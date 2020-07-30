Фельдман направив президенту і силовикам відкритий лист щодо погроз

Народний депутат України Олександр Фельдман направив відкритий лист президентові України Володимиру Зеленському, генпрокурору Ірині Венедіктовій, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і главі СБУ Івану Баканову.

У ньому він заявив про погрози, які він отримує останнім часом.

Погрози життю та здоров'ю - щодо мене особисто і членів моєї сім'ї - надходили з невідомих телефонних номерів і раніше, але стали систематичними саме цього року. Всі вони стосуються моєї позиції щодо захисту інтересів багатьох тисяч підприємців, які працюють на ТЦ "Барабашово", проти зазіхань на ринок з боку нинішнього керівництва Харківської міськради і особисто Кернеса, а також ініційованого ним незаконного будівництва дороги через "Барабашово". Неодноразові звернення з цього приводу до правоохоронних органів, на жаль, не дали жодних результатів, виконавці і замовники не були знайдені і притягнуті до відповідальності", - заявив Олександр Фельдман.

За його словами, чергове sms-повідомлення з погрозами він отримав учора, 29 липня. У ньому було сказано: "Якщо не припиниш збирати пікети і не залишиш ринок, замість яєць полетить щось серйозніше. Пам'ятай про сім'ю. Тобі є що втрачати". Подібні повідомлення надійшли також керівництву Концерну "АВЕК і Ко" і ТЦ "Барабашово".

"Я вважаю, що ці погрози можуть бути безпосередньо пов'язані із серією пікетів, які група підприємців "Барабашово" провела 28 липня біля органів державної влади України в Києві з вимогою зупинити незаконні дії Кернеса. На один із цих пікетів напали невідомі люди спортивної статури в масках. Раніше такі ж люди в масках здійснювали підпали і напади на території ТЦ "Барабашово". Також не відкидаю, що посилення погроз може мати зв'язок з моїм рішенням балотуватися на пост харківського міського голови", - заявив нардеп.