у злочинному світі".

Читайте також: Поліція затримала водія, який збив жінку на трасі Київ-Одеса і зник з місця ДТП

Автор: 

вбивство (3109) траса (83) Полтавська область (1137)


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Топ коментарі
+24
Прочитав заголовок расстроился, но дочитав до конца - отпустило. Хорошая новость оказывается
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29.07.2020 19:09 Відповісти
+15
шукайте тепер їх в лісах Полтавщини
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29.07.2020 19:01 Відповісти
+8
Эй, прыщавые дрыщи голосовавшие по приколу! Теперь у вас есть возможность проникнуться духом лихих 90-х, когда что не день то какие-то смертельные разборки среди гопоты. Благодарите бубочку. Скоро он вам еще инфляцию 10000% подкинет, вообще офигеете от реализма.
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29.07.2020 19:27 Відповісти
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шукайте тепер їх в лісах Полтавщини
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29.07.2020 19:01 Відповісти
Аваков и Зеля, когда у нас будут на всех дорогах видеокамеры? Почему во всех странах есть, а у нас нету? Вы все деньги разокрали, на зарплаты себе у вас есть, а на видеокамеры нет? Идиоты хреновы. Развели и размножили преступность в стране, все условия тепличные создали для преступности. Сроки тюремные мизерные, нет никакого контроля. Конечно, в бардаке легче воровать.
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29.07.2020 19:38 Відповісти
На трассе в Полтавской области неизвестные расстреляли автомобиль, погиб человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2223
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29.07.2020 19:04 Відповісти
Жить стало лучше, жить стало веселее.©
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29.07.2020 19:08 Відповісти
Прочитав заголовок расстроился, но дочитав до конца - отпустило. Хорошая новость оказывается
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29.07.2020 19:09 Відповісти
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29.07.2020 19:34 Відповісти
Аналогично.
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29.07.2020 19:58 Відповісти
Хоронила мафия:
https://www.youtube.com/watch?v=QbpsiBFGht8&ab_channel=TimurShaov-Topic
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29.07.2020 19:16 Відповісти
а менты вещали, что "рэмбо" в лесу сгинул. а он - в партизаны пошел. теперь "ховайтесь".
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29.07.2020 19:19 Відповісти
как то пох.. минус один бандит..
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29.07.2020 19:24 Відповісти
Ну что-же, теперь на одного бандита стало меньше...
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29.07.2020 19:25 Відповісти
Эй, прыщавые дрыщи голосовавшие по приколу! Теперь у вас есть возможность проникнуться духом лихих 90-х, когда что не день то какие-то смертельные разборки среди гопоты. Благодарите бубочку. Скоро он вам еще инфляцию 10000% подкинет, вообще офигеете от реализма.
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29.07.2020 19:27 Відповісти
Беда в том, что не "вам", а всем НАМ...
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29.07.2020 19:30 Відповісти
Ладно гнать на одного Бубочку - Аваков взял в свои волосатые руки ООО МВС Украины еще при Турчинове. Порошенко просто на цыпочках перед ним ходил, а Зеленский вообще кажись сцыт с ним встречаться без свидетелей и журналистов.
А виновата во всем Денаноизде! Это ж так по-украински: "Хто всравься? Невiстка!"
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29.07.2020 19:36 Відповісти
...а чєловєк виявився донецьким бандюком.
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29.07.2020 19:29 Відповісти
А при чому тут Аваков?? Він же не стріляє...Він призначає на посади, ....як рюкзак принесуть
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29.07.2020 19:30 Відповісти
Пастух за стадо отвечает головой и задницей!
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29.07.2020 19:37 Відповісти
Та хай хоть все друг друга, единственно, что лучше не станет их место займут другие.
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29.07.2020 19:36 Відповісти
Как правило худшее, подлее, хитрее и коварнее - эволюция власти...
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29.07.2020 19:49 Відповісти
На трассе в Полтавской области неизвестные расстреляли автомобиль, погиб человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1634

Ой, а какая рядом кукуруза! Аж мурашки - шо там может ховаться...
Боюсь, Аваков добьется запрета на посадку кукурузы на следующий год! А подсолнух - только квадратно-гнездовым и по одному на 5 квадратных метров. И по пьять видеокамер на каждое поле - Рому то еще не словили... А говорят у него еще и дружбаны были... Ужжжосссс...
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29.07.2020 19:48 Відповісти
На мусоров надежды нету что преступность уберут. Хорошо что бандюки сами друг друга отстреливают, притом очень аккуратно не зацепив посторонних людей, в отличии от мусоров которые как раз невинных убивают вместо преступников.
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29.07.2020 19:48 Відповісти
Это его брат, который давно умер, журнашлюхам абы быстрее фотку какую нибудь прилепить.
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29.07.2020 21:47 Відповісти
Чем меньше будет бандитов, тем спокойней будет народу жить!
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29.07.2020 20:14 Відповісти
Уроженец Донецкой области, может, и на Майдане стоял, но дурачкам всё равно: раз из тех краёв - хорошо, что убили.
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29.07.2020 20:27 Відповісти
Нечего полицейских обижать)
У кого то паямять не хуже чем у Кадырова)
http://zhzh.info/news/2016-04-18-27765
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29.07.2020 20:30 Відповісти
А точно прочитав Ваше посилання, цей пагібший ще й бичара дика, наїхав поліцейському на ногу в 1р. Житомирі. Може і помста, якщо помста, то повага до поліцейського як до чоловіка що захистив свою гідність
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29.07.2020 21:13 Відповісти
вот какая спецоперация в кукурузе Полтавщине идет уже неделю
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29.07.2020 20:34 Відповісти
В связи с поисками террориста там сейчас по одному нацгвардейцу на квадратный метр, плюс кордовец с собакой, БТРов и вертолётов не счесть, как бодро рапортуют в МВД, и тут практически в открытую расстреляли человека, неужели все мероприятия совдеповская туфта?
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29.07.2020 20:52 Відповісти
Бандит не челавек, низший сорт, унменш, паразит общества. Он шо сеял и пахал ?
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29.07.2020 21:16 Відповісти
Это убийство, уважаемый, никто не может быть признан виновным иначе чем по решению суда установленного законом.
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29.07.2020 21:25 Відповісти
Шо то прокацапских бандюков стали расстреливать уже каждый день! То "боксера" под Киевом, то теперь домбасянина на Полтавщине...
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29.07.2020 21:39 Відповісти
 
 