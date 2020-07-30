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Фельдман направив президенту і силовикам відкритий лист щодо погроз

Фельдман направив президенту і силовикам відкритий лист щодо погроз

Народний депутат України Олександр Фельдман направив відкритий лист президентові України Володимиру Зеленському, генпрокурору Ірині Венедіктовій, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і главі СБУ Івану Баканову.

У ньому він заявив про погрози, які він отримує останнім часом.

Погрози життю та здоров'ю - щодо мене особисто і членів моєї сім'ї - надходили з невідомих телефонних номерів і раніше, але стали систематичними саме цього року. Всі вони стосуються моєї позиції щодо захисту інтересів багатьох тисяч підприємців, які працюють на ТЦ "Барабашово", проти зазіхань на ринок з боку нинішнього керівництва Харківської міськради і особисто Кернеса, а також ініційованого ним незаконного будівництва дороги через "Барабашово". Неодноразові звернення з цього приводу до правоохоронних органів, на жаль, не дали жодних результатів, виконавці і замовники не були знайдені і притягнуті до відповідальності", - заявив Олександр Фельдман.

За його словами, чергове sms-повідомлення з погрозами він отримав учора, 29 липня. У ньому було сказано: "Якщо не припиниш збирати пікети і не залишиш ринок, замість яєць полетить щось серйозніше. Пам'ятай про сім'ю. Тобі є що втрачати". Подібні повідомлення надійшли також керівництву Концерну "АВЕК і Ко" і ТЦ "Барабашово".

"Я вважаю, що ці погрози можуть бути безпосередньо пов'язані із серією пікетів, які група підприємців "Барабашово" провела 28 липня біля органів державної влади України в Києві з вимогою зупинити незаконні дії Кернеса. На один із цих пікетів напали невідомі люди спортивної статури в масках. Раніше такі ж люди в масках здійснювали підпали і напади на території ТЦ "Барабашово". Також не відкидаю, що посилення погроз може мати зв'язок з моїм рішенням балотуватися на пост харківського міського голови", - заявив нардеп.

Автор: 

погрози (490) Фельдман Олександр (21)


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Топ коментарі
+9
Два єврея скубуться.
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30.07.2020 14:17 Відповісти
+8
Фельдман воює з Кернесом з допомогою Зеленського за право стригти мудрий український народ)
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30.07.2020 14:13 Відповісти
+6
фельдманы, рабиновичи, поцманы- все требуют защиты, а кто защитит украинский народ от них?
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30.07.2020 14:17 Відповісти
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Ще одне- палітічєскоє..
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30.07.2020 14:12 Відповісти
Фельдман воює з Кернесом з допомогою Зеленського за право стригти мудрий український народ)
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30.07.2020 14:13 Відповісти
Сподіваюсь в разі відкриття справи - хоч не через антисемітизм...
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30.07.2020 14:13 Відповісти
И Гепа неуиноват
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30.07.2020 14:14 Відповісти
евреи кругом одни евреи
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30.07.2020 14:15 Відповісти
Про що ви говорите, какі такі іврєї?
Генадій - все-таки, адольфович, от фєльдман і взбзднув
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13.12.2020 00:38 Відповісти
Ще один кошерний Петріот..
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30.07.2020 14:15 Відповісти
фельдманы, рабиновичи, поцманы- все требуют защиты, а кто защитит украинский народ от них?
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30.07.2020 14:17 Відповісти
Гордоны-бацманы...
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30.07.2020 16:21 Відповісти
Два єврея скубуться.
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30.07.2020 14:17 Відповісти
― Товарищи, этот вопрос очень деликатный. Где-то очень огорчительный. Меня лично это просто убивает. Как вы знаете, родные мои, у нас по проекту 33 бокса.
Поэтому у нас 32 пайщика. Один гараж, как вы знаете, предназначен для ремонта.
Так вот, несколько дней назад утвердили генеральный план реконструкции нашего района. Впритык к площадке, на которой возводится гараж, пройдет скоростная транспортная магистраль. Она, к сожалению, задевает часть нашего участка. Поэтому нам уменьшили гараж на пять боксов, товарищи.
А магистраль нельзя отодвинуть?

