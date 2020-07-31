Рождаемость в Украине ежегодно уменьшается на 30-35 тыс. детей, - Денисова
В Украине снижается рождаемость, ежегодно на 30-35 тыс. детей.
Как информиурет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Омбудсмена, об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Проблематика, которую мы обсуждаем очень важна для государства, ведь нет детей - нет государства. Ежегодно в Украине на 30-35 тысяч уменьшается рождаемость детей: если в 2011 году было 8,3 млн, то на конец 2019 было 7,9 млн детей - то есть они просто не рождаются", - заявила Денисова.
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И при ком такие выплаты утвердили?
Тепер я знаю хто і звідки Ви.
а вообще реально если бубочка посидит до конца каденции то и вовсе люди перестанут даже процессом заниматься...
Все ж таки релігійність певною мірою стимулює людський рід до продовження.
Нормально, шо сказать!
Чи ти можеш те саме розповісти про своє місто ?
А у меня в микрорайоне первого сентября открывается второй садик.
Как думаешь, для чего и зачем второй?
Да, и помимо школы, ещё на следующий год гимназия.
И делить на правильных жителей запада Украины и всех остальных ваша ботоферма начала все чаще, к чему бы это?
Если бы небыло детей, то зачем второй садик и гимназия?)))
Другий садок... Ти знаєш скільки садочків в нас на районі ???
Дурдом!)))
У нас район сейчас 25000+ людей и ВТОРОЙ садик.
Успокойся уже!)))
Ты точно с/в => Королевство Великобритании? И где у вас там "жители запада Украины"?
вчить українців жити.
бачите як його спомин про захід роздратував.
Спецы во всем, от макроэкономических вопросов, до процессов увеличения рождаемости)))
Работайте)))
ОН ПРАВ!!!
Пришла ЭПОХА НИЩЕТЫ от ЗЕленых обезьян. Даже Бэби-боксы выдать не могут - нет денег.
О какой рождаемости может идти речь???
Заможні дбають про нащадків. Мають не 2 дітей, а навіть більше.
Не лише в нашій країні.
и не последнее - война ! сколько выбито украинского молодого весеннего цвета, искалечено и растерзано ? (сколько девушек и женщин останутся одни, сколько детей-гениев от настоящих патриотов Украины не родится больше никогда????)
Порошенко уже стоит за твоей дверью!
https://censor.net/video_news/3210895/pyanyyi_voditel_zanyalsya_seksom_s_passajirkoyi_na_glazah_u_politsii_i_prohojih_video
Вы в самой богатой стране живете, или так, жаба давит?