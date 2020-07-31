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Київрада зобов'язала школи столиці починати день з виконання гімну України

Київрада зобов'язала школи столиці починати день з виконання гімну України

Київська міська рада 30 липня ухвалила постанову, згідно з якою всі школи столиці мають починати навчальний день з виконання гімну України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані на сайті Київради.

Зазначається, що рішення підтримали 64 депутати, 10 - не голосували.

Про це також повідомив депутат Київради Олег Бондарчук.

"Щойно о 20:00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проєкт рішення про початок виконання державного гімну України в школах міста Києва", - написав він.

Згідно з проєктом постанови, гімн мають виконувати не тільки учні, а й педагоги навчальних закладів. Також його мають виконувати щодня і під час проведення урочистих заходів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 40 тисяч уболівальників у Харкові заспівали гімн України. Приголомшливе ВIДЕО

Автор: 

гімн (95) Київрада (802)


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Топ коментарі
+24
Щоб виявляти козломордих. Їх від Гімну, вишиванок, вітань, від усьго українського корчить.
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31.07.2020 10:06 Відповісти
+20
Ну это явная глупость. Гимн это торжественная музыка, символ государства и исполняться должен по торжественным случаям с соответствующими почестями, а не ежедневно с принуждением и ковырянием в носу во время исполнения.
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31.07.2020 10:17 Відповісти
+20
А вы сами попробуйте гимн ежедневно петь И так 11 лет Только не строчку или куплетик, а весь. Через сколько недель вас стошнит?
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31.07.2020 10:21 Відповісти
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Зато у многих раскроется талант к пению. Свободовцы молодцы.
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31.07.2020 11:02 Відповісти
опять свободовцы натупорылили. Не можешь быть националистом - не будь провокатором, если не провокатор. Этим свободовцам за cдачу Крыма с подачи Тягнибока еще отвечать-непереотвечать. Хочешь быть националистом - сперва поумней.
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31.07.2020 17:30 Відповісти
Ну що ж ти такий брехло.бот нумерований.
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01.08.2020 07:41 Відповісти
Так повинно бути у всіх школах України. Доречі, в Турції така традиція завжди була.
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31.07.2020 11:02 Відповісти
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ пение гимна - что-то тут не то....
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31.07.2020 11:02 Відповісти
Погоджуюсь. Дітей не треба примушувати, їх треба привчати любити державні символи України. Бо виходить, шо на расєі дітей змушують молитись та воювати, а ми наших дітей змушуємо співати гімн. Це неправильно.
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31.07.2020 11:07 Відповісти
Лучше бы они сделали цикл уроков государственности - как устроено от ВР до райсовета, кто за что отвечает, в игровой форме - брать реальную проблему из жизни и искать, что и кто должен делать....
А то тут великовозрастные бовдуры решают госзадачи не представляя структуры органов управления!
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31.07.2020 11:57 Відповісти
Це не "принудительно", а рекомендація. Якщо твій отпрьісок мовчатиме, його ніхто не покарає.
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01.08.2020 06:14 Відповісти
"рекомендация" - это из другой новости.
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01.08.2020 10:02 Відповісти
Дурню, ти читати вмієш? Ніхто їх не "принуждатиме", хто не хоче, може не співати, навіть може сидіти і не вставати, як Бужанський -- карати не будуть.
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01.08.2020 06:42 Відповісти
этот перебор принесет только вред Украине
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31.07.2020 11:07 Відповісти
свободовцы иначе не умеют. Или действуют по методичкам кураторов.
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31.07.2020 17:31 Відповісти
Это типо,щоб вызвать отвращение?Если долго по утрам в течении года кушать овсянку,то можно и убить того,кто тебе её предложит,через десять лет случайно-Рамирес Карлос Шакал.Як вариант
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31.07.2020 11:08 Відповісти
Совок какой-то. Даже хорошую песню, перепевая в сотый раз, начинаешь ненавидеть, что уж про унылый гимн говорить
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31.07.2020 11:18 Відповісти
за поребрик тварино
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31.07.2020 17:35 Відповісти
веталь! тебя ущербному не понять,что такое гимн! тебе бы сватов посмотреть да пивка дешевого пососать! мразь ты, от слова конченый!
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31.07.2020 17:41 Відповісти
Тут все комментаторы как будто с дурки сбежавшие?
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31.07.2020 19:51 Відповісти
не, только та падаль, шо ты в зеркале видишь.
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31.07.2020 23:05 Відповісти
Таки да, походу дурка. Не буду мешать.
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01.08.2020 00:43 Відповісти
Ну давай Манька, начинай ежедневно по утрам перед завтраком, исполнять гимн, и увидишь, как это тебе будет "приятно", да и притом - целый год!!!
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31.07.2020 22:59 Відповісти
ТА НЕ ТРИНДИ
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31.07.2020 19:23 Відповісти
Пожалійте бубочку, його ж виверне від ненависного гімну. Так старався його скалічити на День Незалежності. Наказав викинути куплет з проекцією на "ту сторону конфлікту".
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31.07.2020 11:20 Відповісти
А Тіна Курваль з яким декольте співала, ледь всі ціцьки не розгубила. А шо саме огидне, це співала так, щоб було незрозуміло текст гімну. От Софійка Федина біля суду заспівала красиво та з душею. Але Янелох Софійку до суду тягає, а Тіні Курваль ордени дає.
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31.07.2020 11:27 Відповісти
Завидуешь ее цицкам?
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31.07.2020 13:07 Відповісти
Типове кацапське запитання від кацотроля!
Ніт, не заздрю, вони у мене теж є. Це ви, хлопчики, пісюнами все життя міняєтесь, а ми, дівчатка, такими дурницями не займаємося.
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31.07.2020 13:42 Відповісти
*міРяєтесь
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31.07.2020 13:43 Відповісти
https://censor.net/user/429909 - "Завидуешь.......?"

