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"Модернизация электросетей благодаря RAB-тарифу – сигнал для инвесторов", - эксперт Центра экономического восстановления Ливч

Инвестор, который начинает производство в Украине, заинтересован в том, чтобы минимизировать затраты на запуск своего бизнеса. Критически важным для инвестора, безусловно, является и подключение к электросетям, которое может удешевить переход на стимулирующий (RAB) тариф.

 Об этом рассказал Директор аналитических программ Центра экономического восстановления Дмитрий Ливч.

"Сейчас для Украины на самом деле является большой проблемой подключение к электросетям, и решением для этой проблемы могло бы быть внедрение стимулирующих тарифов (RAB-тарифов), модернизация электросетей, ведь в Украине электросети устарели, их обслуживание - достаточно дорогое. Модернизация электросетей могла бы значительно упростить доступ бизнеса. Сейчас электросети в Украине изношены на 70%", - отметил Дмитрий Ливч,

По его словам, подключение к электросетям сегодня стоит дороже в Украине, чем в других странах. "Даже в Литве, если мы говорим о стандартном подключении с мощностью 100 кВт на расстояние 130 метров, оно стоит 230 тыс грн, а в Украине 500 тысяч грн гривен. В первую очередь, это связано с тем, что было хроническое недоинвестирование в инфраструктуру электросетей, и это может быть решено, в том числе, за счет внедрения стимулирующего тарифа и модернизации самой инфраструктуры", - рассказал эксперт.

По его словам, как компании, так и население Украины заинтересованы в том, чтобы доступ к электросетям был простым и приносил больше результатов. Это крайне важно для привлечения иностранных инвестиций и внутренних, стимулирования экономики Украины, что является критическим фактором для экономического роста.

"Если мы говорим об инвестиционной привлекательности, то каждый инвестор руководствуется двумя факторами - риск и доходность. Часть факторов, касающихся риска, - это позиция Украины в кредитных рейтингах, позиция в doing business, макроэкономическая стабильность, верховенство права. То есть это всем известные вещи, над которыми сейчас в том числе работает правительство и президент. Также речь идет об инфраструктуре, такой как электросети", - отметил Дмитрий Ливч.

По его мнению, снижение стоимости подключения к электросетям вследствие внедрения RAB-тарифов станет хорошим сигналом для инвесторов.

"Бесспорно, это положительный фактор, который позволит бизнесу упростить подключение, уменьшить его стоимость и также улучшить качество в самом секторе", - подчеркнул эксперт.

Напомним, директор программы энергетического роста и безопасности Международного центра налогообложения и инвестиций Ариэль Коэн отметил, что для модернизации инфраструктуры электросетей в Украине необходимо внедрить стимулирующее регулирование для операторов системы распределения по европейскому образцу - ставка возврата инвестиций не менее WACC (средневзвешенной стоимости капитала) начислением на все активы компаний. Развитие инфраструктуры сетей и создание привлекательных условий для инвесторов позволит избежать энергетического принуждения Кремля.

Автор: 

электроэнергия (772) RAB (34)


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Топ комментарии
+7
"Модернизация электросетей благодаря RAB-тарифу – сигнал для инвесторов", - эксперт Центра экономического восстановления Ливч - Цензор.НЕТ 6111
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30.07.2020 16:34 Ответить
+6
Розвелось експердів, як тих собак нерізаних)=
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30.07.2020 16:30 Ответить
+3
Так башляют шо дурные. Вот и баба Параска готова поделиться особым мнением
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30.07.2020 16:32 Ответить
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Розвелось експердів, як тих собак нерізаних)=
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30.07.2020 16:30 Ответить
Так башляют шо дурные. Вот и баба Параска готова поделиться особым мнением
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30.07.2020 16:32 Ответить
Меня больше напрягает, что этот "RAB-тариф" не сходит с новостей и в каждой очередной "эксперд" рассказывает, как это калассно, как оживится отрасль, как рекой хлынут инвесторы, как на вырученные деньги владельцы горсетей начнут везде ставить новые столбы с фонарями......
Короче кто против, тот враг всего хорошего
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30.07.2020 17:04 Ответить
Нью-Васюки...
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30.07.2020 18:42 Ответить
Сигнал такой: население терпит. Можно инвестировать но под нашим крылом...
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30.07.2020 16:31 Ответить
За рахунок підвищення цін і
майнингу криптовалюти на атомних станціях!! ))
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30.07.2020 16:37 Ответить
Майнинг это для бедноты тему создали, но в серьезных объемах никто этим заниматься не даст. В мире есть места с практически дармовой электрикой но тем ни менее по крупному там майнингом не занимаются.
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30.07.2020 17:03 Ответить
Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut

