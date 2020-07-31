Київрада зобов'язала школи столиці починати день з виконання гімну України
Київська міська рада 30 липня ухвалила постанову, згідно з якою всі школи столиці мають починати навчальний день з виконання гімну України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані на сайті Київради.
Зазначається, що рішення підтримали 64 депутати, 10 - не голосували.
Про це також повідомив депутат Київради Олег Бондарчук.
"Щойно о 20:00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проєкт рішення про початок виконання державного гімну України в школах міста Києва", - написав він.
Згідно з проєктом постанови, гімн мають виконувати не тільки учні, а й педагоги навчальних закладів. Також його мають виконувати щодня і під час проведення урочистих заходів.
Топ коментарі
+24 Чайка Київ
показати весь коментар31.07.2020 10:06 Відповісти Посилання
+20 ан пав
показати весь коментар31.07.2020 10:17 Відповісти Посилання
+20 Sergiy Dzysyak
показати весь коментар31.07.2020 10:21 Відповісти Посилання
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А то тут великовозрастные бовдуры решают госзадачи не представляя структуры органов управления!
Ніт, не заздрю, вони у мене теж є. Це ви, хлопчики, пісюнами все життя міняєтесь, а ми, дівчатка, такими дурницями не займаємося.
Страдаешь?
Швейцарские граждане не поют гимн, финны, героически, всем народом защищавшие свою страну от московской Орды в трёх кровопролитных войнах, тоже не заставляют школьников петь каждое утро национальный гимн, но в их патриотизме может убедиться любой человек, который побывал в Швейцарии или в Финляндии: он видит с какой огромной любовью обустроен и украшен каждый квадратный метр родной земли в этих странах.
интересно , что это за говнопартия свобода? ))))
это не те дегенераты что получали бабло от рыгов и глава у них был тягнибок?))))
та партия , которая пролетела на выборах как фанера над Парижем?))))
https://altwall.net/texts.php?show=sobacheserdce Собачье Сердце
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны...
https://ujew.com.ua/objects/ Карта «Евреи Украины» Все еврейские организации в одном месте.
Гарна ідея - цього не треба боятись. Гімн рідної країни це добре, але вибір повинен у школи бути - кожен день починати з гімна чи раз у тиждень. Там де немає вибору, там діло погано.
Пионерские линейки , галстуки , комсомол и комсорги - первые инкубаторы и институции карьеризма и двуличия ...
Пора привыкать к песням истинных хозяев...