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Новини
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"Модернізація електромереж завдяки RAB-тарифу - сигнал для інвесторів", - експерт Центру економічного відновлення Лівч

Інвестор, який починає виробництво в Україні, зацікавлений у тому, щоб мінімізувати витрати на запуск свого бізнесу. Критично важливим для інвестора, безумовно, є і підключення до електромереж, яке може здешевити перехід на стимулюючий (RAB) тариф.

Про це розповів Директор аналітичних програм Центру економічного відновлення Дмитро Лівч.

"Зараз для України насправді є великою проблемою підключення до електромереж, і рішенням для цієї проблеми могло б бути запровадження стимулюючих тарифів (RAB-тарифів), модернізація електромереж, адже в Україні електромережі застаріли, їхнє обслуговування - досить дороге. Модернізація електромереж могла б значно спростити доступ бізнесу. Зараз електромережі в Україні зношені на 70%", - зазначив Дмитро Лівч.

За його словами, підключення до електромереж сьогодні коштує дорожче в Україні, ніж в інших країнах. "Навіть у Литві, якщо ми говоримо про стандартне підключення з потужністю 100 кВт на відстань 130 метрів, коштує 230 тис. грн, а в Україні 500 тисяч гривень. Передусім, це пов'язано з тим, що було хронічне недоінвестування в інфраструктуру електромереж, і це можна вирішити, зокрема, за рахунок впровадження стимулюючого тарифу і модернізації самої інфраструктури", - розповів експерт.

За його словами, як компанії, так і населення України зацікавлені в тому, щоб доступ до електромереж був простим і приносив більше результатів. Це вкрай важливо для залучення іноземних інвестицій та внутрішніх, стимулювання економіки України, що є критичним фактором для економічного зростання.

"Якщо ми говоримо про інвестиційну привабливість, то кожен інвестор керується двома факторами - ризик і прибутковість. Частина факторів, що стосуються ризику, - це позиція України в кредитних рейтингах, позиція в doing business, макроекономічна стабільність, верховенство права. Тобто це всім відомі речі, над якими зараз зокрема працює уряд і президент. Також йдеться про інфраструктуру, таку як електромережі", - зазначив Дмитро Лівч.

На його думку, зниження вартості підключення до електромереж внаслідок впровадження RAB-тарифів стане хорошим сигналом для інвесторів.

"Безперечно, це позитивний фактор, який дозволить бізнесу спростити підключення, зменшити його вартість і також поліпшити якість у самому секторі", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, директор програми енергетичного розвитку і безпеки Міжнародного центру оподаткування та інвестицій Аріель Коен зазначив, що для модернізації інфраструктури електромереж в Україні необхідно впровадити стимулююче регулювання для операторів системи розподілу за європейським зразком - ставка повернення інвестицій не менше WACC (середньозваженої вартості капіталу) нарахуванням на всі активи компаній. Розвиток інфраструктури мереж і створення привабливих умов для інвесторів дозволить уникнути енергетичної потреби Кремля.

Автор: 

Електрика (2042) RAB (50)


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Топ коментарі
+7
"Модернизация электросетей благодаря RAB-тарифу – сигнал для инвесторов", - эксперт Центра экономического восстановления Ливч - Цензор.НЕТ 6111
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30.07.2020 16:34 Відповісти
+6
Розвелось експердів, як тих собак нерізаних)=
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30.07.2020 16:30 Відповісти
+3
Так башляют шо дурные. Вот и баба Параска готова поделиться особым мнением
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30.07.2020 16:32 Відповісти
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Розвелось експердів, як тих собак нерізаних)=
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30.07.2020 16:30 Відповісти
Так башляют шо дурные. Вот и баба Параска готова поделиться особым мнением
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30.07.2020 16:32 Відповісти
Меня больше напрягает, что этот "RAB-тариф" не сходит с новостей и в каждой очередной "эксперд" рассказывает, как это калассно, как оживится отрасль, как рекой хлынут инвесторы, как на вырученные деньги владельцы горсетей начнут везде ставить новые столбы с фонарями......
Короче кто против, тот враг всего хорошего
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30.07.2020 17:04 Відповісти
Нью-Васюки...
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30.07.2020 18:42 Відповісти
Сигнал такой: население терпит. Можно инвестировать но под нашим крылом...
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30.07.2020 16:31 Відповісти
За рахунок підвищення цін і
майнингу криптовалюти на атомних станціях!! ))
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30.07.2020 16:37 Відповісти
Майнинг это для бедноты тему создали, но в серьезных объемах никто этим заниматься не даст. В мире есть места с практически дармовой электрикой но тем ни менее по крупному там майнингом не занимаются.
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30.07.2020 17:03 Відповісти
Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut

