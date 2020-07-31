Рождаемость в Украине ежегодно уменьшается на 30-35 тыс. детей, - Денисова

В Украине снижается рождаемость, ежегодно на 30-35 тыс. детей.

Как информиурет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Омбудсмена, об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Проблематика, которую мы обсуждаем очень важна для государства, ведь нет детей - нет государства. Ежегодно в Украине на 30-35 тысяч уменьшается рождаемость детей: если в 2011 году было 8,3 млн, то на конец 2019 было 7,9 млн детей - то есть они просто не рождаются", - заявила Денисова.

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