Страдаешь?
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01.08.2020 02:43 Відповісти
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31.07.2020 13:35 Відповісти
А сама Київрада співає кожного дня?
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31.07.2020 18:44 Відповісти
да там и не все его знают, несколько слов, да и всё.
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31.07.2020 23:04 Відповісти
Ежедневное пение гимна разовьёт не патриотизм, а отвращение. Идиоты! Даже при совке до такого не додумались!
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31.07.2020 11:38 Відповісти
так всё это и было придурками из Киевского городского совета специально задумано .
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31.07.2020 16:30 Відповісти
Каждое утро поют гимн в школе только в двух странах мира: в Буркина Фасо и в Зимбабве.

Швейцарские граждане не поют гимн, финны, героически, всем народом защищавшие свою страну от московской Орды в трёх кровопролитных войнах, тоже не заставляют школьников петь каждое утро национальный гимн, но в их патриотизме может убедиться любой человек, который побывал в Швейцарии или в Финляндии: он видит с какой огромной любовью обустроен и украшен каждый квадратный метр родной земли в этих странах.
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31.07.2020 22:55 Відповісти
Зате там протестанти, а вони Щодень зранку моляться. З молитви починають день у багатьох школах світу. Пісня зранку київським школярам потрібна, щоб вони не виросли ватою, як їхні батьки вдома, а були патріотами і голосували за патріотів, а не за недоумків.
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01.08.2020 06:28 Відповісти
Именно! Любят не напоказ. А то, что навязывают (как при софке),вызывает антипатию.
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31.07.2020 16:31 Відповісти
Они не любят никого кроме себя, а только изображают перед осенними выборами псевдопатриотическую шароварную "любовь".
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31.07.2020 16:50 Відповісти
О, ольгинський десант прибув. Яке ваше діло до нашого гімну? За «шароварную» тебе, падлюку, треба в деактив відправити.
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31.07.2020 16:55 Відповісти
Естественно, на более умное ты изначально не способна. Оружие интеллектуально убогих только деактив, а не аргументы.
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31.07.2020 17:19 Відповісти
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31.07.2020 17:54 Відповісти
кацапа, ви й так його ненавидите, вас коробить, то буде ще більше
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31.07.2020 17:38 Відповісти
сер гей! ты чего возбудился? тебя петь не заставляют, так что смотри квартал! по твоему надо каждое утро детям сватов показывать!?
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31.07.2020 17:49 Відповісти
Судячи по твоїх коментах, тебе вже розірвало. Гнать вас треба, щоб не смерділи тут, вороги.
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01.08.2020 06:21 Відповісти
Новость не полная, не указаны нормы ответственности за неподпевание или другое недобросовестное отношение к этой обязанности, в какой плоскости - уголовного или гражданского законодательства будет лежать подобное правонарушение.
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31.07.2020 11:42 Відповісти
И штрафовать родителей, чьи дети не стоят по стойке "смирно" во время исполнения на 10 000грн.
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31.07.2020 11:49 Відповісти
Давайте,давайте,еще ******************** организуйте,какой-нибудь вариант украинской пионерии и комсомола прилумайте,и пусть детишки докладывают,кто из родителей дома по-русски разговаривает...показушные патриоты млять,при совке процветали и до сих пор рулят.
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31.07.2020 12:09 Відповісти
похоже у свободовцев уже реально крыша поехала)))))
интересно , что это за говнопартия свобода? ))))
это не те дегенераты что получали бабло от рыгов и глава у них был тягнибок?))))
та партия , которая пролетела на выборах как фанера над Парижем?))))
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31.07.2020 12:18 Відповісти
Яркий пример того, как национальную идею довести до абсурда и вызвать к ней полное неприятие! Это реальная диверсия!
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31.07.2020 12:31 Відповісти
абсурд это твой выбор! как вам всем любителям не лоха эта тема не по душе! а самое смешное, что почти все противники гимна в Киеве были проездом или на экскурсии!
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31.07.2020 17:45 Відповісти
О как руссопидаров корёжит! Це добре.
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31.07.2020 12:51 Відповісти
Совки завидуют, у них такое не вышло.
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31.07.2020 13:04 Відповісти
У них вийшов павлік морозов, октябрята, піонери, комсомольці, комуністи і фашисти.
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01.08.2020 07:29 Відповісти
респект
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31.07.2020 14:00 Відповісти
Все пафосно обсуждают сам процесс гимнопения, но не видят главное - это решение принято в момент "борьбы" с коронавирусом и после принятия маразматичного постановления минздрава о порядке работы школ в условиях распространения коронавируса. Так вот напоминаю, что по результатам изучения причин распространения заражения в разных странах, признано, что коллективное пение входит в перечень основных причин распространения массового заражения наряду с посещениями ночных клубов и религиозных хуралов. А если еще детей маразматики заставят петь в масках, то опасность для их здоровья будет еще выше.
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31.07.2020 15:08 Відповісти
Вспомнилось... там тоже пели каждый день...

