Фельдман направил президенту и силовикам открытое письмо по поводу угроз

Народный депутат Украины Александр Фельдман направил открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой, министру внутренних дел Арсену Авакову и главе СБУ Ивану Баканову.

В нем он заявил об угрозах, которые он получает в последнее время.

"Угрозы жизни и здоровью — в отношении меня лично и членов моей семьи – приходили с неизвестных телефонных номеров и раньше, но стали систематическими именно в нынешнем году. Все они касаются моей позиции по защите интересов многих тысяч предпринимателей, работающих на ТЦ "Барабашово", против посягательств на рынок со стороны нынешнего руководства Харьковского горсовета и лично Кернеса, а также инициированного им незаконного строительства дороги через "Барабашово". Неоднократные обращения по этому поводу в правоохранительные органы, к сожалению, не дали никаких результатов, исполнители и заказчики не были найдены и привлечены к ответственности", — заявил Александр Фельдман.

По его словам, очередное sms-сообщение с угрозами он получил вчера, 29 июля. В нем было сказано: "Если не прекратишь собирать пикеты и не оставишь рынок, вместо яиц полетит что-то посерьезнее. Помни о семье. Тебе есть что терять". Подобные сообщения пришли также руководству Концерна "АВЭК и Ко" и ТЦ "Барабашово".

"Я считаю, что эти угрозы могут быть непосредственно связаны с серией пикетов, которые группа предпринимателей "Барабашово" провела 28 июля возле органов государственной власти Украины в Киеве с требованием остановить незаконные действия Кернеса. На один из этих пикетов напали неизвестные люди спортивного телосложения в масках. Ранее такие же люди в масках осуществляли поджоги и нападения на территории ТЦ "Барабашово". Также не исключаю, что усиление угроз может иметь связь с моим решением баллотироваться на пост харьковского городского головы", — заявил нардеп.