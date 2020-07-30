"Модернизация электросетей благодаря RAB-тарифу – сигнал для инвесторов", - эксперт Центра экономического восстановления Ливч

Инвестор, который начинает производство в Украине, заинтересован в том, чтобы минимизировать затраты на запуск своего бизнеса. Критически важным для инвестора, безусловно, является и подключение к электросетям, которое может удешевить переход на стимулирующий (RAB) тариф.

Об этом рассказал Директор аналитических программ Центра экономического восстановления Дмитрий Ливч.

"Сейчас для Украины на самом деле является большой проблемой подключение к электросетям, и решением для этой проблемы могло бы быть внедрение стимулирующих тарифов (RAB-тарифов), модернизация электросетей, ведь в Украине электросети устарели, их обслуживание - достаточно дорогое. Модернизация электросетей могла бы значительно упростить доступ бизнеса. Сейчас электросети в Украине изношены на 70%", - отметил Дмитрий Ливч,

По его словам, подключение к электросетям сегодня стоит дороже в Украине, чем в других странах. "Даже в Литве, если мы говорим о стандартном подключении с мощностью 100 кВт на расстояние 130 метров, оно стоит 230 тыс грн, а в Украине 500 тысяч грн гривен. В первую очередь, это связано с тем, что было хроническое недоинвестирование в инфраструктуру электросетей, и это может быть решено, в том числе, за счет внедрения стимулирующего тарифа и модернизации самой инфраструктуры", - рассказал эксперт.

По его словам, как компании, так и население Украины заинтересованы в том, чтобы доступ к электросетям был простым и приносил больше результатов. Это крайне важно для привлечения иностранных инвестиций и внутренних, стимулирования экономики Украины, что является критическим фактором для экономического роста.

"Если мы говорим об инвестиционной привлекательности, то каждый инвестор руководствуется двумя факторами - риск и доходность. Часть факторов, касающихся риска, - это позиция Украины в кредитных рейтингах, позиция в doing business, макроэкономическая стабильность, верховенство права. То есть это всем известные вещи, над которыми сейчас в том числе работает правительство и президент. Также речь идет об инфраструктуре, такой как электросети", - отметил Дмитрий Ливч.

По его мнению, снижение стоимости подключения к электросетям вследствие внедрения RAB-тарифов станет хорошим сигналом для инвесторов.

"Бесспорно, это положительный фактор, который позволит бизнесу упростить подключение, уменьшить его стоимость и также улучшить качество в самом секторе", - подчеркнул эксперт.

Напомним, директор программы энергетического роста и безопасности Международного центра налогообложения и инвестиций Ариэль Коэн отметил, что для модернизации инфраструктуры электросетей в Украине необходимо внедрить стимулирующее регулирование для операторов системы распределения по европейскому образцу - ставка возврата инвестиций не менее WACC (средневзвешенной стоимости капитала) начислением на все активы компаний. Развитие инфраструктуры сетей и создание привлекательных условий для инвесторов позволит избежать энергетического принуждения Кремля.