https://altwall.net/texts.php?show=sobacheserdce Собачье Сердце
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны...
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31.07.2020 16:09 Відповісти
Гимн нало знать , а самое главное придерживаться духа гимна, а для этого молодежи надо учиться, что бы себя и страну выводить из нищеты, вон в ВР , каждый день поют, а результат,какой? пенсии, медицина, образование финансируется все хуже, зато так званая правохранительная система и власть,откаты на % на фин.пирамиде по гос.долгу, откаты на дорогах, олигархическая э/э по завышенным не рыночным ценам фнансируется хорошо и Гимн им им не прможет, а только выборы и суд.
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31.07.2020 16:15 Відповісти
Повторяюсь. Наш гимн, к сожалению, это гимн угнетенных украинцев, написанный еще в середине ІХ века. "Ще не вмерла.." может дать кому-то повод думать, что все таки может и "померти". Нам нужен, особенно молодежи, новый однозначно оптимистичный текст без тоски о воле.
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31.07.2020 16:38 Відповісти
Очень серьёзная и глубокая мысль по поводу гимна, который переполнен тоской из 19-го века. Респект, ув. Александро.
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01.08.2020 00:31 Відповісти
Наш гімн подібний до польського, у них теж починається зі слів "Єще Польська нє згінела..." Не комунякам нас вчити, як нам співати свій гімн.
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01.08.2020 07:02 Відповісти
После бурных обсуждений на тему гимна в школах....родили новое постановление "https://censor.net/news/3211252/v_kievsovete_obyasnili_chto_ejednevnoe_ispolnenie_gimna_v_shkolah_ne_trebovanie_a_rekomendatsiya
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31.07.2020 17:35 Відповісти
запоребрикових бомбить, Київрада зобов'язала школи столиці починати день з виконання гімну України - Цензор.НЕТ 1736
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31.07.2020 17:44 Відповісти
Есть Закон "Про Державний Гімн України" - по ходу свобода и те, кто голосовали за это идиотское решение закон не читали. Стаття 2. Встановити, що урочисті заходи загальнодержавного значення розпочинаються і закінчуються виконанням Державного Гімну України. Уроки в школах не имеют статус - урочисті заходи загальнодержавного значення. Детей жаль. Я хорошо помню совковые политические обязаловки и как мы их ненавидели. Уважение к национальным символам воспитываются иначе
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31.07.2020 18:34 Відповісти
В Казахстані діти з садочку знають і співають гімн країни,наші українці там живуть і теж знають і співають гімн країни,де вони живуть.І ніхто їх не змушує.У Таїланді діти теж знають і співають змалку гімн своєї країни,в них в о 8 ранку і о шостій вечора на всіх каналах радіо національний гімн,і вони всі стають і слухають.Вчить мову,вчить гімн,а не нравится-за поребрик.
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31.07.2020 21:05 Відповісти
Ах-ах-ах!!!
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31.07.2020 23:15 Відповісти
Пшел вон, добриня.
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01.08.2020 07:07 Відповісти
"Киевский городской совет 30 июля принял постановление, согласно которому все школы столицы должны начинать учебный день с исполнения гимна Украины." - еврейские школы столицы тоже будут начинать учебный день с исполнения гимна Украины?
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31.07.2020 19:02 Відповісти
Єврєйскіє школи -- теж державні?
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01.08.2020 07:09 Відповісти
Нет, не государственные. Там по другой программе обучаются и учителя там из Израиля.