😂
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30.07.2020 17:05 Відповісти
Майнинг, это финансовая пирамида и серьезные экономисты такой гуйней не занимаются. Это тема, чисто для спекулятивного капитала (если успеет зайти) и современных буратин, мечтающих из "воздуха" сделать деньги
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30.07.2020 17:07 Відповісти
"Модернизация электросетей благодаря RAB-тарифу – сигнал для инвесторов", - эксперт Центра экономического восстановления Ливч - Цензор.НЕТ 6111
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30.07.2020 16:34 Відповісти
Самое смешное, что они передали это дело АМПУ, которое само поднимать не будет, а объявило тендер, на котором вполне может выиграть, то самое предприятие, которое не могло поднять танкер. Это будет вообще ржака
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30.07.2020 17:10 Відповісти
Я так понимаю предлагается чтобы население Украины поддерживало бизнесс инвестора за свой счет. Причем без всякой гарантии что инвестор будет вкладываться в модернизацию сетей.
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30.07.2020 16:34 Відповісти
Бариги докралися до модернізації, нарешті!!!)))
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30.07.2020 16:35 Відповісти
"Инвестор, который начинает производство в Украине, заинтересован в том, чтобы минимизировать затраты на запуск своего бизнеса." - проФФесиональное експертное заключение.
Я, как эксперт международник заявляю: ""Инвестор, который начинает производство в _______ (нужное вписать), заинтересован в том, чтобы минимизировать затраты на запуск своего бизнеса.
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30.07.2020 16:37 Відповісти
Вот это сигнал для инвесторов, а не тариф какой-то:

"Модернизация электросетей благодаря RAB-тарифу – сигнал для инвесторов", - эксперт Центра экономического восстановления Ливч - Цензор.НЕТ 8856
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30.07.2020 16:39 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
И ЛОХАМ СЧАС РАСКАЖУТ СКАЗОЧКУ ЧТО ОНИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ СЕЙЧАС А ЗАВТРА ИХ НАСТИГНЕТ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!!
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30.07.2020 16:44 Відповісти
Значит грядёт очередное подорожание электрики.
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30.07.2020 16:45 Відповісти
не грядет а уже! с 1 августа уже все будут платить больше!!
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30.07.2020 16:47 Відповісти
Задолбали. Каждый день подготовка лохов к раб-тарифую
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30.07.2020 16:52 Відповісти
Пусть Ахметов сам свои электросети оплачивает!
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30.07.2020 16:53 Відповісти
Инвесторы никакие не предут, а с людей сдерут даже того, у них уже нет!
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30.07.2020 16:54 Відповісти
вы уже подали сигнал инвесторам кинув из на 50% зеленого тарифа...
тут приживется только инвестор-бабушка...
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30.07.2020 16:55 Відповісти
Нагадує бородатий анекдот про студента який вивчив на екзамен по зоології досконало тільки про воші.А попалося про рибу...Так от,на рибі росте луска,а якби то була шерсть то в ній би були воші а вони ....Так само і ці хльоцики-експерти тулять що попало,вже і інвестицій не буде в Україну без підвищення тарифів,а осінь хоть зможе наступити?
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30.07.2020 17:12 Відповісти
бігом знайшлися інвестори, що будуть вкладати гроші в Україну
під особисті гарантії і особистий контроль зелі
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30.07.2020 17:14 Відповісти
+ бені слуги пролетять на любих наступних виборах,
( шкода що виграють ще більші виродки)
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30.07.2020 17:19 Відповісти
Ага,мы уже давно на RAB тарифах....Тарифы далеки от адекватных
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30.07.2020 17:40 Відповісти
"в Украине электросети устарели, их обслуживание - достаточно дорогое."
Е, ні, хлопчики-дівчатка. Усі ці роки власник електромережі нараховував амортизацію на відновлення цих мереж. І не сплачував нараховані суми у податок на прибуток.
Отже, замість підвищення тарифів, МОЖЕ СПИТАЄМО ВЛАСНИКА КУДИ ВІН ПОДІВ ЦІ КОШТИ?
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30.07.2020 18:10 Відповісти
 
 