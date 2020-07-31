Київрада зобов'язала школи столиці починати день з виконання гімну України

Київська міська рада 30 липня ухвалила постанову, згідно з якою всі школи столиці мають починати навчальний день з виконання гімну України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані на сайті Київради.

Зазначається, що рішення підтримали 64 депутати, 10 - не голосували.

Про це також повідомив депутат Київради Олег Бондарчук.

"Щойно о 20:00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проєкт рішення про початок виконання державного гімну України в школах міста Києва", - написав він.

Згідно з проєктом постанови, гімн мають виконувати не тільки учні, а й педагоги навчальних закладів. Також його мають виконувати щодня і під час проведення урочистих заходів.

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