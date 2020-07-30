Фельдман направив президенту і силовикам відкритий лист щодо погроз
Народний депутат України Олександр Фельдман направив відкритий лист президентові України Володимиру Зеленському, генпрокурору Ірині Венедіктовій, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і главі СБУ Івану Баканову.
У ньому він заявив про погрози, які він отримує останнім часом.
Погрози життю та здоров'ю - щодо мене особисто і членів моєї сім'ї - надходили з невідомих телефонних номерів і раніше, але стали систематичними саме цього року. Всі вони стосуються моєї позиції щодо захисту інтересів багатьох тисяч підприємців, які працюють на ТЦ "Барабашово", проти зазіхань на ринок з боку нинішнього керівництва Харківської міськради і особисто Кернеса, а також ініційованого ним незаконного будівництва дороги через "Барабашово". Неодноразові звернення з цього приводу до правоохоронних органів, на жаль, не дали жодних результатів, виконавці і замовники не були знайдені і притягнуті до відповідальності", - заявив Олександр Фельдман.
За його словами, чергове sms-повідомлення з погрозами він отримав учора, 29 липня. У ньому було сказано: "Якщо не припиниш збирати пікети і не залишиш ринок, замість яєць полетить щось серйозніше. Пам'ятай про сім'ю. Тобі є що втрачати". Подібні повідомлення надійшли також керівництву Концерну "АВЕК і Ко" і ТЦ "Барабашово".
"Я вважаю, що ці погрози можуть бути безпосередньо пов'язані із серією пікетів, які група підприємців "Барабашово" провела 28 липня біля органів державної влади України в Києві з вимогою зупинити незаконні дії Кернеса. На один із цих пікетів напали невідомі люди спортивної статури в масках. Раніше такі ж люди в масках здійснювали підпали і напади на території ТЦ "Барабашово". Також не відкидаю, що посилення погроз може мати зв'язок з моїм рішенням балотуватися на пост харківського міського голови", - заявив нардеп.
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Генадій - все-таки, адольфович, от фєльдман і взбзднув
Поэтому у нас 32 пайщика. Один гараж, как вы знаете, предназначен для ремонта.
Так вот, несколько дней назад утвердили генеральный план реконструкции нашего района. Впритык к площадке, на которой возводится гараж, пройдет скоростная транспортная магистраль. Она, к сожалению, задевает часть нашего участка. Поэтому нам уменьшили гараж на пять боксов, товарищи.
― А магистраль нельзя отодвинуть?
― Товарищи, товарищи, мы пытались убедить районные организации не трогать наш участок. Но вы сами понимаете. Это магистраль. Она прямая. Она нужна всему городу. И нам объяснили, единственный выход, это... вот сократить число пайщиков на пять человек.
Довелось мне, давненько правда, быть в офисе фельдмана на П.Поле тогда еще. Смотрю, лезет факс. Читаю: от кабзона, дескать, фельдман, обращаю внимание на участившиеся проявления антисемитизма... и т.д. в том же духе... не шучу, запомнилось...
Интересно, чем питается наш Олежка, чтобы обеспечить такую производительность?
Давай о проклятых евреях, из за которых ты сидишь на обосраном диване в дырявых носочках!
А Порошенко уже стоит за твоей дверью....
Йой, до старого діагнозу ще й склероз додався. Геть чисто: страшна і чорна біда!