На трасі в Полтавській області невідомі розстріляли автомобіль, загинула людина, - Нацполіція

В Полтавській області на трасі Київ-Харків виявили розстріляний автомобіль. У салоні було тіло чоловіка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомив заступник начальника відділу комунікації Національної поліції Полтавської області Роман Гришин.

За попередньо встановленої інформації, чоловік уродженець Донецької області, 1985 року народження.

"Подія трапилася близько 16:00 на трасі Київ-Харків поблизу Пирятина. Виявлено чорний автомобіль Mercedes із простреленими вікнами. Виявлено тіло чоловіка. Він загинув", - повідомив Гришин.

Водночас, як пише Інтерфакс-Україна, за даними телеграм-каналу "Pavlovsky News", розстріляний на трасі Київ-Харків - Олександр Мазур, "відома особа у злочинному світі".

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