"Модернізація електромереж завдяки RAB-тарифу - сигнал для інвесторів", - експерт Центру економічного відновлення Лівч

Інвестор, який починає виробництво в Україні, зацікавлений у тому, щоб мінімізувати витрати на запуск свого бізнесу. Критично важливим для інвестора, безумовно, є і підключення до електромереж, яке може здешевити перехід на стимулюючий (RAB) тариф.

Про це розповів Директор аналітичних програм Центру економічного відновлення Дмитро Лівч.

"Зараз для України насправді є великою проблемою підключення до електромереж, і рішенням для цієї проблеми могло б бути запровадження стимулюючих тарифів (RAB-тарифів), модернізація електромереж, адже в Україні електромережі застаріли, їхнє обслуговування - досить дороге. Модернізація електромереж могла б значно спростити доступ бізнесу. Зараз електромережі в Україні зношені на 70%", - зазначив Дмитро Лівч.

За його словами, підключення до електромереж сьогодні коштує дорожче в Україні, ніж в інших країнах. "Навіть у Литві, якщо ми говоримо про стандартне підключення з потужністю 100 кВт на відстань 130 метрів, коштує 230 тис. грн, а в Україні 500 тисяч гривень. Передусім, це пов'язано з тим, що було хронічне недоінвестування в інфраструктуру електромереж, і це можна вирішити, зокрема, за рахунок впровадження стимулюючого тарифу і модернізації самої інфраструктури", - розповів експерт.

За його словами, як компанії, так і населення України зацікавлені в тому, щоб доступ до електромереж був простим і приносив більше результатів. Це вкрай важливо для залучення іноземних інвестицій та внутрішніх, стимулювання економіки України, що є критичним фактором для економічного зростання.

"Якщо ми говоримо про інвестиційну привабливість, то кожен інвестор керується двома факторами - ризик і прибутковість. Частина факторів, що стосуються ризику, - це позиція України в кредитних рейтингах, позиція в doing business, макроекономічна стабільність, верховенство права. Тобто це всім відомі речі, над якими зараз зокрема працює уряд і президент. Також йдеться про інфраструктуру, таку як електромережі", - зазначив Дмитро Лівч.

На його думку, зниження вартості підключення до електромереж внаслідок впровадження RAB-тарифів стане хорошим сигналом для інвесторів.

"Безперечно, це позитивний фактор, який дозволить бізнесу спростити підключення, зменшити його вартість і також поліпшити якість у самому секторі", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, директор програми енергетичного розвитку і безпеки Міжнародного центру оподаткування та інвестицій Аріель Коен зазначив, що для модернізації інфраструктури електромереж в Україні необхідно впровадити стимулююче регулювання для операторів системи розподілу за європейським зразком - ставка повернення інвестицій не менше WACC (середньозваженої вартості капіталу) нарахуванням на всі активи компаній. Розвиток інфраструктури мереж і створення привабливих умов для інвесторів дозволить уникнути енергетичної потреби Кремля.