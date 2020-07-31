Киевсовет обязал школы столицы начинать день с исполнения гимна Украины

Киевский городской совет 30 июля принял постановление, согласно которому все школы столицы должны начинать учебный день с исполнения гимна Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные на сайте Киевсовета.

Отмечается, что решение поддержали 64 депутата, 10 - не голосовали.

Об этом также сообщил депутат Киевсовета Олег Бондарчук.

"Только что в 20.00 Киевский городской совет поддержал наш свободовский проект решения о начале исполнения государственного гимна Украины в школах города Киева", - написал он.

Согласно проекту постановления, гимн должны исполнять не только учащиеся, но и педагоги учебных заведений. Также его должны исполнять каждый день и во время проведения торжественных мероприятий.

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