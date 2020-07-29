На трасі в Полтавській області невідомі розстріляли автомобіль, загинула людина, - Нацполіція
В Полтавській області на трасі Київ-Харків виявили розстріляний автомобіль. У салоні було тіло чоловіка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомив заступник начальника відділу комунікації Національної поліції Полтавської області Роман Гришин.
За попередньо встановленої інформації, чоловік уродженець Донецької області, 1985 року народження.
"Подія трапилася близько 16:00 на трасі Київ-Харків поблизу Пирятина. Виявлено чорний автомобіль Mercedes із простреленими вікнами. Виявлено тіло чоловіка. Він загинув", - повідомив Гришин.
Водночас, як пише Інтерфакс-Україна, за даними телеграм-каналу "Pavlovsky News", розстріляний на трасі Київ-Харків - Олександр Мазур, "відома особа у злочинному світі".
Топ коментарі
+24 Влад Тараненко
показати весь коментар29.07.2020 19:09 Відповісти Посилання
+15 Максім ХОЙ #398010
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+8 Super Gut
показати весь коментар29.07.2020 19:27 Відповісти Посилання
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А виновата во всем Денаноизде! Это ж так по-украински: "Хто всравься? Невiстка!"
Ой, а какая рядом кукуруза! Аж мурашки - шо там может ховаться...
Боюсь, Аваков добьется запрета на посадку кукурузы на следующий год! А подсолнух - только квадратно-гнездовым и по одному на 5 квадратных метров. И по пьять видеокамер на каждое поле - Рому то еще не словили... А говорят у него еще и дружбаны были... Ужжжосссс...
У кого то паямять не хуже чем у Кадырова)
http://zhzh.info/news/2016-04-18-27765