Фельдман направил президенту и силовикам открытое письмо по поводу угроз
Народный депутат Украины Александр Фельдман направил открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой, министру внутренних дел Арсену Авакову и главе СБУ Ивану Баканову.
В нем он заявил об угрозах, которые он получает в последнее время.
"Угрозы жизни и здоровью — в отношении меня лично и членов моей семьи – приходили с неизвестных телефонных номеров и раньше, но стали систематическими именно в нынешнем году. Все они касаются моей позиции по защите интересов многих тысяч предпринимателей, работающих на ТЦ "Барабашово", против посягательств на рынок со стороны нынешнего руководства Харьковского горсовета и лично Кернеса, а также инициированного им незаконного строительства дороги через "Барабашово". Неоднократные обращения по этому поводу в правоохранительные органы, к сожалению, не дали никаких результатов, исполнители и заказчики не были найдены и привлечены к ответственности", — заявил Александр Фельдман.
По его словам, очередное sms-сообщение с угрозами он получил вчера, 29 июля. В нем было сказано: "Если не прекратишь собирать пикеты и не оставишь рынок, вместо яиц полетит что-то посерьезнее. Помни о семье. Тебе есть что терять". Подобные сообщения пришли также руководству Концерна "АВЭК и Ко" и ТЦ "Барабашово".
"Я считаю, что эти угрозы могут быть непосредственно связаны с серией пикетов, которые группа предпринимателей "Барабашово" провела 28 июля возле органов государственной власти Украины в Киеве с требованием остановить незаконные действия Кернеса. На один из этих пикетов напали неизвестные люди спортивного телосложения в масках. Ранее такие же люди в масках осуществляли поджоги и нападения на территории ТЦ "Барабашово". Также не исключаю, что усиление угроз может иметь связь с моим решением баллотироваться на пост харьковского городского головы", — заявил нардеп.
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Генадій - все-таки, адольфович, от фєльдман і взбзднув
Поэтому у нас 32 пайщика. Один гараж, как вы знаете, предназначен для ремонта.
Так вот, несколько дней назад утвердили генеральный план реконструкции нашего района. Впритык к площадке, на которой возводится гараж, пройдет скоростная транспортная магистраль. Она, к сожалению, задевает часть нашего участка. Поэтому нам уменьшили гараж на пять боксов, товарищи.
― А магистраль нельзя отодвинуть?
― Товарищи, товарищи, мы пытались убедить районные организации не трогать наш участок. Но вы сами понимаете. Это магистраль. Она прямая. Она нужна всему городу. И нам объяснили, единственный выход, это... вот сократить число пайщиков на пять человек.
Довелось мне, давненько правда, быть в офисе фельдмана на П.Поле тогда еще. Смотрю, лезет факс. Читаю: от кабзона, дескать, фельдман, обращаю внимание на участившиеся проявления антисемитизма... и т.д. в том же духе... не шучу, запомнилось...
Интересно, чем питается наш Олежка, чтобы обеспечить такую производительность?
Давай о проклятых евреях, из за которых ты сидишь на обосраном диване в дырявых носочках!
А Порошенко уже стоит за твоей дверью....
Йой, до старого діагнозу ще й склероз додався. Геть чисто: страшна і чорна біда!