Товарищи, товарищи, мы пытались убедить районные организации не трогать наш участок. Но вы сами понимаете. Это магистраль. Она прямая. Она нужна всему городу. И нам объяснили, единственный выход, это... вот сократить число пайщиков на пять человек.
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30.07.2020 14:20 Відповісти
Фельдман направив президенту і силовикам відкритий лист щодо погроз - Цензор.НЕТ 9944
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30.07.2020 14:21 Відповісти
александх бохисович, милый ты мой бывший таксист, какая мне разница, ты или гепа будет на посту мэра... шо, ты, шо гепа одной мацой мазаны... вот только и остается, что испортить бюллетень и ждать рождения Котигорошка взамен этой йудейской своре... и когда харьковчане прозреют? У кого ни поинтересуешься - нет, нет, гепа-мацоед в жопу раненый, тока не он, говно пархатое. Ан нет, уж стреляли, взрывали, судили, сажали, а оно - вот оно, воняет себе форшмаком, на ноль множит... а теперь скажите, что Харьков - город научной интеллигенции...
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30.07.2020 14:21 Відповісти
"вот только и остается, что испортить бюллетень и ждать рождения Котигорошка" вот и я примерно так рассуждал на президентских выборах, но теперь понял что реалии таковы и выхода другого нет! как научится разбираться в сортах г@вна, хоть и гыдко конечно!
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30.07.2020 14:51 Відповісти
Сядь в машину отьедь 7 км от Харькова поставь палатку и возроди все заново , а то не мешай кернесу дорогу строить.
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30.07.2020 14:21 Відповісти
Коломойский не будет ссориться с соплеменниками . Он заберёт рынок себе.
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30.07.2020 14:24 Відповісти
Два дЖИДая который год ссорятся как бы получше коренное население облапошить
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30.07.2020 14:24 Відповісти
Гепа стал неприкасаемым бандитом.
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30.07.2020 14:25 Відповісти
Геня -типичный представитель бандитского племени.Со всеми повадками.Фельдман более воспитанный и порядочный.Геня решает дела по бандитски.Оба они -порождение видного регионала Кушнарёва.Его сукины дети.
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30.07.2020 14:44 Відповісти
Фельдман не бандит??? А Юрия Савовича лосконутого кто грохнул? Оно, конечно, концы в воду. Но концы такие же примерно, как татарин ахметов не при чем к подрыву брагина... а как элегантно он с кушнарем кинули масельского и таранова - тестя мураева... там в харьковских базарах таааакие призраки водятся! И вот теперь вся эта нечисть лезет во власть... скажите мне, что они готовы на всё "для народа"...
Довелось мне, давненько правда, быть в офисе фельдмана на П.Поле тогда еще. Смотрю, лезет факс. Читаю: от кабзона, дескать, фельдман, обращаю внимание на участившиеся проявления антисемитизма... и т.д. в том же духе... не шучу, запомнилось...
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30.07.2020 15:17 Відповісти
Не более, чем еврейские хохмочки
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30.07.2020 15:00 Відповісти
Харьков еще тот гойский заповедник, незря ведь шоколадный вальцман именно сюда отправлял на выборы своего пархатого дружка грановского на выборы при полном содействии гепы, и только внезапное появление еще более ярко выраженного иуды с паспортом жизраиля смогло переубедить местных гоев не голосовать за грановского. Ну а потом местное быдло будет скулить, что метро после выборов сделают по 12грн (а скорее всего так и будет, с учетом того, что у харьковского метрополитена долги по зарплате), но при этом виноват будет не гепа, а президент, премьер-министр , глава ОДА и т.д. по списку, во всяком случае в прошлые разы было именно так.
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30.07.2020 15:03 Відповісти
О, и тут гавнецо потекло....
Интересно, чем питается наш Олежка, чтобы обеспечить такую производительность?
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30.07.2020 16:44 Відповісти
Кто о чем, а поросос о говне, что говноед шоколадный устал от фЫзических расчетов распространения короновируса при дыхании человека и решил заняться своим любимым делом - тупить и гадить в интернете?
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31.07.2020 03:21 Відповісти
НЕ отвлекайся!
Давай о проклятых евреях, из за которых ты сидишь на обосраном диване в дырявых носочках!
А Порошенко уже стоит за твоей дверью....
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31.07.2020 09:04 Відповісти
О проклятых "богоизбранных" нацистах написано много и каждый украинец на своей шкуре чувствует их "богоизбарнность". Ну а так как ты типичное гойское быдло, то ты соответственно и дальше будешь тупо блеять про то, что пархатый вальцман лучше пархатого зельцманаю. при этом даже совместный дерибан нашей ЗЕМЛИ бандами вальцмана и зельмана не способно убедить такое быдло как ты, что это одна большая банда, цель которой грабеж и уничтожение Украины и украинцев.
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03.08.2020 14:55 Відповісти
Мой ариец, а если бы вместо Вальцмана был Вальценко - ты бы в шелках, как репьяхах ходил бы?
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03.08.2020 17:04 Відповісти
Твой ариец??? Так ты у нас маланец, и просто поддерживаешь своих соотечественников? Ну и если бы вальцман не был вальцманом, то тогда бы и не было дерибана земли, тотального воровтсва и прочего шоколадного трэша.
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03.08.2020 17:10 Відповісти
Да. Арийцы - они не воруют. Диагноз - ясен.
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03.08.2020 17:55 Відповісти
Воруют конечно же, но не делают это настолько нагло и по мародерски, нашу землю дерибанить решили при твоих маланских хозяевах.
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03.08.2020 20:01 Відповісти
крокодиловы слёзы...
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30.07.2020 15:25 Відповісти
не вірю що це бізнесмен, скоріше криміналітет
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30.07.2020 15:52 Відповісти
Кернес неприкасаемый!
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30.07.2020 16:24 Відповісти
Написюкав листа Президенту і силовикам? А про фахівця, у якого перебуває на Д-обліку, забув?
Йой, до старого діагнозу ще й склероз додався. Геть чисто: страшна і чорна біда!
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30.07.2020 23:52 Відповісти
 
 