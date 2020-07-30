"Модернизация электросетей благодаря RAB-тарифу – сигнал для инвесторов", - эксперт Центра экономического восстановления Ливч
Инвестор, который начинает производство в Украине, заинтересован в том, чтобы минимизировать затраты на запуск своего бизнеса. Критически важным для инвестора, безусловно, является и подключение к электросетям, которое может удешевить переход на стимулирующий (RAB) тариф.
Об этом рассказал Директор аналитических программ Центра экономического восстановления Дмитрий Ливч.
"Сейчас для Украины на самом деле является большой проблемой подключение к электросетям, и решением для этой проблемы могло бы быть внедрение стимулирующих тарифов (RAB-тарифов), модернизация электросетей, ведь в Украине электросети устарели, их обслуживание - достаточно дорогое. Модернизация электросетей могла бы значительно упростить доступ бизнеса. Сейчас электросети в Украине изношены на 70%", - отметил Дмитрий Ливч,
По его словам, подключение к электросетям сегодня стоит дороже в Украине, чем в других странах. "Даже в Литве, если мы говорим о стандартном подключении с мощностью 100 кВт на расстояние 130 метров, оно стоит 230 тыс грн, а в Украине 500 тысяч грн гривен. В первую очередь, это связано с тем, что было хроническое недоинвестирование в инфраструктуру электросетей, и это может быть решено, в том числе, за счет внедрения стимулирующего тарифа и модернизации самой инфраструктуры", - рассказал эксперт.
По его словам, как компании, так и население Украины заинтересованы в том, чтобы доступ к электросетям был простым и приносил больше результатов. Это крайне важно для привлечения иностранных инвестиций и внутренних, стимулирования экономики Украины, что является критическим фактором для экономического роста.
"Если мы говорим об инвестиционной привлекательности, то каждый инвестор руководствуется двумя факторами - риск и доходность. Часть факторов, касающихся риска, - это позиция Украины в кредитных рейтингах, позиция в doing business, макроэкономическая стабильность, верховенство права. То есть это всем известные вещи, над которыми сейчас в том числе работает правительство и президент. Также речь идет об инфраструктуре, такой как электросети", - отметил Дмитрий Ливч.
По его мнению, снижение стоимости подключения к электросетям вследствие внедрения RAB-тарифов станет хорошим сигналом для инвесторов.
"Бесспорно, это положительный фактор, который позволит бизнесу упростить подключение, уменьшить его стоимость и также улучшить качество в самом секторе", - подчеркнул эксперт.
Напомним, директор программы энергетического роста и безопасности Международного центра налогообложения и инвестиций Ариэль Коэн отметил, что для модернизации инфраструктуры электросетей в Украине необходимо внедрить стимулирующее регулирование для операторов системы распределения по европейскому образцу - ставка возврата инвестиций не менее WACC (средневзвешенной стоимости капитала) начислением на все активы компаний. Развитие инфраструктуры сетей и создание привлекательных условий для инвесторов позволит избежать энергетического принуждения Кремля.
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Короче кто против, тот враг всего хорошего
майнингу криптовалюти на атомних станціях!! ))
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut
😂
Я, как эксперт международник заявляю: ""Инвестор, который начинает производство в _______ (нужное вписать), заинтересован в том, чтобы минимизировать затраты на запуск своего бизнеса.
И ЛОХАМ СЧАС РАСКАЖУТ СКАЗОЧКУ ЧТО ОНИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ СЕЙЧАС А ЗАВТРА ИХ НАСТИГНЕТ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!!
тут приживется только инвестор-бабушка...
під особисті гарантії і особистий контроль зелі
( шкода що виграють ще більші виродки)
Е, ні, хлопчики-дівчатка. Усі ці роки власник електромережі нараховував амортизацію на відновлення цих мереж. І не сплачував нараховані суми у податок на прибуток.
Отже, замість підвищення тарифів, МОЖЕ СПИТАЄМО ВЛАСНИКА КУДИ ВІН ПОДІВ ЦІ КОШТИ?