😂
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30.07.2020 17:05 Ответить
Майнинг, это финансовая пирамида и серьезные экономисты такой гуйней не занимаются. Это тема, чисто для спекулятивного капитала (если успеет зайти) и современных буратин, мечтающих из "воздуха" сделать деньги
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30.07.2020 17:07 Ответить
"Модернизация электросетей благодаря RAB-тарифу – сигнал для инвесторов", - эксперт Центра экономического восстановления Ливч - Цензор.НЕТ 6111
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30.07.2020 16:34 Ответить
Самое смешное, что они передали это дело АМПУ, которое само поднимать не будет, а объявило тендер, на котором вполне может выиграть, то самое предприятие, которое не могло поднять танкер. Это будет вообще ржака
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30.07.2020 17:10 Ответить
Я так понимаю предлагается чтобы население Украины поддерживало бизнесс инвестора за свой счет. Причем без всякой гарантии что инвестор будет вкладываться в модернизацию сетей.
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30.07.2020 16:34 Ответить
Бариги докралися до модернізації, нарешті!!!)))
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30.07.2020 16:35 Ответить
"Инвестор, который начинает производство в Украине, заинтересован в том, чтобы минимизировать затраты на запуск своего бизнеса." - проФФесиональное експертное заключение.
Я, как эксперт международник заявляю: ""Инвестор, который начинает производство в _______ (нужное вписать), заинтересован в том, чтобы минимизировать затраты на запуск своего бизнеса.
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30.07.2020 16:37 Ответить
Вот это сигнал для инвесторов, а не тариф какой-то:

"Модернизация электросетей благодаря RAB-тарифу – сигнал для инвесторов", - эксперт Центра экономического восстановления Ливч - Цензор.НЕТ 8856
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30.07.2020 16:39 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
И ЛОХАМ СЧАС РАСКАЖУТ СКАЗОЧКУ ЧТО ОНИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ СЕЙЧАС А ЗАВТРА ИХ НАСТИГНЕТ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!!
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30.07.2020 16:44 Ответить
Значит грядёт очередное подорожание электрики.
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30.07.2020 16:45 Ответить
не грядет а уже! с 1 августа уже все будут платить больше!!
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30.07.2020 16:47 Ответить
Задолбали. Каждый день подготовка лохов к раб-тарифую
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30.07.2020 16:52 Ответить
Пусть Ахметов сам свои электросети оплачивает!
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30.07.2020 16:53 Ответить
Инвесторы никакие не предут, а с людей сдерут даже того, у них уже нет!
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30.07.2020 16:54 Ответить
вы уже подали сигнал инвесторам кинув из на 50% зеленого тарифа...
тут приживется только инвестор-бабушка...
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30.07.2020 16:55 Ответить
Нагадує бородатий анекдот про студента який вивчив на екзамен по зоології досконало тільки про воші.А попалося про рибу...Так от,на рибі росте луска,а якби то була шерсть то в ній би були воші а вони ....Так само і ці хльоцики-експерти тулять що попало,вже і інвестицій не буде в Україну без підвищення тарифів,а осінь хоть зможе наступити?
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30.07.2020 17:12 Ответить
бігом знайшлися інвестори, що будуть вкладати гроші в Україну
під особисті гарантії і особистий контроль зелі
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30.07.2020 17:14 Ответить
+ бені слуги пролетять на любих наступних виборах,
( шкода що виграють ще більші виродки)
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30.07.2020 17:19 Ответить
Ага,мы уже давно на RAB тарифах....Тарифы далеки от адекватных
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30.07.2020 17:40 Ответить
"в Украине электросети устарели, их обслуживание - достаточно дорогое."
Е, ні, хлопчики-дівчатка. Усі ці роки власник електромережі нараховував амортизацію на відновлення цих мереж. І не сплачував нараховані суми у податок на прибуток.
Отже, замість підвищення тарифів, МОЖЕ СПИТАЄМО ВЛАСНИКА КУДИ ВІН ПОДІВ ЦІ КОШТИ?
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30.07.2020 18:10 Ответить
 
 