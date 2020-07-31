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Новости Агрессия России против Украины
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Цымбалюк в ОБСЕ: Предыдущее перемирие наемники РФ нарушили 4266 раз

Цымбалюк в ОБСЕ: Предыдущее перемирие наемники РФ нарушили 4266 раз

Во время предыдущего перемирия на Донбассе, которое было объявлено 21 июля 2019 г., вооруженные формирования РФ осуществили 4226 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"В ходе предыдущего режима прекращения огня, действовавшего с 21 июля 2019 г. до 26 июля 2020 года, нами было зарегистрировано 4266 нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - отметил Цымбалюк.

Украинский дипломат сообщил, что в течение этого периода российские оккупационные силы 1310 раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Кроме того, они 60 раз обстреляли населенные пункты, в результате чего погибли трое гражданских лиц, еще шестеро получили ранения.

Глава миссии Украины при ОБСЕ указал на то, что нынешняя договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, которое вступило в силу с 27 июля, также следует оценивать на фоне событий, которые предшествовали ей. Он отметил, что на прошлой неделе агрессия РФ в Донбассе унесла жизни трех украинских военнослужащих, шестеро были ранены. Вооруженные формирования РФ продолжали нарушать положения минских договоренностей. В то же время СММ ОБСЕ фиксировала не отведенное тяжелое вооружение в неподконтрольных правительству районах, въезд российских конвоев на Донбасс, а также сталкивалась с препятствием в передвижении на этих территориях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования на Донбассе, - постпред Украины Цымбалюк

Цымбалюк констатировал, что договоренность о перемирии по состоянию на 30 июля в значительной мере соблюдается. В то же время он указал на то, что российские вооруженные формирования осуществили уже пять нарушений перемирия, которые, к счастью, не привели к потерям среди украинских военнослужащих. Вместе с тем, бойцы ВСУ демонстрировали сдержанность и не открывали огонь.

"Мы призываем российскую делегацию дать разъяснения относительно этих случаев и информацию о принятии дисциплинарных мер в связи с этим, используя координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня", - заявил глава украинской миссии при ОБСЕ.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Как сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенанта Владимир Кравченко, менее чем через час наемники РФ нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

ОБСЕ (4885) перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766) Цымбалюк Евгений (47)


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Пєрєдайтє етому Цимбалюку, пусть виключаєт свой щчьотчік, макарич уже начинаєт раздвігать булки.
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31.07.2020 07:23 Ответить
А тепер звикли і тому вважаєте сім обстрілів несистемними?
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31.07.2020 07:28 Ответить
І шо? А ми все одно перемирюємось на зло ворогам.
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31.07.2020 07:33 Ответить
Якщо найманці то чому ЗСУ не може їх ліквідувати? ЗСУ вже стала імпотентна як ОПУ?
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31.07.2020 07:52 Ответить
суди по главкому и сам ответь...
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31.07.2020 08:24 Ответить
та то не системно же
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31.07.2020 08:31 Ответить
скоро его уберут из за выражений-"Во время предыдущего перемирия на Донбассе, которое было объявлено 21 июля 2019 г., вооруженные формирования РФ осуществили 4226 нарушений режима прекращения огня" ,согласно новых минских- кравчуковских реалий должно озвучивать -""Во время предыдущего перемирия на Донбассе, которое было объявлено 21 июля 2019 г., шахтеры,комбайнеры и х,,,знает вообще какие то "зеленые" человечки", осуществили 4226 нарушений режима прекращения огня
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31.07.2020 09:10 Ответить
 
 