https://ujew.com.ua/objects/ Карта «Евреи Украины» Все еврейские организации в одном месте.
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01.08.2020 09:16 Відповісти
Киевский городской совет 30 июля принял постановление, согласно которому все школы столицы должны начинать учебный день с исполнения гимна Украины. Источник: https://censor.net/n3211162

Гарна ідея - цього не треба боятись. Гімн рідної країни це добре, але вибір повинен у школи бути - кожен день починати з гімна чи раз у тиждень. Там де немає вибору, там діло погано.
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31.07.2020 19:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=y5W8Z6unYks
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31.07.2020 19:32 Відповісти
У всіх приватних школах західної Європи і північної Америки діти щоранку співають гімн своєї країни.
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31.07.2020 23:39 Відповісти
Это придумал или враг или дурак. Таким образом гимн обесценивается и превращается в надоевшую повседневную рутину, от которой воротит.
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01.08.2020 02:19 Відповісти
Тебе, король літр, "воротит" від народження.
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01.08.2020 07:11 Відповісти
Помню такая же фигня была в 89-90 году. Тока в школах гимн СССР крутили по утрам.
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01.08.2020 02:33 Відповісти
Было в софке и раньше ... И разве только это ?!
Пионерские линейки , галстуки , комсомол и комсорги - первые инкубаторы и институции карьеризма и двуличия ...
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01.08.2020 03:18 Відповісти
В американских школах есть похожее, учебный день начинается учениками с озвучивания Pledge of Allegiance.
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01.08.2020 02:58 Відповісти
В частных каледжах и только после принятия устава ... Т.е. всегда есть выбор и это ключевая вещь - право на выбор и тогда это великая честь , а не обязаловка . И потому , чем пристижнее каледж , тем более углублён в свои традиции .
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01.08.2020 03:15 Відповісти
Не рассказывай х-ни. В обычных публичных школах это есть. И в качестве стандартной практики, без какого-либо принятия устава и т.д.
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01.08.2020 04:15 Відповісти
Не рассказывай х-ни. Мои дети учились в Великобритании в частных школах - такого идиотизма там нет.
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01.08.2020 10:35 Відповісти
Олененок, пока жи мне пальцем где я говорил про Великобританию. Или для тебя, как для истинно советского человека, что США, что Великобритания, что Мозамбик, да вообще, все что за пределами Жмеринки - это одна большая заграница?
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01.08.2020 15:55 Відповісти
А референдум в каждой школе слабо, Наша власть это козломордые импотенты в вышиванках.
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01.08.2020 04:05 Відповісти
Наші вишиванки набагато кращі, ніж ваші кокошники.
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01.08.2020 07:17 Відповісти
Сходи в українську церкву, помолися -- попустить.
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01.08.2020 07:20 Відповісти
О Боже! Скільки вилізло проплачених ботів і наших гнид. Да в багатьох країнах світу день починається з ГІМНА своєї країни. А вас кацапських нелюдів коробить від цього. Да їдьте в свою кацапію--там гімн співають і зеки.
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01.08.2020 07:46 Відповісти
цілком підтримую!
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01.08.2020 08:11 Відповісти
Хочешь испортить любое дело - сделай его принудительным
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01.08.2020 08:30 Відповісти
Україні потрібен новий гімн
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01.08.2020 10:21 Відповісти
Клячко ти шо ох.......л
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01.08.2020 10:56 Відповісти
Это полумеры, надо ввести телесные наказания.
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01.08.2020 11:16 Відповісти
А пачиму не Хава Нагила?
Пора привыкать к песням истинных хозяев...
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01.08.2020 11:18 Відповісти
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